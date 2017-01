SportsWorld ประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017

พบกับคอลัมน์..“สยามมีเดีย SportsWorld”..เช่นเดิมทุกวันศุกร์.. ในอาทิตย์นี้การแข่งขันกอล์ฟเกือบจะทุกรายการกลับมาเล่นตามปกติ…อันดับแรกผลของการแข่งขันกอล์ฟของหนุ่มนักกอล์ฟ..European Tour ..ศึกใหญ่รายการ..”Abu Dhabi HSBC Championships 2017“..เงินรางวัล $2,700,000.. ในอาทิตย์ที่แล้วผ่านมา ถ้วยแชมป์และเงินรางวัล ตกเป็นของนักกอล์ฟหนุ่มวัย 26 ขวบปี..”Fleetwood Tommy“.. มืออันดับที่ 102 ของโลก เด็กจากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถหวดทำสกอร์รอบสุดท้ายได้ 5 อันเดอร์พาร์ จบสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ คว้าแชมป์รายการของยูโรเปี้ยนทัวร์รายการที่ 2 ในชีวิตหลังจากที่คว้าครั้งแรกได้ผ่านมาเกือบจะครบ 4 ปีแล้วคือศึก..”Johnny Walker Championship 2013“…รับถ้วยและเงินรางวัล 421,139 ยูโร..ส่วนอันดับที่ 2 ร่วมมีด้วยกันสองคนคือ..”Larrazabal Pablo“..แชมป์ปี 2014 จากสเปน และ..” Dustin Johnson “..โปรมืออันดับที่ 3 ของโลก จากสหรัฐอเมริกา ที่ไล่หวดทำสกอร์เข้ามาคนละ 4 อันเดอร์พาร์ จบสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์แค่สโตรกเดียว รับเงินรางวัลคนละ 219,469 ยูโร ด้านโปรของไทยเรา..Aphibanrat Kiradech กิรเดช อภิบาลรัตน์“..ที่ขณะนี้อยู่มืออันดับที่ 86 ของโลก เล่นรอบสุดท้ายทำให้คนไทยที่นั่งชมอยู่หน้าจอทีวีได้ตื่นเต้นกันทั่วประเทศ เพราะว่ามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ของรายการ รวมทั้งผู้เขียนคอลัมน์นี้ด้วยทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุม 1, 2, 8 แต่มาเสียโบกี้ที่หลุม 12 ก่อนที่จะจบลงด้วยสกอร์ เบอร์ดี้ อีกทีหลุม 13 จบวันสุดท้ายเก็บเพิ่มได้ 3 อันเดอร์พาร์ จบสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ จบอันดับที่ 4 ร่วมกับ..”Martin Kaymer“.. แชมป์เก่า 3 สมัยชาวเยอรมัน ที่ทำสกอร์เพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ และ..”Bernd Wisberger“.. จากออสเตรีย ที่ทำได้ในวันสุดท้ายเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัลคนละ 107,306 ยูโร ขณะที่ “โปรช้าง” ธงชัย ใจดี …โปรขวัญใจของนักกอล์ฟชาวไทยอีกคนมืออันดับที่ 55 ของโลก ไม่ผ่านการตัดตัว..รายการต่อไปของนักกอล์ฟ..”European Tour“..ในอาทิตย์นี้ 26 ม.ค. – 29 ม.ค. ที่สนามกอล์ฟ..Doha GC.. รายการ..”Commercial BankQatar Master “.. เงินรางวัล $2,500,000…

