SportsWorld ประจำวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2016

พบกับคอลัมน์..”สยามมีเดีย SportsWorld“..เช่นเดิมทุกวันศุกร์.. ก่อนอื่นขอกราบ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 เสียก่อนครับ..ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และ “ความรัก” สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ นานาทั้งปวง.. Happy New Year 2017 ..ครับ ขณะนี้ผู้เขียนก็ยังคงใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ในประเทศไทย..ส่วนการแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆ ยังคงไม่กลับมาพบกัน จนกระทั่งอาทิตย์หน้า ขอเป็นข่าวเคลื่อนไหวของคนในวงการกอล์ฟของประเทศไทยเรา เมื่อวันขึ้นปีใหม่ โปรนักกอล์ฟสองพี่น้อง..”โม-เม”…เอรียาและโมรียา จุฑานุกาล ได้ออกมาร่วมกันอวยพรปีใหม่ปี 2560 ให้กับแฟนคลับของเขา …และที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว..”เอรียา จุฑานุกาล“.. ก็ได้ใช้ฝีมือ ความสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นที่กระหึ่มในวงการกอล์ฟสตรีอาชีพ..”LPGA Tour“.. เริ่มตั้งแต่การสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟโปรสาวคนแรกที่คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพที่เป็นรายการของ..”LPGA“.. ได้ทีเดียว 3 รายการแรกติดต่อกันเริ่มจาก ..”Yokohama Tire LPGA Classic Tournament”, “Kingsmill Championship“.. และตามมาด้วย..”LPGA Volvik Championship“..ตลอดเดือนพฤษภาคม จบทัวร์นาเมนต์ปิดท้ายซีซั่น “GMC Group Tour Championship” ด้วยการคว้าอันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ แพ้นักกอล์ฟสาว..”Charley Hull“…แชมป์จากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษ 5 สโตรก และจบลงด้วยการคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 (Rolex Player off the Year 2016) มาครอบครองทำเงินรางวัลสะสมสูงสุดด้วยจำนวน $2,550,928 จากการลงเล่น 28 รายการ, รางวัลเงินโบนัสพิเศษ $1,000,000 ที่มอบให้นักกีฬากอล์ฟยอดเยี่ยมประจำปี ค.ศ. 2016 รวมเบ็ดเสร็จสามารถโกยเงินได้มากถึง $3,550,928 …และในฤดูกาลใหม่นี้ทางผู้สนับสนุนเขา..”เอสซีจี“.. ก็ยังคงได้ให้การสนับสนุน 2 พี่น้องจุฑานุกาลติดต่อกันเป็นปีที่ 4 .. ด้านนักกอล์ฟโปรสาวของไทยคนอื่นๆ .. น้องเลิฟโปรแหวน..พรอนงค์ เพชรล้ำ ซึ่งเล่นใน ..LPGA Tour..มาตั้งแต่ปี 2009 และเป็นสมาชิกเล่นเต็มฤดูกาลมาตลอดก็ได้ออกมาเผยว่า “ผลงานโดยรวมในการเล่นแอลพีจีเอ ทัวร์ ในฤดูกาลที่แล้ว (2016) ก็เป็นที่น่าพอใจแต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือร่างกายที่เป็นส่วนสำคัญสุดสำหรับปีนี้ขอตั้งเป้าเอาไว้จะทำผลงานให้ดีกว่าเดิม และหวังจะก้าวขั้นไปอยู่ใน 30 อันดับแรกคะแนนสะสมโลก และอีกอย่างต้องการจบฤดูกาลด้วยการติดอยู่ใน 20 อันดับแรกของเงินรางวัลส่วนเรื่องชุดแข่งขันคงจะใช้สีขาวดำแบบนี้ไปเรื่อยก่อน สำหรับแคดดี้ผู้แบกกระเป๋านั้นยืนยันว่า ช่วงแรกคงยังจะทำงานกับ ..”Jiffy Snow “..แคดดี้ชาวอเมริกัน เพราะทำงานร่วมกันด้วยก็ดีพอสมควร ก็เลยจะยังทำงานร่วมกันต่อไปก่อน รายการแรกที่..”น้องเลิฟโปรแหวน”..” พรอนงค์ เพชรล้ำ“..จะเริ่มต้นในปีนี้ที่ ไต้หวัน ที่เป็นรายการของไต้หวัน “แอลพีจีเอทัวร์” จะออกเดินทางไปแข่งที่ไต้หวันก่อนเป็นทัวร์นาเมนต์แรกในรายการ..Hitachi ladies Classic..ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม ซึ่งเธอเคยเป็นแชมป์ 4 สมัย ในการแข่งขัน 5 หน ผ่านมาปี 2011, 2013, 2014 และ 2015โดยปี 2016 ล่าสุดได้รองแชมป์ตามหลัง “โปรมายด์”..กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล..โปรรุ่นน้องจากจังหวัดขอนแก่นและจะเริ่มฤดูกาลใหม่ของ..“LPGA”.. รายการแรกคือ..”Pure Silk Bahamas LPGA Classic“..แล้วจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในรายการ..”2017 HONDA LPGA Thailand“..ด้านผลงานทัวร์ เมื่อปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมานั้น เล่นทั้งหมด 27 รายการสถิติดีที่สุดอันดับที่ 2 จบลงใน 10 อันดับแรก 5 รายการตลอดทั้งฤดูกาลทำเงินรางวัลรวมอยู่ในอันดับที่ 30 ของทัวร์ ..และในฤดูกาลใหม่ ค.ศ.2017 ที่จะเริ่มใหม่เร็วนี้มีโปรสาวไทยที่จะได้เล่นลงแข่งขันแบบเต็มฤดูกาลเพียง 9 คนซึ่งในฤดูกาล 2017 นี้ โปรสาวไทยของมีเพิ่มขึ้นมารวมทั้งหมด 13 คน แต่จะได้เล่นแบบเต็มฤดูกาลเพียง 9 คน ประกอบด้วย 1. เอรียา จุฑานุกาล, 2. พรอนงค์ เพชรล้ำ, 3.โมรียา จุฑานุกาล, 4. นนทยา ศรีสว่าง, 5. พัชรจุฑา คงกระพันธ์, 6. ธิฎาภา สุวัณณะปุระ, 7. วิชาณี มีชัย, 8. เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ และ9. ปวริศา ยกทวน ส่วนอีก 4 คือ 1. ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์, 2. เบญญาภา นิภัทร์โสภณ, 3. บุษบากร สุขพันธ์ และ 4. พริมา ธรรมรักษ์ ทั้ง 4 คน จะได้เล่นเพียงบางรายการ ..เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์.. โปรสาวจากบึงกาฬ วัย 20 ปี เป็นโปรสาวที่พึ่งคว้าการ์ดทัวร์ได้เมื่อปีที่แล้ว คว้าอันดับที่ 6 ใน ..”ซีเมทรา ทัวร์“..โปรสาวคนใหม่อีกคนคือ ..” วิชาณี มีชัย“..สาววัย 23 ปี จากกรุงเทพฯ ได้รับคว้าการ์ดทัวร์จากอันดับที่ 4 ในอันดับตารางทำเงินของ..ซีเมทราทัวร์..ด้านโปรสาวไทย..”ปริญญ์”…ปวริศา ยกทวน วัย 22 ปี จากนครศรีธรรมราช นั้นได้..”แอลพีจีเอการ์ด“..จากการ..”ควอลิฟายสกูล“.. ซึ่งเธอจบอันดับที่ 19 และส่งผลให้ในปี 2017 จะมีโปรสาวนักกอล์ฟไทยเป็นสมาชิก..”LPGA“..รวมทั้งหมด 13 คน ..สำหรับผลการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ไม่ว่าจะจบลงอย่างไรเราผู้เขียนในฐานะ คนไทยขอเอาใจช่วยเป็นกำลังใจเชียร์นักกอล์ฟสาวของไทยเราเกิน 1000% …ครับ

