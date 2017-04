SportsWorld ประจำวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2017

สวัสดีครับพบกับคอลัมน์..”สยามมีเดีย SportsWorld“..เช่นเดิมทุกวันศุกร์..ผ่านพ้นจบลงแล้วการแข่งขันกอล์ฟรายการ..“The Masters Tournaments ครั้งที่ 81″..ที่ใช้สนามกอล์ฟ..”Augusta National GC”.. Augusta, GA , Par 72 , ความยาว 7,435 yards เป็นสนามแข่งขันมีเงินรางวัลรวมทั้งหมด $10,000,000 หนุ่มนักกอล์ฟของเมืองผู้ดีอังกฤษ..”Danny Willett”.. เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผ่านมา ผลปรากฎว่าต้องเล่น ..Sudden Death Playoff ..ตัดสินกันระหว่างหนุ่มนักกอล์ฟชื่อ ..’Sergio Garcia“..นักกอล์ฟจากประเทศสเปน ที่ผงาดขึ้นนำร่วมในวันสุดท้ายกับหนุ่มนักกอล์ฟจากเมืองผู้ดีอังกฤษชื่อ..”Justin Rose“.. ทั้งสองต่างโชว์วงสวิงและฟอร์มของตัวเองให้ผู้ชมได้เห็นฝีมือกันอย่างเต็มที่ผลัดกันขึ้นนำ จนจบสกอร์เท่ากันที่ 9 อันเดอร์พาร์ ใช้หลุมที่ 18 ที่เป็นพาร์ 4 ของสนามระยะ 465 yards..เป็นหลุมแรก เล่น Playoff ตัดสิน.. ถ้วยแชมป์ / เสื้อแชมป์ / เงินรางวัล $1,980,000 กับคะแนนสะสม FedEx 600 ที่จัดไว้ให้สำหรับนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ตกเป็นของนักกอล์ฟสเปน หลังจากที่ทำสกอร์เบอร์ดี้ได้ที่หลุมแรก ด้าน..”Justin Rose”.. จบที่สกอร์โบกี้รับเงินรางวัล $1,118,000 คะแนนสะสม 330 คะแนน..”Sergio Garcia”.. เป็นนักกอล์ฟคนที่ 3 ของประวัติศาสตร์ประเทศสเปน ที่สามารถคว้าแชมป์รายการ ..”The Masters”.. นี้ได้ คนแรกคือ..Seve Ballesteros / Jose Maria Olazabal ..เป็นชัยชนะรายการเมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตของนักกอล์ฟหนุ่มนายนี้ หลังจากที่ได้ลงแข่งขันผ่านมาถึง 74 ครั้ง ..ลงแข่งรายการ..”The Masters”.. มาทั้งหมด 19 ครั้ง…ผลการแข่งขันครั้งนี้ อันดับที่ 1 – 10 มีนักกอล์ฟของอเมริกันเพียง 2 คน คนแรกคือ ..”Matt Kuchar”.. จบที่สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ อันดับ 4 ร่วม ..”Ryan Moore”.. จบสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ อันดับ 9 ร่วม ..ด้านแชมป์เก่าของรายการนักกอล์ฟจากประเทศอังกฤษ..”Danny Willett”.. ไม่ผ่านการคัดเลือก ก็ยังคงรับเงินรางวัล $10,000 ทัวร์นาเมนต์รายการนี้ ถือว่าเป็นรายการที่มีอะไรเป็นพิเศษผิดจากรายการอื่นๆ เพราะว่าถ้านักกอล์ฟท่านใดไม่ผ่านการคัดเลือกตัดตัวก็ยังคงได้รับเงินรางวัลคนละ $10,000 … แต่ต้องลงเล่นเพราะถ้ามาแล้วไม่ได้ลงเล่นจะไม่ได้เงินจำนวนนี้… สำหรับมืออันดับที่ 1 ของโลก..”Dustin Johnson”..ที่เป็นคนสำคัญของรายการนี้ที่ทุกคนมองหมายมั่นว่าจะเป็นหนึ่งนักกอล์ฟที่จะคว้าชัยชนะในรายการนี้ เพราะว่าเล่นผ่านมาในสองทัวร์นาเมนต์สุดท้ายผ่านมาโชว์ฟอร์มสดใสมาตลอดไม่สามารถร่วมการแข่งขันได้หลังจากที่ได้พยายามไปทำการซ้อมที่สนามซ้อมการแข่งขันก่อนรอบแรกจะเริ่มต้น ต้องถอนตัวออกอย่างกระทันหันไม่สามารถสวิงได้เต็มที่ เขามีอาการเจ็บหลัง สาเหตุเพราะว่าลื่นตกบันไดบ้านเช่าหลังที่เช่าพักอยู่ ในระหว่างการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย.. ทัวร์นาเมนต์..”The Masters2017″..ครั้งนี้ดาวดังอดีตมืออันดับที่ 1 ของโลกอย่างเช่น..”Rory Mcllroy”.. จบที่สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัล $354,750 ..”Adam Scott”.. สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัล $308,000 ..”Jordan Spieth”.. สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัล $233,000 ..”Jason Day”.. 2 โอเวอร์พาร์ $105,600 ..”Lee Westwood”.. 1 โอเวอร์พาร์ รับเงินรางวัล $148,500 ทั้งหมดนี้เป็นอดีตมืออันดับที่ 1 ของโลกทุกคน ล้วนต่างมีผลงานไม่ดีเท่าไหร่ ด้าน..Charley Hoffman.. ที่โชว์ฟอร์มออกสตาร์ทรอบแรกทำสกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ เป็นจ่าฝูงทิ้งเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน 4 สโตรก ทำสถิติเป็นผู้นำรอบแรกที่ทำคะแนนได้มากที่สุดตั้งแต่มีการแข่งขันมา แต่เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจบที่สกอร์ 2 โอเวอร์พาร์ คว้าเงินรางวัล $ 105,6000 …