ผลการแข่งขันรายการต่อไปเป็นของ U.S. PGA..ในอาทิตย์ที่แล้วคือรายการ..”Career Builder Challenge“.. จะใช้สนามกอล์ฟในมลรัฐ..California.. ที่มีระยะความยาว.. 7113 Yards ชื่อสนามกอล์ฟ..”La Quinta“..มีเงินรางวัล $5,800,000.. ผลปรากฏว่าหนุ่มนักกอล์ฟหน้าใหม่เอี่ยมอ่อง..”Hudwin Adam“…หนุ่มชาวอเมริกัน วัย 29 ปี เป็นนักกอล์ฟหนุ่มที่เรียนและเล่นกอล์ฟให้สถาบันที่เขาศึกษาอยู่จนจบการศึกษาจาก..”University of Georgia“..ในปี ค.ศ. 2511 ก่อนจะเริ่มต้นชีวิตนักกอล์ฟ อาชีพ.. เริ่มเล่นในรอบสุดท้ายออกสตาร์ทจากอันดับ 4 ร่วม ทำสกอร์หลุมแรกพลาดเสียโบกี้ หลังจากนั้นก็หวดทำสกอร์เบอร์ดี้ได้ที่หลุม 7, 8, 9, 15, 16, 17 ทำสกอร์เพิ่มได้อีก 5 อันเดอร์พาร์ จบสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ คว้าเงินรางวัล $1,044,000 ถ้วยแชมป์พร้อมคะแนนสะสม FedEx อีก 500 คะแนนไปครองได้สำเร็จ พร้อมกับโอกาสที่ได้โชว์วงสวิงรายการ..“The Master “.. ในปีนี้อีกด้วยและเป็นแชมป์.. PGA..รายการแรกของ รายการ.. PGA Tour..หลังจากที่เคยคว้าแชมป์..”Nationwide Tour“.. เมื่อปี 2012..ด้านหนุ่ม..”Adam Harman“..นักกอล์ฟหนุ่มชาวแคนาดา ที่ทำสกอร์ได้ถึง 59 ในการเล่นรอบสาม แต่เล่นในวันสุดท้ายเล่นพลาดผิดฟอร์มทำสกอร์ 4 เบอร์ดี้ แต่เสียสกอร์ 2 โบกี้ ทำเพิ่มได้แค่ 2 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ พ่ายแชมป์ของรายการไปแค่สโตรกเดียวรับเงิน. รางวัล $626,400 …ส่วนอันดับที่ 3 ร่วมตกเป็นของสองโปรเจ้าถิ่น..”Brian Harman“.. และ..”Bud. Cauley“…หวดรอบสุดท้ายเข้ามาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ จบสกอร์รวมเท่ากันที่ 18 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัลคนละ $336,400.. รายการต่อไปในอาทิตย์นี้ Jan 26- Jan 29 จะพบกันที่สนามกอล์ฟ..”La Jolla“..CA..ในรายการ..”Farmers Insurance Open “.. เงินรางวัล $6,700,000….แชมป์เก่าคราวที่แล้วคือ.. Brandi Sneakers ..มีข่าวดีว่าหนุ่มคนดังในอดีต..”Tiger Woods“.. จะโชว์วงสวิงในรายการนี้ด้วยแล้ว และยังจะต่อไปอีก 3 ทัวร์นาเมนต์..เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน… “กอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์“..รายการแรกของฤดูกาล 2017 จะประเดิมแข่งขันในรายการ..”Pure Silk Bahamas LPGA Classic“.. ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคมนี้ ขณะที่เวลานี้สื่อวงการกอล์ฟทั่วโลกได้คาดการณ์เป็นเสียงเดียวกันว่า “โปรเม”Ariya ของเรานั้นมีโอกาสสูงที่จะแซง..”Lydia Ko“.. ขึ้นไปอยู่อันดับที่ 1 ของโลกได้ในฤดูกาล 2017 ที่จะเริ่มต้นนี้ เนื่องจากผลงานที่ตกลงไปตลอดช่วงปลายฤดูกาล 2016 ของ..“Lydia Ko”.. โปรสาวนิวซีแลนด์ไม่สามารถจบในอันดับที่ 1 – 10 ได้ใน 5 รายการสุดท้ายของ..“แอลพีจีเอทัวร์ “.. ขณะที่..โปรเม นักกอล์ฟของไทยเราทำผลงานได้ร้อนแรงจนได้รับรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีจึงเป็นข่าวที่ใหญ่ในขณะนี้ของวงการกอล์ฟ ..LPGA..ต้องรอคอยดูรายการแรกนี้กันเสียก่อนว่าทั้งสองจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้าง เพราะหลังจากที่จบรายการสุดท้ายทั้งสองต่างได้เก็บตัวเงียบกริบด้วยกันทั้งคู่พึ่งจะมีข่าวของ..“Lydia Ko”..ว่าได้เปลี่ยนโค้ชผู้ฝึกสอน และคนถือกระเป๋ากอล์ฟคนใหม่..

