SportsWorld ประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017

พบกับคอลัมน์..“สยามมีเดีย SportsWorld”..เช่นเดิมทุกวันศุกร์..ผ่านไปแล้วครึ่งเดือนแรกของปี 2017 อย่างรวดเร็ว …ผลของการแข่งขันกอล์ฟรายการแรกของ ..European Tour..เมื่ออาทิตย์นี้รายการแรกคือ..“BMW SA Open hosted by City of Ekurhuleni”..ประเทศ..South Africa..ผลของการแข่งขันชัยชนะตกไปเป็นของนักกอล์ฟหนุ่มจากเมืองผู้ดีอังกฤษ..Graeme Storm.. ที่เล่นในรอบสุดท้ายเกือบจะพลาดท่าเพราะทำสกอร์ในวันสุดท้ายเพิ่มได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ ในขณะที่หนุ่มหน้ามลคนดังมืออันดับที่ 2 ของโลกไล่หวดกวดตามหลังมาทำไป 4 อันเดอร์พาร์ ทำให้จบสกอร์รวมเท่ากันที่ 18 อันเดอร์พาร์ ต้องมาดวลเพลย์ออฟตัดสินหาแชมป์รายการนี้ต้องโชว์วงสวิงหวดกันที่หลุม 18 พาร์ 4 ถึง 3 หลุม โดยใน 2 หลุมแรกทั้งคู่ต่างก็เก็บ สกอร์พาร์ ได้จนกระทั่งหลุมที่ 3 หนุ่มหน้ามล ..Rory Mcllroy.. พลาดท่าทำสกอร์เสียออกโบกี้ ในขณะที่.. นายGraeme Storm.. จบที่สกอร์พาร์ จึงคว้าถ้วยแชมป์และเงินรางวัล 164,408 ยูโร ..ส่วนเงินจำนวน 119,287 ยูโร เป็นของ หนุ่ม..Rory Mcllroy.. ในฐานะรองแชมป์ หลังจากที่ได้รับการฉีดยาบรรเทาการปวด และทำกายภาพบำบัดต้องฝืนทนเล่นเพราะอาการเจ็บหลังและสามารถเล่นจนจบรายการ.. หลังจากที่จบการแข่งขันลงก็ออกเดินทางไปประเทศ.. ดูไบ..ทันทีเพื่อตรวจเช็ครับการสแกน..เอ็มอาร์ไอ…และในที่สุดเขาก็ได้รับข่าวร้ายเมื่ออาการเจ็บในคราวนี้มันร้ายแรงพอสมควร ทีมงานคณะที่ปรึกษาของเขาต่างก็ออกมาแนะนำให้เขาหยุดพักจนกว่าซี่โครงของเขาจะฟื้นตัวเต็มที่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องถอนตัวจากศึกใหญ่รายการ..” Abu Dhabi HSBC Championships “..เงินรางวัล $2,000,000.. ในอาทิตย์นี้อย่างน่าเสียดาย..