ในอาทิตย์นี้รายการต่อไปของ U.S. PGA คือ..”RBC Heritage”.. ใช้สนามกอล์ฟ..Harbour Town GL – Hilton Head, SC ..Par 71 ความยาว 7,101 yards มีเงินรางวัล $6,500,000 นักกอล์ฟหนุ่มที่ชื่อ..Branden Grace เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้ว..

ด้านสาว “LPGA” หลังจากที่หยุดพักผ่อนมาหนึ่งอาทิตย์ เดินทางไปพบกันที่สนามกอล์ฟ..”Ko Olina Golf Club in Kapolie , Hawaii… ในรายการ..Lotte Championships...ที่มีเงินรางวัลสูงถึง .$2,000,000 รายการนี้มีนักกอล์ฟสาวจากประเทศ..ออสเตรเลีย..สายเลือดเกาหลีใต้…Minjee Lee .. เป็นแชมป์ครั้งที่แล้ว..โปรสาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้มีทั้งหมด 8 ชีวิต… และเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมา ก่อนจะเริ่มการแข่งขัน กอล์ฟรายการ ..The Masters 2017 ..“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล… โปรสาวของประเทศไทยที่เพิ่งหล่นจากมืออันดับที่ 2 ของโลกมาเป็นมืออันดับที่ 3 ของโลกขณะนี้ ได้เดินทางไปร่วมงานพร้อมรับรางวัล..”นักกอล์ฟยอดเยี่ยมหญิงแห่งปี 2016″… อย่างเป็นทางการจากสมาคมผู้สื่อข่าวกอล์ฟประเทศสหรัฐอเมริกา ในค่ำคืนงานเลี้ยงก่อนการแข่งขันกอล์ฟชายเมเจอร์รายการแรกปี 2017 ..The Masters .. “ สมาคมผู้สื่อข่าวกอล์ฟของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ..”GWAA ”..ได้ประกาศผลโหวตจากสมาคมตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมาว่า ..”โปรเม”..ของไทยเราชนะการลงคะแนนถึง 85 เปอร์เซ็นต์ จากผลงานคว้าแชมป์ระดับ..LPGA..ถึง 5 รายการในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแชมป์เมเจอร์..”Women’s British Open 2016″..ร่วมอยู่ด้วย ขอแสดงความยินดีมา ณ. ที่นี้ด้วยคนครับ…