อีกรายการที่เล่นผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นของนักกอล์ฟทัวร์รุ่นใหญ่..“Mitsubishi Electric Championship at Hualalai”..ชัยชนะเป็นของ..”ลุง Langer Bernard“.. สกอร์ 15 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัล $300,000 .. ตามมาด้วย..”ลุง Fred Couple สกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัล $165,000 อันดับที่ 3 เป็นของ..”ลุง Kirk Triplett “.. สกอร์ 13 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัล $120,000 สำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปต้องรอจนเดือนหน้า 9 Feb – 12 Feb 2017 ในรายการ..Allianz Championship..

ด้านผลการแข่งขันกอล์ฟ นักกอล์ฟ..Asian Tour..และ “Japan Tour“…รายการ …”SMBC Singapore Open“.. เงินรางวัล $1,000,000 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. มีนักกอล์ฟของไทยแลนด์แดนสยาม ที่เดินทางไปร่วมลงชิงชัยในครั้งนี้มีมากถึง 23 คน นำโดย ถาวร วิรัตน์จันทร์ เจ้าของแชมป์เอเชียนทัวร์ 18 รายการ และอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อ 16 ปีก่อน, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง, แดนไท บุญมา, เนติพงศ์ ศรีทอง, พชร คงวัดใหม่, ปิยะ สว่างอรุณพร, ธันยากร ครองผา, ภาณุพล พิทยารัฐ, พรหม มีสวัสดิ์, ประหยัด มากแสง, ชัพชัย นิราช, สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล, รฐนน วรรณศรีจันทร์, อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์, สุรดิษ ยงค์เจริญชัย, รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์, กัญจน์ เจริญกุล, ขวัญชัย แท่นนิล, ชินรัตน์ ผดุงศิลป์, นำโชค ตันติโภคากุล, เชาวลิต ผลาผล และคนสุดท้าย..”กัมลาศ นาเมืองรักษ์“..เป็นมือสมัครเล่น … ในการแข่งขันปีนี้มีนักกอล์ฟระดับแถวหน้าของโลกอย่าง..”Adam Scott“.. มืออันดับที่ 7 ของโลก จากออสเตรเลีย และแชมป์รายการนี้ 3 สมัย ..”Ernie Els“.. เจ้าของ 4 แชมป์เมเจอร์จากแอฟริกาใต้ และ..”Sergio Garcia“.. จากสเปนร่วมดวลวงสวิง นอกจากนี้ยังมีนักกอล์ฟดาวดังจาก..”เอเชียนทัวร์ และเจแปนทัวร์“.. ร่วมขบวนอีกมากมาย..ผลปรากฏว่า..”ประหยัด มากแสง“..นักกอล์ฟมืออันดับที่ 8 ของประเทศไทย เราและอยู่มืออันดับที่ 291 ของโลก เป็นผู้คว้าแชมป์จบที่สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ และเฉือน 4 นักที่จบอันดับร่วม 2 ที่มีถึง 4 คน หนึ่งในนั้นมีนักกอล์ฟของไทย..”พชร คงวัดใหม่“..เรารวมอยู่ด้วยเพียง 1 สโตรกเป็นแชมป์เอเชี่ยนทัวร์ครั้งที่ 10 และแชมป์เจแปนทัวร์ครั้งที่ 6 ในชีวิตของชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิเล่นในรายการ “ดิ โอเพ่น 2017” …ในปีนี้อีกด้วย…

สำหรับข่าวสารต่างๆ ของแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ข่าวคนดังของวงการกีฬาชนิดอื่นทั่วๆไป.. “ตะวัน” ปัณณวิชญ์ ทองน่วม..นักแบดมินตันหนุ่มไทยแฟนหนุ่มของ ”น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ ..นักแบดมินตันสาวขวัญใจชาวไทย เกิดเป็นลมระหว่างแข่งขันแบดมินตัน “มาเลเซีย มาสเตอร์ส กรังด์ปรีซ์ โกลด์” ที่เมืองซิบู รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม โดยการแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้าย ประเภทชายเดี่ยว “ตะวัน” ปัณณวิชญ์ ทองน่วม.. พบกับ…วิสนู ยูลี่ ปราเซ็ตโย่..จากอินโดนีเซีย โดย ปัณณวิชญ์ ที่มีอาการเป็นลมพิษตั้งแต่ก่อนแข่งขันแต่ได้พยายามฝืนลงเล่น และขณะที่กำลังอยู่ในเกมแรกเกิดหน้ามืดล้มในสนามจนต้องถอนตัวจากการแข่งขัน และนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน แต่อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วครับ ดีใจด้วย..

