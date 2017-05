SportsWorld ประจำวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017

สวัสดีครับพบกับคอลัมน์..”สยามมีเดีย SportsWorld“..เช่นเดิมทุกวันศุกร์…อาทิตย์นี้แล้วผ่านมา มีการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ๆ อยู่ 3 รายการ อันดับแรกเป็นผลของการแข่งขันรายการของ..”U.S. PGA Tour“..คือ…”Wells Fargo Championship“…ใช้สนามกอล์ฟ..”Eagle Point Golf Club“.. Wilmington, NC .. Par 72 ระยะ 7,396 Yards .. มีเงินรางวัล $7,500,000 แชมป์เก่า คือ ..”James Hahn“…ผลปรากฏว่าโปรกอล์ฟสิงห์อีซ้ายชาวอเมริกัน ..”Brain Humman“.. เป็นหนุ่มที่คว้าถ้วยแชมป์ และเงินรางวัล $1,350,000 พร้อมกับคะแนนสะสม FedEx 500 คะแนน เป็นแชมป์รายการ.. PGA Tour..รายการที่สองในชีวิต ทำสกอร์ 4 รอบ 10 อันเดอร์พาร์ 71-69-70-68 (278) เฉือนมืออันดับที่ 1 ของโลก..”Dustin Johnson“.. และ..”Pat Perez“..โปรเพื่อนร่วมชาติ 1 สโตรก ทั้งสองรับเงินรางวัลในฐานะรองแชมป์คนละ $660,000 .. ด้านแชมป์เก่า..James Hahn ครั้งนี้หมดสภาพไม่สามารถสวิงไม้กอล์ฟได้ดั่งใจหวัง จบที่อันดับร่วม 59 สกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ รับเงินรางวัล $ 16,425

รายการต่อไปของหนุ่ม..U.S.PGA Tour..ในอาทิตย์นี้เป็นรายการใหญ่อีกรายการของ U.S.PGA Tour.. จะเดินทางไปพบกันที่ มลรัฐ Florida ในรายการ..”THE PLAYERS Championship“.. ใช้สนามกอล์ฟ ..TPC Sawgrass – Ponte Vedra Beach, FL , Par 72 ความยาว 7,189 Yards มีเงินรางวัล ทั้งหมดสูงถึง $10,500,000 แชมป์เก่าครั้งที่แล้ว คือมืออันดับที่

3 ของโลก จากประเทศออสเตรเลีย..”Jason Day“..ในรายการนี้มืออันดับโลก 1 – 10 จะร่วมเล่น..รวมทั้งการกลับมาในโฉมหน้าใหม่ของนักกอล์ฟ มืออันดับที่ 2 ของโลก ..”Rory Mcllroy“..ที่มีการเปลี่ยนแปลง 2 อย่างในตัวเขา คือ ในนิ้วชี้ซ้ายมือ จะมีแหวนแต่งงานสวมใส่อยู่ แต่ไม่ทราบว่าจะใส่นานเท่าใด แต่เหล็กที่จะใช้ลงเล่นแข่งขันทัวร์นาเมนต์รายการต่างๆ ทราบเวลาแน่นอนว่าต่อไปอีก 10 ปีข้างหน้านั้น เป็นของ.. “Taylor Made Golf“…

สรุปอันดับเงินรางวัลสะสมนักกอล์ฟชาย..”PGA Tour“.. จากการประกาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