ด้านรายการของ..“Champions Tour”.. ในอาทิตย์จะแบกถุงกอล์ฟไปพบกันในรายการ..Mitsubishi Electric Classic..ใช้สนามกอล์ฟ..”TPC Sugarloaf – Duluth”.. GA, Par 72Yards 7,259 เงินรางวัล $1,800,0002016 แชมป์เก่าคือ..”Woody Austin”..

สำหรับนักกอล์ฟของ..”European Tour “.. จะไปพบกันที่ประเทศ..”Morocco”.. ในรายการ..Trophee Hassan Il.. สนามกอล์ฟ.. Royal Golf Dar Es Salem..Robat , Morocco..ไม่มีโปรกอล์ฟของไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันในรายการนี้อย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา..

ในอาทิตย์นี้รายการของสาว…“Ladies European Tour”.. จะเดินทางไปพบกันในรายการ..”Lalla Meryem Cup“.. สนามกอล์ฟ ..”Royal Golf Dar EsSalem“.. ในประเทศ..Morocco เช่นกัน มีสองโปรสาวของไทยแลนด์เราบินตรงลงเล่นในรายการนี้ด้วยคือ.. Titiya Plucksataporn & Supamas Sangchan …ขอให้โชคดีค่ะ..

ด้านการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคนดังวงการกีฬาชนิดต่างๆ และผลการแข่งขันของกีฬาอื่น…ก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่พอสมควรที่ประเทศไทย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จากท่าน..”พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา”.. ท่านเลื่อนขึ้นไปเป็น ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มาเป็นพี่ใหญ่แห่ง “ค่ายบูรพาพยัคฆ์” รองนายกรัฐมนตรี ท่าน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ..มาในอาทิตย์นี้สนามกีฬาม้าแข่งแดนสนธยาขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีผลประโยชน์เกินกว่าที่คนอย่างเราๆ จะรู้และเข้าถึงได้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล คนมีสี มาเฟีย เข้ามาเกี่ยวข้อง เปรียบเสมือนวงจรผลประโยชน์ขนาดที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยแลนด์ ที่ใครก็ต้องการเข้ามีอำนาจในสนามกีฬาแห่งนี้นั่นคือ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.. ที่ได้ก่อตั้งผ่านมาแล้ว100 ปี (สนามม้านางเลิ้ง) นั่นเอง ในอดีตที่ผ่านมาขณะนั้นผู้เขียนก็กำลังเริ่มเติบโตได้มีโอกาสเดินตามน้าชายที่รับราชการเป็นทหารม้า เพื่อนร่วมรุ่นของ.. พันตรี อัศวิน หิรัญศิริ ..เข้าไปหลายครั้งพอสมควร ขณะนั้นก็ได้เห็นนายทหารคนดังหลายคนใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นัดพบ เพราะว่าแถวย่านนั้นมีเครื่องดื่ม อาหารการกินอย่างสมบูรณ์ และนายทหารบางท่านก็เป็นถึงเจ้าของม้า เท่าที่ข้าพเจ้าจำได้ มี..”ท่านพลเอกฉลาด หิรัญศิริ”.. ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในแดนสนธยาแห่งนี้ ท่านพลเอกฉลาด หิรัญศิริ เป็นเจ้าของม้าแข่งมีคอกม้าอยู่ที่จังหวัดโคราช ขณะนั้นชื่อเสียงของท่านโด่งดังมากในอาณาจักรแห่งนี้ ยากที่จะหาใครที่จะมาเทียบเท่าได้ และทุกอย่างก็มีอันแปลเปลี่ยนไป เมื่อท่านได้ทำการปฏิวัติขึ้นมาซึ่งในขณะนั้นท่านเป็น..”อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก”..แต่ยังมีอิทธิพลอยู่ในกองทัพ เมื่อ ปี พ.ศ. 2520 และไม่ประสพความสำเร็จ โดนจับแล้วสั่งให้มีการถอดยศและประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า เหตุการณ์ครั้งนั้น กองทัพได้สูญเสียผู้บัญชาการกองพลที่ 1 คือ..”ท่าน พล.ต. อรุณ ทวาทศิน”… ยศขณะนั้น ด้วยฝีมือของ..”ท่าน พล.อ ฉลาด หิรัญศิริ“..เอง ผู้ร่วมการปฏิวัติครั้งนั้นต้องกลายเป็นกบฏ ยศขณะนั้นมี..”พันตรี สนั่น ขจรประศาสน์ / พันตรี บุญเสิศ แก้วประสิทธิ์ / พันตรี วิศิษฐ์ ควรประดิษฐ์ คนสุดท้าย ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ของ..”ท่านพลเอกฉลาด คือ พันตรีอัศวิน หิรัญศิริ“.. นั่นเอง ทั้งหมดที่เหลือ 4 คน โดนตัดสินติดคุกตลอดชีวิต (มีพลเรือนที่ท่านพลเอกฉลาด ชักชวนมาร่วมขบวนอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอีก 8 คนอาทิ นายพิชัย วาสนาส่ง นายสมพจน์ ปิยะอุย นายวีระ มุสิกพงศ์ รวมเป็น 12ท่าน) แต่หลังจากนั้นไม่นานได้รับ ..”นิรโทษกรรม“..ในปีเดียวกัน (เป็นที่มาของคำพูดหยอกล้อเล่นในวงเหล้าของวงการทหารกันอย่างสนุกสนาน อะไรกันว่ะติดคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับนิรโทษกรรม รับใช้โทษทัณฑ์ อยู่ในคุกยังน้อยกว่า โทษของคนที่ขโมย ..”ลักไก่“.. จากเล้าไก่ชาวบ้านเอามาแกงกินเท่านั้นเอง …. ภายหลังจากที่ออกจากคุกได้รับการอภัยโทษและได้กลับรับราชการกันอีกครั้ง พร้อมได้เลื่อนยศกันทั่วหน้า จนได้ยศระดับนายพล หลังจากท่าน “เสธสนั่น” พล.ต.สนั่น ขจรประสาสน์ เสธคนดังในอดีตที่ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ในสนามม้ามาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ และได้คอกม้าที่ท่าน พล.อฉลาด หิรัญศิริ มอบให้ไว้ก่อนที่จะจากไป ก็เริ่มเข้ามามีชื่อเสียง และอำนาจเพิ่มยิ่งขึ้นเรื่อยตลอดมา จนขึ้นคุมอำนาจดินแดนสนธยาแห่งนี้ ได้อย่างเบ็ดเสร็จแถม..”