สำหรับในปีนี้เริ่มต้นการแข่งขันลูกสักหลาดเริ่มต้นฤดูกาลแข่งขัน ค.ศ. 2017 มีอะไรแปลกๆ ให้ได้เห็นได้รู้อย่างไม่น่าเชื่อ..“Novak Djokovic”..แชมป์เก่าสูงสุดโอเพ่น 6 สมัย บวกกับแชมป์สูงสุดร่วมทุกยุค ..“ออสเตรเลียน โอเพ่น”…และอยู่ในระหว่างที่กำลังลุ้นและต้องการทวงมืออันดับที่ 1 ของโลกคืนจาก..“ท่าน Andy Murray”..หากป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ และ..ต้องลุ้นให้..“Andy Murray”.. ซึ่งเป็นรองแชมป์เก่า 5 สมัยจากสกอตแลนด์ หล่นไปก่อนจะถึงรอบรองชนะเลิศ… ล่าสุดกลับเป็นตัวเขาเองที่ตกแค่รอบ 2 ของเกมชายเดี่ยว แพ้ต่อ..“Denis Istomin”..มืออันดับโลกที่ 117 จากอุซเบกิสถาน แบบหมดสภาพ ซึ่งการแข่งขันที่ผ่านมาในอดีตเคยพบกัน 5 ครั้ง..“Djokovic”..ไม่เคยพลาดท่ามาก่อนในชีวิตมาครั้งนี้พ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน 6-7 (8), 7-5, 6-2, 6-7 (5), 4-6 ในการแข่งขันที่..”นครเมลเบิร์น“..ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม…และก็ตามมาด้วยมืออันดับที่ 1 ของโลกฝ่ายหญิง ..“Angelique Kerber”..จากเยอรมนี และ..“Andy Murray “..มืออันดับที่ 1 ของโลกฝ่ายชายจาก..สกอตแลนด์ ..ก็ได้ตกรอบ 16 คนสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 มกราคม โดยรองแชมป์เก่า 5 สมัยตกรอบไปก่อนด้วยการพ่าย..”Mischa Zverev“…มืออันดับที่ 50 ของโลกจากประเทศเยอรมนี แต่มีเชื้อสายรัสเซีย 5-7, 7-5, 2-6, 4-6 ในเกมชายเดี่ยวรอบ 4 และหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ..”Kerber“.. ซึ่งเป็นแชมป์เก่าก็แพ้..”Coco Vandeweghe“.. มืออันดับที่ 35 ของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามไปอีกคน 2-6, 3-6 ในเกมหญิงเดี่ยวรอบ 4 …

มีข่าวออกมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ มีสโมสรชั้นนำของจีนสนใจ ซุปเปอร์สตาร์นักเตะดัง..นายเมสซี่.. ไปร่วมทัพ โดยจะให้ค่าจ้างแพง สัปดาห์ละ 850,000 ปอนด์ และในเวลาเดียวกันยังมีทีมดัง..สโมสรแมนฯ ซิตี้.. ก็มีข่าวออกมาว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยมากที่สุดของโลกให้กับเขาจำนวน 800,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ หรือราว 34.5 ล้านบาท ให้กับซูเปอร์สตาร์ เจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของโลก 5 สมัยรายนี้..หนังสือพิมพ์เดอะซัน.. ที่เป็นสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษ ได้ออกมารายงานการเคลื่อนไหวว่าทีม ”เรือใบสีฟ้า” แมนฯซิตี้ ทีมดังในพรีเมียร์ ลีกอังกฤษ ได้เปิดเจรจากับ..“ทีมบาร์เซโลน่า”.. ทีมของสเปน เพื่อขอซื้อ..“นายลิโอเนล เมสซี่”..