1.Dustin Johnson (U.S.A.) $6,006,600

2.Hideki Matsuyama (Japan) $4,777,654

3.Justin Thomas (U.S.A.). $4,449,220

4.Jon Rahm ( Spain) $3,956,245

5.Jordan Spieth $2,976,308

รายการที่สองคือ ผลการแข่งขัน ของ สาว.. LPGA .. ที่เดินแบกถุงกอล์ฟและกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องสำอางไปเล่นกันในประเทศ..Mexico.. รายการ ..”Citibanamex Lorena Ochoa Match Play Presented By Aeromexico and Delta“..โปรสาวไทยในรายการนี้มีเพียง 3 สาว ..”Ariya & Moriya Jutanugarn / Pornanong Phatlum..กอล์ฟรายการนี้ เป็นการแข่งระบบแมตช์เพลย์ แพ้คัดออกตั้งแต่รอบแรก 64 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม และแชมป์กลุ่มจะพบกันในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ขาดสาวมืออันดับที่ 2 ของโลก..”Ryu So Yeon“.. จากเกาหลีใต้ ไม่ได้เดินทางร่วมการแข่งขันทำให้นักกอล์ฟสาวของไทยที่ขณะนี้ครองอันดับที่ 3 ของโลกอยู่ ..”โปรเม“.. Ariya Jutanugarn .. มีโอกาสแซง..”Lydia Ko“..ขึ้นไปเป็นมืออันดับที่ 1 ของโลก ถ้าหากเธอสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ เพียงขอให้..”Lydia Ko“..หยุดไม่ให้ถึงรอบที่ 2 หรือตกรอบไปก่อน แต่..”Lydia Ko“.. ก็ใช้ฝีมือบวกกับความสามารถของเธอขึ้นมาเป็นที่ 1 ในสายของเธอจนได้ จึงทำให้..”โปรเม “..Ariya “.. ของเราต้องคว้าชัยชนะเพียงอย่างเดียว ถึงจะขึ้นครอบครองอันดับที่ 1 ของโลกทันที แต่..”โปรเม“..Ariya ของเราต้องพบกับ ตำแหน่งรองแชมป์เป็นหนที่ 3 อีกครั้งในปีนี้ เมื่อพ่ายให้..Kim Sei Young คิม นักกอล์ฟสาวชาวเกาหลีใต้ ไปอย่างฉิวเฉียด 1 ดาวน์ ต้องต่อสู้กันถึง 18 หลุม ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เริ่มต้นการแข่งขันในช่วงแรก ..”โปรเม“.. Ariya ของไทยเราตกเป็นฝ่ายตามถึง 3 ดาวน์ เพียงแค่ 3 หลุมแรก เพราะนักกอล์ฟสาวเกาหลีใต้..”Kim Sei Young“..สุดฮ๊อตเริ่มเกมได้อย่างร้อนแรง ทำสกอร์เบอร์ดี้ที่หลุมแรก ต่อด้วยสกอร์อีเกิ้ลที่หลุม 2 และเบอร์ดี้หลุม 3 ..”โปรเม“.. Ariya ของเราทำสกอร์คว้าคะแนนคืนได้ 1 หลุม เมื่อเซฟพาร์ที่หลุม 10 พาร์ 4 และสาวเกาหลีใต้ทำสกอร์เสียออกโบกี้ ทำให้ไล่ตามอยู่ 2 ดาวน์ เมื่อเล่นมาถึงหลุมที่ 12 สาวเกาหลีใต้ทำสกอร์กลับขึ้นไปนำ 3 อัพ .. โปรเม.. Ariya.. ตามมาเก็บเบอร์ดี้ที่หลุม 14 -17 เริ่มหลุมที่ 17 โปรเม ..Ariya .จนตามมาเหลือแค่ 1 ดาวน์ แต่ในหลุมที่ 18 นี้..”โปรเม“.. Ariya.. พลาดทำสกอร์เบอร์ดี้ไม่ได้ทั้งสองสาวจบที่สกอร์พาร์เท่ากันในหลุมนี้ ทำให้ชัยชนะตกเป็นของสาวเกาหลีใต้อย่างหวุดหวิดด้วยชัยชนะ 1 อัพ (สัปดาห์ที่แล้วสาวที่คว้าชัยชนะในครั้งนี้นั้นไม่ผ่านตัดตัว)

อย่างไรก็ตามการประกาศอันดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาปรากฎว่า ..”โปรเม“.. Ariya.. เลื่อนขึ้นไปอยู่มืออันดับที่ 2 ของโลกด้วย มีแต้มเวลานี้ 8.52 แต้มตาม..Lydia Ko.. สาวมืออันดับที่ 1 จากประเทศ..นิวซีแลนด์..เพียง แค่ 0.31 แต้ม..รอเวลาเป็นสาวคนที่ 10 ของโลก ที่ขึ้นครอบครองมืออันดับที่ 1 ของโลกตั้งแต่มีการเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับโลกเริ่มต้น อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 2006 ..ส่วนอีก 2 สาวไทย “โปรแหวน” Pornanong Phatlum..อยู่ที่ 48 ของโลกเท่าเดิม ด้าน “โปรโม” Moriya Jutanugarn “.. อยู่ที่ 57 ของโลก..