ท่านเสธสนั่น“.. ยังมีความใกล้ชิดกับกลุ่มนายทหาร จ.ป.ร. รุ่นที่ 7 (ยังเติร์ก) อย่างแน่นหนา ถึงแม้นว่าส่วนตัว ท่าน พล.ตสนั่น ขจรประศาสน์ นั้นจะจบมาจากนักเรียนนายร้อยสำรอง รุ่นที่ 9 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเดียวกัน และใกล้ชิดกันมาก แถมยังได้เพื่อนที่เคยร่วมชะตากรรมร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน มาเป็น”เลขาธิการกิตติมศักดิ์”.. แล้วก็หันมาเล่นการเมือง คุมพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ จนมีชื่อเสียงโด่งดัง มีไร่องุ่น โรงงานทำไวน์ อยู่ที่จังหวัดพิจิตร เมืองชาละวัน .. ฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ชื่อเสียของ..”ท่านเสธสนั่น“.. จึงขจรไปทุกหย่อมหญ้าทั่วพื้นปัฐพี ของประเทศไทย หลังจากที่ .. “ท่านเสธ สนั่น” ..อำลาจากโลกนี้ไป ต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นฐานที่มั่นของนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 1 ท่าน “เสธอ้าย” พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์“..อย่างเต็มตัวระหว่างที่ “ท่านเสธสนั่น” ยิ่งใหญ่อยู่ในแดนสนธยาแห่งนี้ ท่าน “เสธอ้าย” อยู่ในตำแหน่ง “เลขาธิการกิตติมศักดิ์” ผ่านมาเป็นเวลา 15 ปี บางครั้งก็ใช้สนามม้าแห่งนี้เป็นฐานของ..”องค์กรพิทักษ์สยาม“..ที่ตัวเขาเองเป็นประธาน ..หลังจากที่..”ท่านเสธสนั่น“.. สิ้นชีพลง ฐานก็เริ่มต้นสั่นสะเทือนมาตลอด..เขาเองก็ต้องต่อสู้กับบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ในวงการสีเขียวกันเองที่ต่างก็ต้องการ ดินแดนสยามสนธยาผืนนี้มาตลอดครั้งหนึ่ง เคยโดนเจ้าพ่อวงการสีเขียวด้วยกัน ที่ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของเขาดี ที่บัดนี้ได้จากโลกใบสวยงามนี้ไปไม่นาน คือ..”ท่านเสธไอซ์”.. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต..ที่ทำให้สั่นสะเทือนอยู่พักหนึ่ง เพราะว่าท่าน ..”เสธคนดังก็ต้องการตำแหน่งนี้เหมือนกัน แต่พ่ายแพ้ไปเพราะว่าแพ้การเลือกตั้ง”.. แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ จนมาถึงทุกวันนี้..ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาอีกครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 ปรากฏว่า..”ท่านพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา“.. อดีตประธานที่ปรึกษาทบ. และดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมฯ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ สมัยที่มีท่าน ..”บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ“.. เป็นนายกฯ สมาคมอยู่ก่อนจะไปรับตำแหน่ง คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย แล้ว..”ท่านพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน”.. นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 (มีกระแสข่าวกล่าวกัน นายพลท่าน นี้เป็นน้องเลิฟ ของพี่ใหญ่แห่งค่าย ..”บูรพาพยัคฆ์) มาส่งใบสมัครลงเลือกตั้งและในที่สุดก็ได้รับการเลือกตั้งเป็น “เลขาธิการราชตฤณมัยฯ” แทนที่ ท่าน เสธ.อ้าย ดั่งใจปรารถนาส่งผลให้ ท่าน“เสธ.อ้าย” พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ไปนั่งในตำแหน่งรองประธานบอร์ดราชตฤณมัยฯ ที่เวลานี้มี..”ท่าน..พล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์“.. อดีตรองผบ.ทบ. นั่งเป็นประธานฯ อยู่..ดูแล้วเหมือนเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนรูปโฉมหน้าใหม่ เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นนโยบายหลักอีกอันที่ทาง คณะคสช ต้องการกำจัดการพนันผิดกฎหมายบรรดาโต๊ะเถื่อนในสนามม้าให้หมดไปเป็นอีกหนึ่งในนโยบายของ คสช. ที่นำหน้าโดย..”ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”.. นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และ..”ท่านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ“.. รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่งลุยแก้ปัญหาเพื่ออุดรอยรั่วไหลของเงินนับพันล้าน..ก็ต้องคอยดูรอฟังข่าวของการเปลี่ยนแปลงกันต่อไปว่าจะมีผลรับออกมาอย่างไรบ้าง เป็นอันว่า สองอาทิตย์ สองสมาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังคงอยู่ในกำมือของกลุ่มสีเขียวต่อไป… แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเชื่อว่า ทุกอย่างคงไม่ยั่งยืนนาน อาจจะก่อนที่ลมหายใจจะหมดก็ได้ ถ้าหากไม่รู้จักพอเพียง อย่าชะล่าใจจนเกินไปว่าเวลานี้ข้าใหญ่ แล้วจะไม่มีใครแตะต้อง ที่ผ่านมาตัวอย่างก็มีให้เห็นๆ กันแล้วนะครับ ไม่ช้าก็เร็วเมื่อไหร่เท่านั้นเอง ..”เงินที่ได้กันมาอาจจะไม่ได้ใช้นะครับ” …ส่วนตัวแล้วเราเชื่อ 1100 % กับคำพูดที่ชาวบ้านอย่างเราๆ ชอบพูดกันตลอดเวลาว่า ..”ดาบนั้นย่อมคืนสนอง“.. ยังใช้การได้อยู่ทุกวันเวลา..

หันมองด้านความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ที่เวลานี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำลังวุ่นๆ อยู่กับการมองหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ให้ นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังจากที่ “โค้ชซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง…ได้ประกาศยุติบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯกำลังพิจารณาหากุนซือคนใหม่อยู่นั้น ก็มีโค้ชต่างชาติคนดังหลายรายเดินทางมาติดต่อ ยื่นโปรไฟล์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กันเป็นแถว ใครจะเป็นคนต่อไปต้องรอกันต่อไป.. แต่ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความคิดเห็นของแฟนคลับที่มีต่อการปฏิรูปบอลไทย ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ ที่ส่งคำถามออกไปสู่แฟนคลับ ที่ว่า..”หัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยควรเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ?”.. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 48.56 เห็นว่าควรเป็นชาวต่างชาติ รองลงมาร้อยละ 46.98 ควรเป็นคนไทย และร้อยละ 4.46 ไม่แสดงความคิดเห็น…แต่เราในฐานะคนชอบกีฬาชนิดนี้แล้วก็ได้ติดตามมาตลอด ตั้งแต่ที่..”ท่านโค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง“.. ได้ประกาศลาออก ก็มีกุนซือชื่อดังมากมายแย่งกันเสนอตัวขอมานั่งแทน ดูจากที่เป็นข่าวมีตั้งแต่โค้ชรุ่นใหญ่ๆ คนดังของโลกหลายคนที่สนใจ ถ้าเห็นรายชื่อแล้วล้วนมีดีกรีระดับมหากาฬ ตั้งแต่เป็นผู้เล่นจนมาเป็นโค้ช แต่เราก็ยังคงมีคำถามอยู่ในใจเราอยู่เสมอมาตลอดเวลาคือ..”ว่าไอ้ที่จะทำทีมไปบอลโลกน่ะ ได้ไปเพราะนักเตะ หรือโค้ชกันแน่ ” ?

..หันมามองทีมชาติไทยฝ่ายหญิงกันบ้าง ต้องขอแสดงความยินดี ดีใจกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย คว้าชัยชนะ 2 นัดซ้อน ถล่มเจ้าภาพ..”สาวทีมปาเลสไตน์ 6-0″. และ..”สาวทีมไต้หวัน 1-0″…ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2018 รอบคัดเลือก ที่ประเทศปาเลสไตน์ ทำให้คว้าสิทธิผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ที่ประเทศจอร์แดน ในปี 2018 ได้สำเร็จ โดยรายการดังกล่าวจะเป็นการคัดเลือก 5 จาก 8 ทีมของโซนเอเชียผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส..ขอเอาใจช่วยให้ทีมสาวๆๆ ประสบความสำเร็จอีกครั้ง และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งหวังจะเป็น 1 ใน 5 ทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกอีกครั้ง.. ในการจัดอันดับโลกครั้งล่าสุด เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว…ทีมชาติบราซิล..เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 2 ของโลกมาครองอันดับที่ 1 ของโลกอย่างเป็นทางการ แซงหน้า..”ทีมชาติอาร์เจนตินา”.. หล่นมาอันดับที่ 2 ของโลก .. ทีมชาติไทยตกลง 2 อันดับจากที่ 127 ของโลกมาที่ 129 ของโลก ยังเป็นอันดับที่ 2 อาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ที่อยู่อันดับที่ 127 ของโลก ยังคงครอบครองอันดับที่ 1 ของอาเซียนอยู่อย่างเหนียวแน่น.. สำหรับอันดับที่ 1 เอเชียยังเป็นทีมชาติอิหร่าน… ที่เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 33 ของโลกมาที่ 28 ของโลก อันดับที่ 2 คือ ทีมชาติเกาหลีใต้ที่ตกจากอันดับที่ 40 ของโลกมาที่ 43 ของโลก ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ที่ อันดับที่ 3 เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 51 ของโลกมาที่ 44 ของโลก…