ซูเปอร์สตาร์ดัง กัปตันทีมชาติอาร์เจนติน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสโมสรแมนฯ ซิตี้ พร้อมจ่ายเงิน 100 ล้านปอนด์ หรือราว 4,300 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติโลกใหม่ ทำลายสถิติ 89 ล้านปอนด์ที่จ่ายให้..”นายปอล ป็อกบา”..กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสถึงกับต้องเดินหิ้วกระเป๋าออกจาก..“ยูเวนตุส”..มาอยู่กับ..“แมนฯยู”.. เมื่อต้นฤดูกาล 2016-2017…นักเตะคนดังอีกรายแต่ได้แขวนรองเท้าไปแล้วเมื่อไม่นานนี้เอง..”เจอร์ราร์ด“.. ได้ใช้เวลาอยู่ 17 ปีกับทีมหงส์แดง ลงสนามเล่นรวมทั้งหมด 710 นัด ก่อนย้ายไปค้าแข้งกับทีมสโมสรดังของอเมริกา..แกแล็กซี่..เมื่อปี 2015 โดยหลังจากเลิกเล่น..”เจอร์เก้น คล็อปป์”.. กุนซือลิเวอร์พูล ได้เปิดโอกาสพร้อมกับช่องให้อดีตกัปตันวัย 36 ปี กลับสู่ถิ่น..”แอนฟิลด์“.. ได้ตลอดเวลาและทางสโมสรลิเวอร์พูล ก็ได้ออกมาแถลงเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ว่า ..”สตีเฟ่น เจอร์ราร์ด“.. อดีตกัปตันทีมหงส์แดงวัย 36 ปี เตรียมหวนคืนสู่ถิ่นแอนฟิลด์ในเดือนหน้าเพื่อรับตำแหน่ง..”โค้ชประจำ อคาเดมีของสโมสร”.. หลังจากที่ตัดสินใจโบกมืออำลา..ทีมแอลเอ แกแล็กซี่ ในเมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ สหรัฐอเมริกา.. กลับสู่บ้านเกิดพร้อมได้ประกาศแขวนสตั๊ด อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว..มีคนดังอีกคน และยังคงวิ่งเล่นอยู่ในขณะนี้..”คือนายเวย์น รูนี่ย์“..ขุนพลคนดังอีกรายผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่ทำประตูสูงที่สุดตลอดกาลให้กับ..”สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด“..กองหน้าวัย 31 ปี ทำประตูจากลูกฟรีคิกเข้าประตูไปอย่างสวยงามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 94 ช่วยทำให้ ทีมปีศาจแดง บุกตีเสมอ สโต๊ก ซิตี้ อย่างสุดระทึก 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มกราคม โดยเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่ 19 จากการสกัดลูกบอลเข้าประตูตัวเองของกองหลัง..ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด.. ประตูที่..นาย เวย์น รูนี่ย์.. ทำได้ในนัดนี้ เป็นลูกที่ 250 ในการลงสนามให้ทีมปีศาจแดง 546 นัด ทำลายสถิติเดิม 249 ประตูที่เขาครองร่วมกับ..”ท่านเซอร์บ๊อบบี้ ชาร์ลตัน “..ตำนานทีมชาติอังกฤษ…