ผลของการแข่งขันของ U.S. PGA.. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมารายการ ..“Sony Open in Hawaii”..มีเงินรางวัลทั้งหมด $ 6,000,000 ที่ใช้สนามกอล์ฟ ..Honolulu, HI… ความยาว 7400 Yards เป็นที่แข่งขันหนุ่มนักกอล์ฟชื่อ ..“Fabian Gomez”.. เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้ว.. ผลปรากฏว่า..หนุ่มนักกอล์ฟ..Justin Thomas…นักกอล์ฟ ของ U.S.A. จากมลรัฐ Kentucky..กำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆ เมื่อเขาคว้าแชมป์เป็นรายการที่ 3 แล้วจากการแข่งขัน 5 ทัวร์นาเมนต์ ในฤดูกาลนี้ ทำสกอร์วันแรก 59 จบสกอร์รวม 27 อันเดอร์พาร์ 59-64-65-65(253) สกอร์ที่ทำได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็นับเป็นสถิติต่ำสุดสำหรับ 72 หลุมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของ U.S. PGA อีกด้วย รับถ้วยแชมป์พร้อมกันเงินรางวัล $1,080,000 คะแนนสะสม FedEx อีก 500 คะแนน..นักกอล์ฟหนุ่มที่ชื่อเรียกเดียวกันเหมือนเขาจากเมืองผู้ดีอังกฤษ ..“Justin Rose”.. ทำสกอร์ 20 อันเดอร์พาร์ 66-64-66-64(260) ตามมาคว้าเงินรางวัลในฐานะรองแชมป์ $684,000 .. และ อันดับที่ 3 เป็นของนักกอล์ฟ U.S.A. อดีตมืออันดับที่ 1 ของโลก.. Jordan Spieth สกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 65-67-66-64(261) รับเงินรางวัล $408,000 สำหรับสกอร์รวม 253 ที่หนุ่มหน้ามล.. Justin Thomas.. นายนี้ทำได้ทัวร์นาเมนต์นี้นั้น ทำลายสถิติของคุณลุง ..”Tommy Armour III”..ได้ทำไว้เมื่อปี 2003 รายการ..“Texas Open“..72 หลุม 254 นั้น และเขาทำสถิติ 36 หลุมเอาไว้ครั้งนี้ 123 สำหรับสกอร์รวม 3 วัน 45 หลุมนั้นเท่ากันกับ ..Steve Striker ที่ทำฝากไว้ 188 ..สำหรับสกอร์รวม 18 หลุม.. 59 ..นั้นคงเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มนักกอล์ฟกันต่อไปอีกนาน.. รายการต่อไปของ U.S. PGA..ในอาทิตย์นี้คือรายการ..”Career Builder Challenge “..จะใช้สนามกอล์ฟในมลรัฐ..California.. ที่มีระยะความยาว.. 7113 Yards ชื่อสนามกอล์ฟ..”La Quinta“..มีเงินรางวัล $5,800,000 แชมป์เก่าคือหนุ่มหน้าเศร้า ..”Jason Dufner“..

สรุปอันดับเงินรางวัลสะสมนักกอล์ฟชาย ..PGA Tour… จากการประกาศล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา

1. Justin Thomas U.S.A $3,802,167

2. Hideki Matsuyama Japan $3,127,100

3. Pat Parez U.S.A. $1,861,685

4. Brendan Steele U.S.A. $1,383,038

5. Mackenzie Hughes Canada $1,315,738

ด้านเกมของเหล่าสาวงาม..”LPGA“…จะพบกันรายการแรกในอาทิตย์หน้าคือ..”Pure Silk Bahamas LPGA Classic“.. เริ่มโชว์วงสวิงในวันที่ 26 – 29 ม.ค. 2017 ใช้สนามกอล์ฟ..”Ocean Club Golf Course“…Par 73, Yards 6,644″.. มีนักกอล์ฟสาวสายเลือดเกาหลีใต้…โปรดเตรียมตัวชมเชียร์นักกอล์ฟสาวของไทยเรากันได้แล้วครับ..

สำหรับข่าวของนักกอล์ฟของไทยเรา.. “โปรอาร์ม”…กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟขวัญใจชาวไทย ล่าสุดได้ออกมาเปิดแถลงข่าวแยกทางกับโค้ชของเขาที่ได้ทำงานร่วมกันผ่านมากว่า 3 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้หันมาจับมือกับโค้ชใหม่คนดังของนักกอล์ฟระดับโลก เมืองผู้ดีชาวอังกฤษ..”Pete Cowen“..ท่านนี้เป็นสุดยอดโค้ชคนดังของเหล่ายอดโปรใน ยูโรเปี้ยน ทัวร์ .. สำหรับ..”Pete Cowen“.. นั้นเป็นโค้ชกอล์ฟชาวอังกฤษซึ่งเคยฝากผลงานเอาไว้กับยอดนักกอล์ฟคนดังมากมายเช่น..”Lee Westwood“.. อดีตมืออันดับที่ 1 ของโลก, แชมป์เมเจอร์ เช่น “Louis Oosthuizen“..อีกทั้งยังมีมือดีจากยูโรเปี้ยน ทัวร์ อีกหลายคนรวมทั้ง..”Henrik Stenson“, “Sergio Garcia“, “Grame McDowell“, “Darren Clarke“..นอกจากนั้นแล้วเขายังเปิด..”กอล์ฟ อะคาเดมี่“… ของตัวเองที่บ้านเกิดของเขา รวมทั้งยังมีสาขาที่ดูไบอีกด้วย โดยเขายังทำหน้าที่โค้ชอาวุโสให้กับสหพันธ์กอล์ฟของอังกฤษ และเมื่อปี 2010 ยังรับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของอังกฤษ จากทุกสาขากีฬาอีกด้วย..ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของโปรคนดังของไทยเรา ต้องรอคอยดูผลงานของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเขากันต่อไป..และข่าวอีกข่าวของ “โปรอาร์ม” กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรมืออันดับ 82 ของโลก ล่าสุดตกลงเซ็นสัญญากับ..Fenix X cell… เฟนิกซ์เอ็กเซลล์...ผู้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากประเทศสกอตแลนด์.. เพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่เป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งเตรียมตัวจะร่วมออกแบบของตัวเองร่วมกันกับ เฟนิกซ์ อีกด้วย…ขอให้ประสพความสำเร็จดั่งใจปรารถนาครับ..

ด้านข่าวการเคลื่อนไหว และผลการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ..“โยฮันน่า คอนต้า”.. นักเทนนิสสาวขณะนี้อยู่มืออันดับที่ 10 ของโลก จากสหราชอาณาจักร คว้าแชมป์ศึกเทนนิส..”ดับเบิลยูทีเอ ทัวร์ รายการ ซิดนีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล“… ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้สำเร็จ โดยรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยว เมื่อวันที่ 13 ม.ค. คอนต้า ชนะ..สาวคนงาม.. อั๊กเนียสก้า รัดวานสก้า .. มืออันดับที่ 3 ของโลก จากประเทศโปแลนด์ แบบใสสะอาด 2 เซ็ตรวด 6-4,6-2 โดยใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 20 นาที เป็นแชมป์รายการที่ 2 ในการเล่นอาชีพของเธอเมื่อวัย 25 ปี เธอคนนี้ปีที่แล้ว ได้แชมป์ที่..”สแตนฟอร์ด“.. ต่อจากรายการนี้เธอมีโปรแกรมลงแข่งขันเทนนิส..”ออสเตรเลียน โอเพ่น“.. ศึกแกรนด์สแลมแรกของปีที่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 16 ม.ค.นี้ รอบแรกเธอจะเป็นมือวางอันดับที่ 9 ในรายการ…

สำหรับข่าวสารต่างๆ ของวงการลูกหนังทั่วๆ ไป.. ข่าวจากสำนักข่าวใหญ่ในโลกใบนี้ คือ..”รอยเตอร์“.. ได้ออกมารายงานว่า..ฟังแล้วอ่านดูแล้วแทบไม่เชื่อสายตาและหูของเราเอง เมื่อนักเตะที่มีชื่ออันโด่งดังของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นที่ ชื่นชมชอบของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากผ่านมาอย่างยาวนานคือท่าน.. คิงคาซู” คาซูโยชิ มิอุระ..กองหน้าตัวเก๋าชาวญี่ปุ่นที่ขณะนี้วัย 49 ปี ได้รับตอบตกลงขยายสัญญากับ ทีมสโมสร..”โยโกฮาม่า เอฟซี“.. ต้นสังกัดในเจทู หรือ ลีกระดับ 2 ของญี่ปุ่น ต่อไปอีก 12 เดือน ซึ่งถือเป็นการค้าแข้งระดับอาชีพฤดูกาลที่ 32 ของท่านนักเตะรายนี้.. เราก็ต้องยอมรับว่า 50 ยังแจ๋ว..นี้คือ คำพูดของเขาเมื่อได้เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว..”ผมหวังว่าจะได้ร่วมต่อสู้และทุ่มเทพลังทั้งหมดร่วมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีม หรือ แฟนบอล ที่คอยให้การสนับสนุนผมอย่างดีตลอดมา”.. ท่านคาซู ก็กำลังจะอายุครบ 50 ปี ในวันที่ 26 ก.พ. นี้ .. สำหรับ ..”ท่านคิงคาซู“..คนนี้ในอดีตที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยค้าแข้งกับหลายสโมสรในญี่ปุ่น และเคยเล่นให้กับทีมดังใน..”บราซิลซานโต๊ส“..อีกด้วย…และเมื่อวันที่ 11 มกราคม …ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทเมืองไทยประกันภัย ..”สโมสรการท่าเรือ“..ได้ออกมาโชว์โฉมหน้าของ 9 นักเตะหน้าใหม่ของทีมที่เตรียมตัวพร้อมไว้ที่จะลุยฟุตบอลไทยลีก 2017 ประกอบด้วย…”ธัชนนท์ นคราวงศ์“… กองกลางจากอาร์มี่ ยูไนเต็ด,..”ปัณณ์พันธุ์พงษ์ ปิ่นกอง“… แบ็คซ้ายจากซุปเปอร์พาวเวอร์ สมุทรปราการ…”วันเฉลิม ยิ่งยง“… กองกลางจากเชียงราย ยูไนเต็ด…”ศิวพงษ์ เจริญศิลป์“…กองกลางจากศรีสะเกษ, …”แอนเดรียส คารูเดอโลวิค“… กองหน้าชาวเซอร์เบีย…”เฟลิซ อัสดูรบาล“… ศูนย์หน้าชาวสเปน…”เซร์คิโอ ซัวเรส“… กองกลางสัญชาติสเปน…”เอเลียส ดอเลาะ“…ปราการหลังลูกครึ่งไทย-สวีเดน และ…”แพทริค แบนลี่“… ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย.. หลังจากนั้น..”มาแดมแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรการท่าเรือ กล่าวว่า หลังจากนี้ต่อไปจะไม่มีการเสริมตัวผู้เล่นแล้ว ซึ่งนักเตะที่ได้มาเพิ่ม 9 คน เชื่อว่าจะทำให้ทีมมีความแข็งแกร่ง ส่วนเป้าหมายวางเอาไว้ว่าจะต้องติด 1 ใน 10 ให้ได้ ….สำหรับทีม..”สโมสรการท่าเรือ“..เป็นทีมที่เราผู้เขียนคอลัมน์นี้ได้ชื่นชมและชอบมาตลอดเมื่อวัยเยาว์ และครั้งหนึ่งได้ใช้ชีวิตวิ่งเล่นอยู่ในทีมเพราะเป็นเด็กที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในอาณาจักรแถวนั้นมาก่อนเปรียบเสมอเหมือนว่าเป็นลูกหลาน คนท่าเรือโดยกำเนิด ก็ขอเอาใจช่วย เชียร์ด้วยอีกคน.. ส่วนเรื่องสัญญาของท่าน.. “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง… หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ มีสัญญาเหลือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพียง ไม่ถึงเดือนแล้วซึ่งจะหมดลงในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทว่ายังไม่มีการเจรจาถึงสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใด…ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม ท่านนายพล..“บิ๊กอ๊อด”..พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ออกมาเปิดเผยว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ น่าจะได้ข้อสรุปตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทย ของ “ซิโก้” ว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่ ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจารายละเอียดส่วนตัว นี้คือคำกล่าวจากริมฝีปากของ.. ท่านนายพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง… นายกสมาคมฯ ทำเอาเราเองถึงกับเป็นห่วงเป็นใย กับอนาคตของ โค้ชใหญ่ของเราเป็นอย่างมาก…แน่นอนว่าเราจะหาเวลานัดเจรจากับ..“ซิโก้”.. โดยการเจรจาจะต้องให้อิสระกับทั้ง 2 ฝ่าย คือสมาคมฯ กับตัว “ซิโก้” เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่าย ย่อมต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ดังนั้นต้องพูดคุยว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างและสามารถหาข้อยุติกันได้อย่างไร ซึ่ง “ซิโก้” ก็มีทางเลือกของตัวเอง ถ้าสมาคมฯ มีเงื่อนไขมากไปและ “ซิโก้” รับไม่ได้ก็คงคุยไม่ลงตัวและไปต่อไม่ได้ แต่ถ้า “ซิโก้” รับได้ ก็คงไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งผมคงตอบแทนไม่ได้ว่าจะได้ต่อสัญญากับ “ซิโก้” หรือไม่ จะต้องมีการเจรจา ฉะนั้นจึงอย่าเพิ่งด่วนสรุป…หลังจากนั้นท่านได้กล่าวต่อไปอีก ทางสมาคมได้ ทุ่มเงิน 3.2 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์สื่อสารของผู้ตัดสินราคาชุดละกว่า 1.7 แสนบาท ให้ผู้ตัดสินได้ใช้ทำหน้าที่ในฟุตบอลลีกฤดูกาล ใหม่ 2560 ที่จะถึงนี้..และเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ก็เดินทางไปเป็นประธาน ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม เปิดหลักสูตรอบรมผู้ตัดสินทุกระดับชั้นเกี่ยวกับกฎกติกาใหม่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลลีกฤดูกาล 2017 ที่จะเปิดสนามตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้… สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารสำหรับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หรือ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น (Radio communication) เพื่อให้ผู้ตัดสินได้ใช้ทำหน้าที่ในฤดูกาลใหม่เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ 1 ชุดราคา 1.7 แสนบาท ซื้อมาทั้งหมด 19 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 3.2 ล้านบาท.. Radio Communications.. เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ตัดสินใช้สื่อสารกันระหว่างทำหน้าที่ ประกอบด้วย ชุดไมค์-หูฟัง 5 ชุดสำหรับผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 และ 2 ผู้ตัดสินที่ 4 และอีกชุดสำหรับไว้บันทึกการสื่อสาร… ถือว่าเป็นการก้าวหน้ามากสำหรับวงการลูกหนังของไทย ท้ายนี้หวังว่าการตัดสินของกรรมการคงเพิ่มประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น…และลดการทะเลาะวิวาทกันจากผลการตัดสินของกรรมการ..อีกข่าว ที่เป็นข่าวค้างมาจากปีที่แล้วของวงการฟุตบอลไทย ความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมการวินัย สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือเอเอฟซี ได้พิจารณาบทลงโทษสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่ไม่สามารถควบคุมแฟนบอลได้ ปล่อยให้มีการจุดพลุแฟลร์ในสนามระหว่างเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2016” นัดที่ 2 ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2516 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน นั้น ..บทลงโทษที่ทางคณะกรรมการวินัยสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ทำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย แจ้งบทลงโทษจากกรณีแฟนบอลจำนวนหนึ่งมีการจุดพลุแฟลร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีรายละเอียดการลงโทษดังต่อไปนี้…

1. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเป็นเงินไทยประมาณ 1,070,000 บาท …

2. ค่าปรับดังกล่าวจะต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่การตัดสิน…

3. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศได้รับการแจ้งเตือนว่า หากมีการละเมิดข้อบังคับดัง กล่าวซ้ำ อีกจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิม…

ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของอเมริกันฟุตบอล หรือ… NFL.. เสียหน่อย กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่ปวงประชาชาวไทย ที่ทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาชื่นชมชอบกันเป็นอย่างมาก ..และใกล้ถึงเวลาชิงแชมป์อีก 2 อาทิตย์ข้างหน้าแล้ว…Green Bay Packers…ผ่านเข้าชิงแชมป์สาย NFC หลังชนะ ทีม..Dallas Cowboys..ได้อย่างหวุดหวิด 34-31 คะแนนจะพบกับทีม… Atlanta Falcons…ในวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. นี้ อีกทีม..Pittsburgh Steelers…เอาชนะทีม …Kansas City Chiefs …18-16 …ทีม Pittsburgh Steelers…ที่ผ่านมาสามารถเก็บชัยชนะ 9 เกมรวดผ่านเข้าไปชิงแชมป์สาย AFC กับทีม..New England Patriots…ที่ได้ไปยืนรอคอยอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว…

ก่อนจะจากกันในฉบับนี้ …ชีวิตเรามันไม่ยาวพอ…ที่ต้องมานั่งแคร์ทุกคนบนโลก…เรื่องบางเรื่อง…เราควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้… เลือกแคร์ตัวเอง..และคนที่เราควรจะแคร์ที่สุดก็พอ…น้อมตามฟ้าเป็นสุข.. ใครฝืนฟ้าก็เป็นทุกข์…โชคชะตาฟ้ากำหนด.. เรามนุษย์ฝ่าฝืนมันมิได้หรอก.. พบกันใหม่ในฉบับหน้า..สวัสดีครับ…