ผลการแข่งขันแบดมินตันระดับซุปเปอร์ซีรีส์ พรีเมียร์รายการ “มาเลเซีย โอเพ่น 2017” ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 เมษายน ทีมนักตบขนไก่ของไทยเราพ่ายตกรอบก่อนรองชนะเลิศกันเรียบ หญิงเดี่ยว “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์.. มืออันดับที่ 7 ของโลก แชมป์เก่ารายการนี้ที่ ระยะหลังๆ ผ่านมาฟอร์มขึ้นๆ ลงๆ มาตลอดมีอาการเจ็บบ่อยครั้งต้านความหนักแน่นของ..”สาวงามคนสวย..Carolina Marin”.. มืออันดับ ที่ 2 ของโลกจากประเทศสเปน ไม่ไหว พ่ายไปด้วยสกอร์ 8-21 / 21-18 / 12-21 .. รายการต่อไประดับซุปเปอร์ซีรีส์อีกรายการในอาทิตย์นี้คือรายการ .. “สิงคโปร์ โอเพ่น 2017 ”…ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน ซึ่ง..”น้องเมย์รัชนก”.. ของเราก็เป็นแชมป์เก่าประเภทหญิงเดี่ยวรายการนี้อีกเช่นกัน..

ข่าวสุดท้ายเป็นของโปรนักกอล์ฟไทยที่อาศัยอยู่ใน นคร ลอสแองเจลิส และ เมืองใกล้เคียง .. อาทิตย์นี้ สมาคมไทยกอล์ฟแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นำโดย..”ท่านนายกพงษ์ศรี พ่วงจาก“.. จะจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครั้งที่ 2 ของ ปี 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 นี้ที่สนามกอล์ฟ ..”Rio Hondo Golf Club”.. ณ. เลขที่ 10627 Old River School Rd, Downy, CA 90241 เริ่มก๊วนแรกเวลา 10:30 AM ค่าเล่น + ค่า Member $ 85 …

ก่อนจะจากกันในอาทิตย์นี้.. ไม่มีใครหรือคนใดหรอก ที่จะดีพร้อมไปหมดทุกอย่าง…ขอแค่ทุกสิ่งที่ทำมันดีที่สุดก็พอ… อาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับใครๆ..”แต่ดีที่สุดสำหรับใจของเราเท่านั้นพอ“…สวัสดีครับพบกันใหม่ในฉบับหน้า…

หลังจากที่ชมโฉมหน้าของโปรสาวไทยที่โชว์ความงามและวางสวิงอยู่ในรายการของ.. LPGA.. ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้ว อาทิตย์นี้ขอเปิดเผยโฉมหน้าของโปรสาวของไทยเราที่โชว์ความงามและวงสวิงอยู่ใน..Ladies European Tour.. บ้าง..” Supamas Sangchan”.. ภาพบน..” Titiya Plucksataporn”..จะลงโชว์วงสวิงในอาทิตย์นี้ที่ประเทศ..” Morocco รายการ..” Lalla Meryem Cup”..