สรุปอันดับคะแนนสะสมนักกอล์ฟโลกหญิง จากการประกาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

1.Lydia Ko 8.83 คะแนน

2.Ariya Jutanugarn 8.52 คะแนน

3.Ryu So Yeon 8.51 คะแนน

สำหรับอาทิตย์นี้ ไม่มีการแข่งขันของ .LPGA Tour .. จะกลับมาพบกันอาทิตย์หน้าในรายการ..”Kingmill Championship“.. ที่มีนักกอล์ฟ โปรสาวไทยของเรา ..”Ariya Jutanugarn“..เป็นแชมป์เก่าของรายการนี้อยู่…

ในอาทิตย์ที่แล้วรายการของนักกอล์ฟ ทัวร์รุ่นใหญ่ คือรายการ ..”Insperity Invitational“.. ใช้สนามกอล์ฟ ..The Woodlands CC.. par 72 ความยาว 7,002 มีเงินรางวัล $2,150,000 แชมป์ครั้งที่แล้ว ..”Jesper Parnevik“..การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เล่นกันเพียง 3 วัน ผลการแข่งขันปรากฏว่าชัยชนะตกเป็นของนักกอล์ฟโปรชาวอเมริกันคนดังในอดีต..” John Daly “.. ทำสกอร์ 3 วัน เฉือน..” Tommy Armour lll “..นักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติ จบที่สกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ 68-65-69-(202) รับถ้วยแชมป์เงินรางวัล $322,500 ในอาทิตย์นี้..”Champions Tour“.. ก็ไม่มีการแข่งขันเช่นกัน..

ผลการแข่งขันรายการต่อไปเป็นของ หนุ่ม..”PGA European Tour”…ที่ต้องเดินทางไปที่..United Kingdom – England.. พบกันในรายการ..”GolfSixes“.. ใช้สนามกอล์ฟ..”Centurion Club”..St Anbans United Kingdom – England.. กอล์ฟชายยูโรเปี้ยนทัวร์ ครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบประเภททีม ซึ่งมี 2 นักกอล์ฟไทย “โปรช้าง”Thongchai Jaidee.. มืออันดับที่ 69 ของโลก และ “โปรอาร์ม”Kiradech กิรเดช อภิบาลรัตน์ มืออันดับที่ 91 ของโลก จับคู่ควงแขนกันลงแข่งและทำผลงานสุดยอดด้วยการผ่านเข้ารอบ ในฐานะแชมป์กลุ่มบี เอาชนะ..”ทีมสกอตแลนด์“..”ทีมเบลเยียม“..และ..”ทีมสเปน “..แต่ในการแข่งวันสุดท้ายวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นการเล่นแบบแพ้กลับบ้านนอน ทีมไทยเรา..” Thongchai Jaidee “..และ..” Kiradech Apibanrat” ..พ่ายทีมจากประเทศออสเตรเลีย 2-3 และทีม..”ออสเตรเลีย“..เอาชนะ ทีม..” สกอตแลนด์“.. 2-1 ในรอบรองชนะเลิศ แต่มาแพ้ทีมจากประเทศ..”เดนมาร์ก“..1-3 ในรอบชิงชนะเลิศ.. รายการต่อไปของนักหวด..”European Tour“.. ในอาทิตย์นี้คือ..”Open de Portugal at Morgado Golf Resort“.. ใช้สนามกอล์ฟ..” Morgado G & CC , Portimao, Portugal , Par 74 ความยาว 7,419 yards .. พบรายชื่อนักกอล์ฟไทยในรายการนี้เพียงหนึ่งเดียวคือ ..”Parvit Tangkamolprasert“.. ขอเอาใจช่วยให้โชคดีผ่านการคัดเลือกตัดตัวครับ…..

ด้านการเคลื่อนไหวของนักกีฬาคนดัง และผลการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นๆ ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับ ..” Leon James “.. เด็กไทย วัย 15 ขวบปี ที่พึ่งได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกในฐานะนักเตะสมัครเล่นของ “จิ้งจอกสยาม … Leicester city ” …หลังผ่านการพิจารณาจากทีมสโมสร ให้เป็น 1 ใน 4 จากแข้งเยาวชนชุดยู 15-16 ปีรวมทั้งหมด 18 คนและเมื่ออายุ ครบ 17 ปีจะขึ้นสู่ทีมเยาวชนรุ่น ยู 17-18 ปีต่อไป และเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมา เขาได้เข้าพิธีมอบหมวกนักเรียนทุน เขาจะได้รับค่าเหนื่อยของนักเตะอาชีพ พร้อมด้วยทุนการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี

วงการหมัดมวย ..”Canelo Alvarez“.. นักชกดังดีกรีแชมป์โลกรุ่นไลต์มิดเดิลเวตขององค์กรมวยโลกชาวเม็กซิกัน เอาชนะคะแนนแบบเป็นเอกฉันท์ ต่อ..”Julio Caesar Chavez Jr“…ในการชกนอกรอบระบบ 12 ยก ที่ มลรัฐเนวาดา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา หนุ่มนักชก..”Alvarez“..อาศัยรูปร่างและช่วงชกสไตล์ที่เหนือกว่าไล่ถล่มจนอีกฝ่ายไม่มีโอกาสได้ทันตั้งตัว เก็บคะแนนคว้าชัยชนะได้อย่างง่ายดาย เป็นครั้งที่ 49 จากการชกผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของเขา 51 ไฟต์ แพ้ 1 เสมอ 1 โดยความพ่ายแพ้หนเดียวในชีวิตของเขาคือการปราชัยให้แก่.. Floyd Mayweather spoon..เมื่อปี 2013..สำหรับคู่ชกอีกคู่ที่จะมีจัดขึ้นในประเทศจีนในเร็ววันนี้ ถือเป็นคู่มวยที่แฟนมวยไม่คาดคิดว่าจะได้ชกกัน เพราะถือเป็นซูเปอร์สตาร์มวยไทย ที่แฟนมวยทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี และหนทางเจอกันตะบันหน้ากันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่เงินนั้นสามารถจะใช้ทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทุกอย่าง จึงทำให้ศึกสายเลือดระหว่าง..”บัวขาว บัญชาเมฆ“.. กับ ..”ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์“.. จะระเบิดเกิดขึ้นกลางปีนี้ สำหรับรายละเอียดกติกานั้น ผู้จัดการชกครั้งนี้จะสร้างความแปลกใหม่ โดยจัดให้มวยคู่นี้ชกกันในรูปแบบกติกามวยไทยเต็มรูปแบบ กำหนด 1 ยก แต่เป็นการชกกัน 9 นาที ใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้คือผู้ชนะ แต่ถ้าชกกันครบยกแล้วไม่มีคนน็อก ถือว่าเสมอกัน โดยมีเงินรางวัลสูงเป็นประวัติศาสตร์ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในอาทิตย์หน้า ผู้จัดคงหวังผลประโยชน์จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดทีวีสดให้คนได้ชมกันทั่วโลก รวมทั้งเก็บเงินค่าคนดูในประเทศจีนอีกเป็นจำนวนเงินมากมายมหาศาลภายในปีนี้แฟนมวยทั่วโลกได้ชมกันแน่นอน.. เป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก เพราะว่าการชกระหว่างสองนักมวยไทย ที่ยิ่งใหญ่ในผืนปฐพีไทยในครั้งนี้ เกิดขึ้นนอกประเทศไทยของเรา..แถมถ้าจะรับการถ่ายทอดให้คนในประเทศไทยได้ชมกันต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อย..

วงการกอล์ฟ..”Rory Mcllroy“.. หลังจากที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาเป็นเงินมูลค่า 180 ล้านปอนด์ กับบริษัทผลิตภัณฑ์..”Nike “..เพื่อสวมใส่เสื้อผ้าของ..Nike..ลงเล่นแข่งขันเป็นเวลา 10 ปี เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา และมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังรับเงิน เซ็นสัญญามูลค่า อีก 80 ล้านปอนด์ กับ..”Taylor Made“..มีระยะเวลา 10 ปีเช่นกัน ที่ต้องใช้อุปกรณ์ไม้กอล์ฟของ..Taylor Made..ลงเล่นในรายการต่างๆ .. การเซ็นสัญญาครั้งนี้ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาจาก 25 ล้านปอนด์ เป็น 33 ล้านปอนด์ ต่อปีจากค่าโฆษณา ไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลที่เขาทำได้ ทำให้ในวงการกอล์ฟเวลานี้เขาเป็นนักกอล์ฟที่รวยที่สุดในโลก ด้วยวัยเพียง 28 ปีไปเสียแล้ว…

วงการนักเตะฟุตบอลของชุมชนไทยในนคร..Los Angeles..และเมืองใกล้เคียง กลับมาแข่งขันกันตามปกติจะมีการแข่งขันทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์.. วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม เวลา 8:00 am.. มีการแข่งขันเพียงคู่ เดียว ทีม No.Hollywood พบกับ ทีม L.A. Thai S.C….ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม มีการแข่งขัน 2 คู่ คู่แรกเริ่มเวลา 11:00 am .. ทีม Chao Doi F.C. พบกับ ทีม PRC F.C… และ 12:30 .. ทีม Buakaew F.C. พบกับ ทีม South Pasadena …

ก่อนจะจากกันในอาทิตย์นี้…เอาความดีเข้าตัว โยนความชั่วใส่คนอื่น คนประเภทนี้มัน ..”น่าสมเพช “.. พบกันใหม่ในฉบับหน้า.. สวัสดีครับ