ข่าวสุดท้ายเป็นของวงการ ..NFL อเมริกันฟุตบอล..เพราะว่ากำลังเป็นความหลังในเร็ววันนี้.. ทีมอเมริกันฟุตบอล.. “San Diego Chargers” ..ทำชื่อเสียงอยู่กับเมือง..ซาน ดิเอโก้.. มาเป็นเวลา 55 ปี..จะปิดตำนานลงเสียแล้ว..จะย้ายมาอยู่ที่ เมืองที่ใครๆ ในโลกกลมใบนี้ต่างก็ต้องการเอาชีวิตมาแขวนฝากไว้…พร้อมเปลี่ยนชื่อ เป็น..”Los Angles Chargers“..ในฤดู ค.ศ. 2017 นี้…สำหรับคู่ที่ได้เข้าไปชิงแชมป์ความยิ่งใหญ่..ศึกซูเปอร์โบว์ล ครั้งที่ 51 นี้…”New England Patriots“.. เปิดบ้านถล่ม..”Pittsburgh Steelers“.. หมดสภาพด้วยสกอร์ 36 – 17 คว้าแชมป์ สาย AFC ..ไปยืนคอยรอที่จะชิงแชมป์..”ซูเปอร์โบว์ล“.. ที่จะเป็นครั้งที่ 9 ของทีม และเป็นครั้งที่ 7 ระหว่าง..”Billy Belichick“..ที่เป็นโค้ชใหญ่ของทีมกับผู้เล่นในตำแหน่ง ..Quarterback..ของทีมคือ..”Tom Brady”..วัย 39 ปีจะพบกับทีม..”Atlanta Falcons“..ที่ถล่มทีม..”Green Bay Packers“..แบบใสสะอาดขาดลอยด้วยสกอร์ 44-21 คะแนน คว้าแชมป์สาย..NFC .. ได้สำเร็จ ทะยานเข้าซูเปอร์โบว์ล เป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของสโมสร ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999…ด้านมุมการพนันได้ให้ทีม..”New England Patriots“.. เป็นทีมต่อแต้มให้ทีม..”Atlanta Falcons “…3 แต้ม คะแนนรวมสูง – ต่ำสองทีม 58 แต้ม .. ผู้เขียนได้รับการชวนให้วิจารณ์การแข่งขันของเกมคู่นี้..ต้องขอปฏิเสธครับ ไม่มีความรู้แล้วยังดูเกมส์ไม่เป็นอีกด้วยซ้ำ.. แต่จะเอาข้อมูลประวัติศาสตร์ของในอดีตมาให้อ่านเป็นข้อคิดเท่านั้นเองครับ.. สกอร์คะแนนรวมของทั้งสองทีมที่ตั้งไว้ที่ 58 มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันตั้งแต่มีการพนันมาเกี่ยวข้อง…ทีมที่เป็นทีมต่อแต้ม ชนะ 32 ครั้งจากการแข่งขัน 50 ครั้งที่ผ่านมา..ทีม ..New England Patriots เป็นทีมที่ทางวงการพนันบ่อนถูกกฎหมายที่.. Las Vegas..ได้ตั้งเอาไว้ก่อนการแข่งขันของฤดูกาลจะเริ่มว่าจะได้ครอบครองแชมป์..ซูเปอร์โบล์ว ด้วยอัตราเงิน 5-1 …ทางด้านทีม..Atlanta Falcons .. 100 -1 ..จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน…ได้เพิ่มขึ้นถึง 150 – 1 ..ด้านทีม..New England Patriots.. นั้นอยู่ที่ 5 – 1 จวบจนทุกวันนี้..และนับตั้งแต่ทาง..Nevada Gaming Control..ได้ติดตามวงเงินพนันที่ถูกกฎหมายของเกมนี้เริ่มต้นเมื่อปี 1991 ผ่านมา 26 เกมส์ผลปรากฏว่า ทางบ่อนคาสิโนผู้รับพนันมีรายได้กำไรจากการแข่งขัน 24 เกมขาดทุนเพียง 2 เกม รวมรายได้ทั้งหมด $162.7 Million เท่านั้นเอง… ตัวเลขนี้เฉพาะจากบ่อนการพนันของมลรัฐ..”Nevada“.. เท่านั้นเองครับไม่รวมจากแหล่งอื่นๆ…

ก่อนจะจากกันในฉบับนี้..บางครั้งเราก็ต้องยอม..”ออกห่าง“… จากบางสิ่งบางอย่าง เพื่อต้องการทำความเข้าใจ.. ความจริงบางอย่าง…การทำตามความฝันของตัวเองที่ต้องการ..”มันอาจจะเหนื่อย “..แต่ยังไงก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็น..”ความฝัน“..นั่นเอง.. พบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ…