SportsWorld ประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017

สวัสดีครับพบกับคอลัมน์..”สยามมีเดีย SportsWorld“..เช่นเดิมทุกวันศุกร์.. ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจยินดี ร่วมกับชาวไทยทั้งประเทศ ที่ได้แชมป์โลกกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเมื่อค่ำคืนวันที่ 19 มี.ค… ณ .สนามมวยเมดิสัน สแควร์ การ์เดน, นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ..”เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น“..ยอดนักชกไทยผงาดคว้าแชมป์โลกกลับมา สู่อ้อมกอดของเขาอีกครั้ง เขาหักปากกาเซียนมวยถล่ม..”โรมัน กอนซาเลซ“..กระชากเข็มขัดแชมป์จากยอดนักชกชาวนิคารากัว เจ้าของแชมป์โลก WBC รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ เขาเป็นแชมป์โลกที่ยังไม่รู้การพ่ายแพ้มาก่อนในชีวิตหลังจากที่ได้ยืนตะบันหน้าทนกับความเจ็บปวดผ่านมาถึง 46 ไฟต์ด้วยคะแนนแบบไม่เอกฉันท์ 113-113, 114-112, 114-112 …หลังจากที่การตัดสินสิ้นสุดลง แชมป์ยังมั่นใจว่าตัวเองไม่น่าแพ้และได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะมีการรีแมตช์กับนักชก ของไทยเราอย่างแน่นอน..”ผมคิดว่าผมชนะไฟต์นี้ ผมต้องการรีแมตช์ทันทีและเพื่อกระชากเข็มขัดกลับคืนมา”.. นี้คือเสียงครวญจากริมฝีปากของแชมป์… การชกครั้งนี้ นักชกของไทยเราถึงกับร่ำไห้ บวกกับความดีใจที่สามารถทวงเข็มขัดแชมป์โลก WBC รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท ที่เคยเสียไปกลับคืนมาสำเร็จ..ดีใจด้วยคนอีกครั้งครับ…แต่ต่อไปนี้ไปนักชกไทยเราจะต้องมีงานหนักต้องทำเพราะว่าจะต้องพบกับคำพูดที่ว่า..”เป็นแชมป์ว่ายากแล้ว…รักษาแชมป์มันยากกว่า..”

หันมามองผลการแข่งขันของกอล์ฟรายการต่างๆ ในอาทิตย์ที่แล้วผ่านมา.. ทัวร์นาเมนต์รายการแรกเป็นของ..LPGA TOUR.. ที่เดินทางไปประเดิมออกสตาร์ทการแข่งขันฝั่งสหรัฐอเมริกา ในรายการ..”BANK OF HOPE FOUNDERS CUP“..ที่สนามกอล์ฟ..”Wlidfire Golf Club the JW Marriott Resort ,Phoenix , AZ.. U.S.A. สนามกอล์ฟแห่งนี้ 9 หลุมแรกเป็นการออกแบบโดยอดีตยอดนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานที่ได้จากไปเมื่อปีที่แล้ว..”Arnold Palmer“.. และอีก 9 หลุมหลังที่เหลือออกแบบโดยนักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟ จนได้พระราชทาน คำว่า ..”Sir“…นำหน้า ท่านผู้นั้นคือท่าน..”Sir Nicholas Alexander Faldo“.. นักกอล์ฟคนดังของเมืองผู้ดีอังกฤษ มีเงินรางวัล $1,500,000 และนักกอล์ฟสาวคนงามของประเทศเกาหลีใต้..”Sei Young Kim”..เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้ว มี 9 โปรสาวของประเทศไทยแลนด์ของเราเดินทางมา เข้าร่วมโชว์ความงามและวงสวิงในรายการนี้คือ ..P.K Kongkraphan / Nontaya Srisawang / Ariya Jutanugarn / Pornanong Phatlum / Moriya Jutanugarn / Thidapa Suwannpura / Wichanee Meechai / Sherman Santiwiwatthanaphong / Pavarisa Yoktuan.. (ต้องขออภัยเมื่อคอลัมน์ที่แล้วบอกมี 8 คน) ..สำหรับสกอร์คัดเลือกตัดตัวที่เข้าไปเล่นใน 2 รอบสุดท้ายถือว่าเป็นสกอร์คัดเลือกตัดตัวที่สูงมากต้องทำสกอร์ให้ได้ 5 อันเดอร์พาร์ จึงจะผ่านการคัดเลือกตัดตัว…นักกอล์ฟสาว ที่คว้าถ้วยแชมป์ และเงินรางวัล รายการนี้คือ..”Anna Nordqvist“..โปรกอล์ฟสาวสวยวัย 29 ปี จากประเทศสวีเดน แต่เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนและเป็นนักกอล์ฟของทีมกอล์ฟ ..Arizona State..ทำให้การเล่นครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นการเล่นในถิ่นของเธอเอง เป็นชัยชนะรายการของ LPGA ครั้งที่ 6 ในชีวิตของเธอ คว้าเงินรางวัล $225,000 เธอเล่นในรอบที่สาม สุดยอดเยี่ยมทำสกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ สกอร์เท่าสถิติของสนามทำให้แซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวหลังจากจบรอบที่ 3 ด้วยสกอร์รวม 21 อันเดอร์พาร์ .. และเล่นในรอบสุดท้ายโปรกอล์ฟสาวสวีเดน โชว์ฟอร์มวงสวิงเก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ รวม 4 วันสกอร์ 25 อันเดอร์พาร์ 67-67-61-68(265) .. เธอทำสกอร์ 5 เบอร์ดี้ และทำสกอร์เสีย 1 โบกี้ ที่หลุม 18 เลยส่งผลให้จบรอบ 4 ลงด้วยสกอร์ 2 สโตรกเหนือกว่า..Ariya Jutanugarn 64-67-66-68 .. นักกอล์ฟสาวไทย / Chun In Bee 64-69-66-66 จากเกาหลีใต้ / Stacy Lewis 64-67-66-68 โปรสาวสหรัฐฯ สาวทั้ง 3 ที่จบสกอร์ 23 อันเดอร์พาร์ อันดับ 2 ร่วม รับเงินรางวัลคนละ $105,329 ….ผลงานนักกอล์ฟสาวของไทยคนอื่นๆ ที่สามารถผ่านการคัดเลือกตัดตัวในครั้งนี้ อันดับ 8 ร่วม ..”Moriya Jutanugarn“.. สกอร์ 20 อันเดอร์ พาร์ 69-69-67-63 รับเงินรางวัล $35,560 ..”Pornanong Phatlum“.. สกอร์ 16 อันเดอร์พาร์ 66-70-68-68 .. อันดับ 24 ร่วมรับเงินรางวัล $13,402 ..”Wichanee Meechai“.. สกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ 70-68-69-67..อันดับ35 ร่วมรับเงินรางวัล $8,751 ..”Sherman Santiwiwatthanaphong“.. สกอร์ 10 อันเดอร์พาร์ 65-70-76-67.. อันดับร่วม 56 รับเงินรางวัล $4,161 …รายการต่อไปในอาทิตย์นี้ต้องเดินทางไปที่เมือง ..Carlsbad,CA.. รายการ..”KIA CLASSIC“..มีเงินรางวัล $1,800,000 คะแนนสะสม CME Globe.. 500 คะแนน มีมืออันดับที่หนึ่งของโลก..”Lydia Ko“.. เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผ่านมา..มีนักกอล์ฟโปรสาวจากประเทศไทยของเรา 9 คนในรายการนี้นำขบวนโดยมืออันดับที่ 2 ของโลก Ariya Jutanugarn / Pornanong Phatlum / Moriya Jutanugarn / Thidapa Suwannpura / Wichanee Meechai / Sherman Santiwiwatthanaphong / Nontaya Srisawang / P. K. Kongkraphan / Pavarisa Yoktuan .. ก็ขอเอาใจช่วยเชียร์ให้โชคดีผ่านการคัดเลือกตัวกันทุกคนครับ…

ด้านผลการแข่งขันศึกกอล์ฟของ..PGA Tour..รายการศึกใหญ่รายการหนึ่ง เจ้าของรายการนี้ได้จากโลกใบนี้ไปเมื่อไม่นานนี้เองชื่อของรายการคือ..”Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard“..ใช้สนามกอล์ฟ..”Bay Hill Club & Lodge – Orlando, FL”.. Par 72 / ความยาว 7,419 Yards มีเงินรางวัล $8,700,000 แชมป์เก่ารายการนี้ครั้งที่แล้วคือนักกอล์ฟหนุ่มจากประเทศออสเตรเลีย ..”Jason Day” ที่ระยะหลังๆ ที่ผ่านมาทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ .. ผลของการแข่งขันปรากฏว่า..”Marc Leishman“..โปรชาวออสเตรเลียทำสกอร์รวม 4 วัน 11 อันเดอร์พาร์ 71-66-71-69 ( 277) คว้าถ้วยแชมป์ และเงินรางวัล $1,566,000 คะแนนสะสม FedEx 500 คะแนน เป็นแชมป์พีจีเอ ทัวร์รายการที่ 2 ของชีวิต และยังได้รับเชิญไปเล่นในรายการ..”Master Tournament“.. ระหว่าง 6-9 เม.ย. ..”ด้านหนุ่ม.”Hoffman และ Kisner“.. 2 โปรกอล์ฟหนุ่มชาวอเมริกัน ผู้นำร่วมรอบที่ 3 ทำสกอร์รอบสุดท้าย คนละ 1 โอเวอร์พาร์ สกอร์รวมเหลือ 10 อันเดอร์พาร์ จบอันดับที่ 2 ร่วม รับเงินรางวัลคนละ $765,6000

ส่วนโปรดังชาวไอร์แลนด์เหนือ..”Rory Mcllroy“..รอบสุดท้ายสวิงเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ จบสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 74-71-65-69(279) รับเงินรางวัล $382,800 ขึ้นมาจบอันดับที่ 4 ร่วม พร้อมกับเขยิบจากอันดับที่ 3 ของโลกขึ้นไปเป็นมืออันดับที่ 2 โลก แทนที่..”Jason Day“…โปรชาวออสเตรเลีย ที่เป็นแชมป์ครั้งที่แล้วไม่สามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้ จบอันดับ 23 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 70-71-75-70(286) ยังคงรับเงินรางวัล $77,430..การแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้ นักกอล์ฟ จากประเทศออสเตรเลีย จะรักษาแชมป์เอาไว้ไม่ได้ แต่ถ้วยแชมป์ก็คงจะยังคงอยู่ที่ ประเทศออสเตรเลีย ต่อไปอีกเพราะว่านักกอล์ฟ ที่คว้าชัยชนะครั้งนี้นั้นเป็นนักกอล์ฟมาจากประเทศออสเตรเลียเช่นกัน…การแข่งขันรายการที่แล้วที่ผ่านมานั้นปราศจากเงา ของนักกอล์ฟมืออันดับที่ 1 ของโลก ..”Dustin Johnson / Jordan Spieth / Adam Scott“..สาเหตุเพราะว่าต้องการจะเก็บตัวรอการแข่งขันในอาทิตย์นี้รายการ..‘World Golf Championships-Dell Technologies Match Play“.. ที่มีรางวัลสูงถึง $9,750,000..มีนักกอล์ฟดวลกันทั้งหมด 32 คู่ มีนักกอล์ฟจากประเทศไทยเราร่วมรายการนี้ด้วย 1 คนคือหนุ่มเมือง..ลพบุรี.. Thongchai Jaidee…

ส่วนอีกรายการของ PGA Tour..คือ..”Puerto Rico Open“..ที่สนามกอล์ฟ..TGC Coco Beach Golf & CC – Rio Grande, Puerto Rico Par 72Yards 7,506 เงินรางวัล $3,000,000 แชมป์เก่าครั้งที่แล้ว คือ..”Tony Finau“..

ด้านผลของการแข่งขัน..”Champion Tour“…ที่เป็นรายการของนักกอล์ฟโปรรุ่นใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วรายการ..”Tucson Conquistadores Classic“.. ใช้สนามกอล์ฟ.. Omni Tucson National.. Par 73Yards 7,238 เป็นที่แข่งขัน มีเงินรางวัล $1,700,000 .. ปรากฎว่า..”Tom Lehman“.. ทำสกอร์เฉือน ..”Steve Stricker“.. เพียง 1 สโตรก สกอร์รวมสามวัน 20 อันเดอร์พาร์ 66-67-66(199) รับเงินรางวัล $255,000 ..สำหรับด้าน..”Steve Stricker“..ที่สวิงตามมารับเงินรางวัลอันดับที่สอง $149,600.. จบที่สกอร์ 19 อันเดอร์พาร์ 67-63-70(200) และสำหรับอาทิตย์นี้ไม่มีการแข่งขันของ..”Champions Tour“..เช่นเดียวกับ..”European Tour“..

ด้านการเคลื่อนไหวของนักกีฬาชนิดต่างๆ และผลการแข่งขัน.. นักกีฬาคนที่โชคร้ายที่สุดในอาทิตย์ที่แล้ว คือ..”โปรกิรเดช อภิบาลรัตน์“..โดนมือดีแต่อยู่ที่คนเลว แล้วยังเอาไปใช้ทุบที่กระจกรถยนต์สปอร์ตปอร์เช่ คันงามของเขา..พร้อมฉกกระเป๋าแบรนด์เนม, เงินสด และเอกสารต่างๆ สูญเงินกว่า 2 แสนบาท ต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจตามหาเงาของคนร้ายต่อไป..นักกอล์ฟอีกคนคือ..Tiger Woods.. อดีตนักกอล์ฟมือ 1 โลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ปัจจุบันหล่นเป็นถึงมือ 742 โลก เนื่องจากเจ็บหลังซ้ำเรื้อรังจนลงแข่งไม่จบ 3 รายการในรอบ 18 เดือนที่ผ่านมา ได้ออกมาส่งเสียงคำรามอีกครั้งว่า จะหายทันศึกเมเจอร์แรกของปีอย่าง “เดอะ มาสเตอร์ส” ช่วงต้นเดือนเมษายน ในอดีตเขาเคยคว้าแชมป์..เดอะ มาสเตอร์ส.. ได้ ถึง 4 ครั้งในปี 1997, 2001, 2002, 2005 ก็ต้องรอดูว่าจะเห็นเงาของเขาหรือไม่? ..ความเคลื่อนไหวทีมฟุตบอลชาติไทย ที่กำลังจะพบกับศึกหนักขณะนี้อยู่ในระหว่างซ้อมอย่างหนักเตรียมตัวที่จะแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบ 12 ทีมสุดท้าย โซนเอเชีย กลุ่ม B นัดที่ 6 เปิดสนามราชมังคลากีฬาสถาน พบ “เศรษฐีน้ำมัน” ซาอุดีอาระเบีย วันที่ 23 มี.ค. และนัดที่ 7 บุกเยือนดินแดน “ซามูไร” ญี่ปุ่น วันที่ 28 มี.ค…

ข่าวสุดท้ายฝ่ายจัดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล ได้ออกมาแถลงยืนยัน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่าทาง..เอฟบีไอ.. สามารถติดตามและพบเสื้อแชมป์ซูเปอร์โบว์ล ครั้งที่ 51 ของยอดควอเตอร์แบ็กทีม..”New England Patriots“..ซึ่งหายไปหลังจบการแข่งขันเมื่อเดือนก่อนเรียบร้อยแล้ว ที่ประเทศเม็กซิโก และตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อของตำรวจว่าไปได้อย่างไร.. เสื้อตัวนี้ก่อนหน้านี้ได้รับการประเมินราคาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ที่ $500,000…

ข่าวสุดท้ายเป็นของสังคมวงการ กอล์ฟไทยภาคใต้ของ แคลิฟอร์เนีย .. คุณโสภณ นุชลออ ประธานชมรม..”Hollywood Golf Club“.. จะจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟขึ้นในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2017 ที่จะถึง จะใช้สนามกอล์ฟ..” Harding Griffith Park“..เป็นสนามแข่งขัน เริ่มก๊วนตั้งแต่เวลา 09.00 น. หลังจากจบการแข่งขันจะมีงานเลี้ยงประกาศผลการแข่งขันและรับประทานอาหารแจกรางวัลแก่ผู้ชัยชนะการแข่งขัน ที่ร้านอาหารวิมสาขา 3 บน Western & Santa Monica สำหรับค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ขอเป็นอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าผู้จัดการแข่งขันยังไม่ได้แจ้งมาครับ

ก่อนจะจากกันในอาทิตย์นี้…บางครั้งคนเราก็ต้องเจอกับวันที่เลวร้ายบ้าง… เพราะว่ามันอาจจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของวันดีๆ ในชีวิต.. พบกันกันใหม่ในฉบับหน้า…สวัสดีครับ.