หันมามองวงการฟุตบอลดูกันบ้างด้านการซื้อขายแย่งชิงตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในขณะนี้ ทีมสโมสรดังๆ จาก..”Chinese Super League Club“..ประเทศจีน ยังคงร้อนแรงไม่สิ้นสุดต่างก็เอาเงินออกมาทุ่มเทเป็นจำนวนมหาศาลที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเอามาจากไหนกันถึงได้มากมายขนาดนี้ ต้องการนักเตะดังๆ เข้าไปในสังกัด ล่าสุดมีข่าวนักเตะคนดังอีกคนคือ..”Cristiano Ronaldo “..ต้องกระโจนออกมาปัดข้อเสนอทีมจีนที่ทุ่มเงินถึงหมื่นล้านซื้อตัวเขามา..”Cristiano Ronaldo“..นั้น ตกเป็นข่าวว่ามีทีมในไชนีส ซูเปอร์ลีก ของจีนพร้อมจะทุ่มเงินถึง 300 ล้านยูโร หรือราวๆ 11,500 ล้านบาท ซื้อตัวจาก “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ทั้ง..เดลี มิร์เรอร์ และเดอะซัน…หนังสือพิมพ์ของอังกฤษ ต่างก็รายงานข่าวนี้ตรงกันว่า จอร์จ เมนเดส เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีสโมสรจากจีนที่ไม่เปิดเผยชื่อเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อนักเตะคนนี้มาแล้ว โดยพร้อมจะจ่ายถึง 300 ล้านยูโร เป็นค่าตัวและจะให้ค่าเหนื่อยอีกปีละ 100 ล้านยูโร หรือราวๆ 3,800 ล้านบาท ซึ่งหากตอบตกลงเขาจะเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของโลกคนใหม่ทันที เวลานี้นักเตะที่ชื่อ..”Carlos Tevez“..ได้ครองตำแหน่งนี้อยู่หลังจากย้ายไปร่วมทีม.. “Shanghai Greenland Shenhua“.. อย่างเป็นทางการและขณะนี้มีอีกหลายสโมสรของจีนหลายทีมจะทุ่มค่าเหนื่อยเป็นสถิติใหม่เพื่อคว้าตัวนาย .. Wayne Rooney.. หัวหอกของปีศาจแดง..”Manchester United“.. ไปสร้างสถิติใหม่โดยล่าสุดมีข่าวว่า ..”Guangzhou Evergrande Taobao“.. แชมป์ติดต่อกัน 6 สมัยซ้อน เป็นทีมที่รวยที่สุดในจีนตอนนี้ จะทุ่มค่าเหนื่อยจูงใจกองหน้าวัย 31 ปีด้วยเงินถึง 7 แสนปอนด์ หรือราวๆ 32 ล้านบาทต่อสัปดาห์ ขณะที่อีกทีมคือ..”Beijing Guoan“.. ที่เคยคุยกับเอเยนต์ของ.. Wayne Rooney .. มาแล้วครั้งที่แล้วก็กำลังจับตาอยู่เช่นกัน ก็ต้องรอคอยดูต่อไปจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ใน..Chinese Super League ..หันมาดูทางนักเตะของไทยแลนด์ของเรากันบ้างมีนักเตะของไทยเราคนหนึ่งที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อนๆ ได้ให้ฉายาเรียกเขาว่า..”เจ้าตั้มแข้งทองฝังเพชร“..ธนบูรณ์ เกษารัตน์..เป็นนักเตะของไทยที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ราคาดีลของการชื้อขาย ที่เป็นประวัติศาสตร์ ระหว่าง.. “กว่างโซ้งมหาภัย“.. เชียงราย ยูไนเต็ด.. ที่ซื้อ “เจ้าตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ จาก..”กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด..ด้วยจ่ายค่าตัวถึง 50 ล้านบาท นับว่าเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในวงการฟุตบอลเมืองไทย เป็นที่มาของฉายานี้ ที่ทำให้ใคร ๆ ต่างก็อยากเป็นนักฟุตบอลแล้วได้ใช้ชื่อนี้ให้เพื่อนๆ เรียกกัน..

หันมาดูของประเทศไทยเราบ้างความคืบหน้ากรณีสัญญาของ “โค้ชซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังไม่มีรู้ว่าหันไปทิศทางใดผลจะออกแบบไหนซึ่งเวลานี้ท่านนายพล “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เจ้าของฉายา..“นายกจักฉลาก”..ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจะต่อสัญญากุนซือขวัญใจมหาชนรายนี้หรือไม่ เนื่องจากต้องมีการหารือถึงรายละเอียดอีกครั้ง รวมไปถึงยังมีกุนซือต่างชาติหลายรายยื่นโปรไฟล์เข้ามาให้สมาคมฯ พิจารณาด้วยเช่นกัน..ล่าสุด “ซิโก้” เปิดเผยว่า หลังจากที่จบศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2016” ก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยอย่างเป็นทางการกับนายกสมาคมฯ ในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ อย่างไรก็ตามคาดว่าวันที่ 11 มกราคม น่าจะได้หารือกัน เนื่องจากเป็นงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของทีมชาติไทย ในช่วงปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาและนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชใหญ่เรา..”แน่นอนว่าผมยังอยากคุม ทีมชาติไทย ต่อไป เพราะตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาได้พยายามสร้างทีมชุดนี้ขึ้นมาและอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนา โดยแผนงานปีหน้าได้วางเอาไว้บ้างแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ด้วย ซึ่งคาดวันที่ 11 มกราคม คงได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกอย่างได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อจะได้เดินหน้าเตรียมทีมสำหรับสู้ศึกในปี 2560 ซึ่งมีภาระกิจสำคัญคือฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 12 ทีม ที่เหลืออีก 5 นัด” โค้ชทีมชาติไทย กล่าว..ทางด้านโปรแกรมการแข่งขันของ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย มีโปรแกรมแข่งขันรายการสำคัญในปี พ.ศ.2560 คือฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 12 ทีมสุดท้าย กลุ่ม บี โดยเหลือโปรแกรมเตะอีก 5 นัด ประกอบด้วย วันที่ 23 มีนาคม เปิดบ้านพบ ซาอุดิอาระเบีย, วันที่ 28 มีนาคม เยือน ญี่ปุ่น, วันที่ 13 มิถุนายน เปิดบ้านพบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, วันที่ 31 สิงหาคม เปิดบ้านพบ อิรัก และวันที่ 5 กันยายน เยือน ออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันทีมชาติไทยเล่นผ่านมา 5 นัด ทีมชาติไทย ของเรารั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่ม มีเพียงคะแนนเดียว..

สำหรับข่าวสารการเคลื่อนไหวของกีฬา และนักกีฬารายอื่นๆ ล่าสุด..”Andy Murray“.. นักเทนนิสหนุ่มวัย 29 ปี จากสกอตแลนด์ได้รับข่าวดีก่อนสิ้นปี เมื่อ ..”ควีนส์ อลิซาเบธ “…พระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรได้มอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้น “อัศวิน” ให้กับเขา และจากนี้ไปชื่อหน้าของเขาจะมีคำว่า “เซอร์” อยู่ข้างหน้าชื่อ อย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเรียกชื่อของเขาดั่งเช่นเดิมและไม่ต้องการให้เรียกว่า “ท่านเซอร์” ขอให้เรียกชื่อเขาตามปกติ..จะมีใครทำตามหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป

ข่าวสุดท้าย.. สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตั้งฉายาให้กับบุคคลในวงการกีฬา ประจำปี 2559 โดยคัดเลือกจากบุคคลในข่าวที่โดดเด่นในสายตาของสื่อมวลชนสายกีฬาในรอบปีที่ผ่านมา มาหยอกเหย้ากระเซ้าแหย่ แสบๆ ให้คันๆ ฮาๆ ส่งท้ายปี โดยมีทั้งสิ้นจำนวน 12 ฉายาเช่นทุกปี ดังนี้…

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล ฉายา “สาวน้อยร้อยล้าน”

“โปรเม” เอรียา นักกอล์ฟสาวมือ 2 ของโลก สร้างผลงานคว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ ถึง 5 รายการ,และตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินสูงสุด ด้วยเงินรางวัลสะสม $2,550,928 ทำให้เธอมีรายได้รวมในปีนี้ถึงกว่า 127 ล้านบาท จึงได้รับฉายา “สาวน้อยร้อยล้าน”

“น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ ฉายา “นางฟ้าตกสวรรค์”

จากการที่ทำผลงานอันยอดเยี่ยมเมื่อช่วงต้นปี “น้องเมย์” รัชนก คว้าแชมป์มาได้ 4 รายการ และเป็นการคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์ 3 รายการติดต่อกัน ภายใน 3 สัปดาห์ ถือเป็นนักแบดมินตันคนแรกของโลกที่ทำได้ แต่หลังจากนั้น “น้องเมย์” ก็เกือบโดนตัดสิทธิ์เพราะถูกตรวจพบสารบางอย่างที่เข้าข่ายสารกระตุ้น แต่ผู้บริหารสมาคมกีฬาแบดมินตัน ต่อสู้จนทำให้เธอได้ไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่บราซิล ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม รัชนก กลับทำผลงานน่าผิดหวัง ตกรอบแรกกลับมาอย่างไม่มีลุ้นล่าสุดอันดับโลกหล่นมาอยู่ที่ 5 ซึ่งเป็นอันดับเดียวกันกับเมื่อปีก่อน..

“ปีโป้” สิโรจน์ ฉัตรทอง ฉายา “ช้างถึกเลี่ยมทอง”

ด้วยความที่เป็นนักฟุตบอลที่ไม่เคยผ่านการฝึกหรือการเรียนฟุตบอลจากโรงเรียนกีฬาแห่งใด ไม่เคยเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนทีมชาติ หรือนักเรียนไทยมาก่อนเลย “ปีโป้” สิโรจน์ ฉัตรทอง เป็นนักเตะที่ต้องต่อสู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง เรียนจบ ม.ปลาย จาก กศน.สุรินทร์ เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพด้วยการเป็นนักเตะทีมนนทบุรี ในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 จนมาเล่นให้กับ..ทีมอุบล ยูเอ็มที.. ในลีกดิวิชั่น 1 ด้วยฝีเท้าที่โดดเด่น “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง จึงเรียกไปติดทีมชาติ และด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตสูง 184 ซม. แนวการเล่นที่บู๊และดุดัน สร้างความปั่นป่วนให้แผงหลังทีมคู่ต่อสู้อย่างมาก จึงได้รับฉายานี้ไป..

“บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ฉายา “นายกจับฉลาก”

หลังจากการที่ “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ มาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการแข่งขันฟุตบอลเกิดขึ้นในประเทศไทย หรืออาจจะครั้งแรกของโลกก็ว่าได้ ที่มีการตัดสินหาทีมแชมป์ด้วยการจับสลาก ในการแข่งขันฟุตบอล..เอฟเอคัพ..และจักฉลากทีมฟุตบอลลีกดิวิชั่น2 เพื่อหาทีมขึ้นชั้น ท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนในวงการฟุตบอล และสื่อมวลชนกีฬา แต่ ท่านนายพลพล.ต.อ.สมยศ ยืนยัน ออกมาว่า !!! จะดำเนินการแบบนี้

“บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ ฉายา “ผู้ว่าฯ หลักกรู”

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา “บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องทำงานอย่างหนักเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล ด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งมอบรางวัลไปเมื่อ 16 ธ.ค. แต่หลายรางวัลกลับค้านสายตาคนกีฬาอย่างมาก โดยเฉพาะรางวัลบุคลากรผู้ฝึกสอนอาชีพ “โค้ชแบน” ธชตะวัน ศรีปาน ทำทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้แชมป์โตโยต้า ไทยลีก2016 แต่ไม่ติดโผ ขณะที่ “โค้ชโต่ย” ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย ทำทีมไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี ได้แชมป์ลีกดิวิชั่น 1 กลับได้รางวัลไปครอง โดย “บิ๊กเสือ” ให้เหตุผลว่า รางวัลนี้สมควรมอบให้ ศิริศักดิ์ เพราะพาทีมขึ้นชั้นได้สำเร็จ ส่วน ตะวัน นั้นถือว่าไม่น่าแปลกใจที่พาทีม “กินเลนผยอง” ได้แชมป์ เนื่องจากนักเตะเมืองทองฯ เก่งทุกคน ใครมาเป็นโค้ชก็ได้แชมป์ ซึ่งเป็นการพิจารณาแบบไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ หรือ หลักการใดๆ ยึดแต่ “หลักกรู” (ที่เป็นหลักการเดียวกับท่านนายพลตำรวจเอกสมยศ) เอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง สร้างความลำบากใจกับอนุกรรมการเป็นอย่างมาก

“บิ๊กเอ๋” กิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ฉายา “งาบเงียบ”

ในการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ซึ่งนั่งเก้าอี้นี้มาหลายสมัย จะโดนโค่นจากตำแหน่งอย่างสิ้นเชิงไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวมาก่อนซึ่งทุกฝ่ายไม่มีการระแคะระคาย หรือมีข่าวลือมาก่อน พอถึงวันเลือกตั้ง กลับกลายเป็นว่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติรุ่นเดอะอย่าง กิตตน์สมบัติ เป็นฝ่ายชนะ สุวัจน์ อย่างขาดลอย เปรียบเสมือน “อสรพิษร้าย” ที่จ้องเหยื่อแบบเงียบ ๆ พอได้โอกาสก็ฉกเหยื่อจนสิ้นฤทธิ์ จึงเป็นที่มาของฉายา “งาบเงียบ”

“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ฉายา “กุนซือ Waiting list”

ข่าวคราวช่วงที่ผ่านมา มีการลือกันหนาหูว่า พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จะไม่ต่อสัญญากับ “ซิโก้” ซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในเดือน ก.พ.60 จนกลายเป็นประเด็นดังในสังคม คนไทยให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันรอย่างมาก แต่ภายหลัง พล.ต.อ.สมยศ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ยังไม่ได้คิดจะปลด แต่จะหารือเรื่องสัญญากันหลังเทศกาลปีใหม่ เท่ากับว่าอนาคตของ “ซิโก้” ก็ยังไม่แน่นอน 100% เปรียบเสมือนผู้โดยสารเครื่องบินที่ถูกขึ้นบัญชี Waiting list รอตั๋วที่นั่งว่าง ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ยังไม่รู้..

“น้องณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร ฉายา “มือปืนเป้าหนี”

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา “น้องณี” นักยิงปืนเป้าบินทีมชาติไทย ประเภทสกีต สร้างชื่อกระหึ่มด้วยการล้มแชมป์โอลิมปิกเกมส์ คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันยิงเป้าบินชิงแชมป์ “ไอเอสเอสเอฟ เวิลด์ คัพ 2016” ได้ถึง 2 ครั้งติดต่อกัน ครั้งแรกแข่งขันที่นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล และครั้งที่ 2 ที่ประเทศซานมาริโน หลังจากนั้น สหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ไอเอสเอสเอฟ) ก็ประกาศให้ “น้องณี” นักกีฬายิงเป้าบินประเภทสกีต ก้าวขึ้นเป็นมือ 1 โลก ทำให้เธอกลายเป็นอีกความหวังของประเทศไทยที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2016 แต่สุดท้าย สุธิยา ก็ผิดหวัง ตกรอบแรกกลับมา เปรียบเหมือน “เป้าหมาย” หนีหายจากไปไกล..

“น้องแต้ว” พิมศิริ ศิริแก้ว ฉายา “นางรอง 2 สมัย”

“น้องแต้ว” พิมศิริ จอมพลังสาว เจ้าของเหรียญเงินโอลิมมปิกเกมส์ 2014 “ลอนดอนเกมส์” ลงแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 “รีโอเกมส์ ที่นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล รุ่น 58 กก.หญิง ด้วยความหวังเหรียญทอง แต่สุดท้ายก็ต้องหลีกทางให้จอมพลังสาวรุ่นน้อง “น้องฝ้าย” สุกัญญา ศรีสุราช ที่ลงชิงชัยในรุ่นเดียวกันคว้าเหรียญทอง โดย “น้องแต้ม” ถอนตัวไม่ยกครั้งสุดท้ายในท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำให้ได้เหรียญเงินมาครองอีกสมัย จึงเป็นที่มาของฉายานี้…

“เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ฉายา “ลิงน้อยสอยป้า”

หลังจาก “เมสซี่เจ” ชนาธิป จอมทัพทีมฟุตบอลไทย ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าคบหาเป็นแฟนกับ “เมย์” พิชญ์นาฏ สาขากร ดาราสาวพราวเสน่ห์ แต่ด้วยวัยที่ห่างกันเกือบ 12 ปี เพื่อนมักเรียกแฟนสาวของ ชนาธิป ว่า “ป้า” ส่วนตัวเขาเองเป็นนักเตะไซส์เล็ก ก็ได้รับฉายาว่า “ลิงน้อย” อย่างไรก็ตาม “เมสซี่เจ” นอกจากจะมีความสุขกับความรักอันหวานชื่นแล้ว ยังโชคดีในด้านอาชีพนักเตะด้วย เมื่อเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ต้นสังกัดบรรลุสัญญาให้ ..“กอนซาโดเล ซัปโปโร “.. ทีมน้องใหม่ในเจลีก ยืมตัวเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง ถือว่าสมใจ ชนาธิป ที่ต้องการไปค้าแข้งในเจลีกอย่างที่ฝันเอาไว้…

“เจ้าสด” ฉัตร์ชัย บุตรดี ฉายา “ฉัตร์ (ปล้น) ชัย”

การแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวต รอบ 16 คนสุดท้าย ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่ประทศบราซิล ซึ่ง “เจ้าสด” ฉัตร์ชัย พบกับ วลาดิเมียร์ นิกิติน จากรัสเซีย ปรากฏว่านักชกไทยเป็นฝ่ายเดินไล่ถลุงอยู่แทบจะฝ่ายเดียว แต่ผลสุดท้ายกลับเป็นฝ่ายพ่ายคะแนน 1-2 เสียง ซึ่งทำให้ทีมมวยสากลสมัครเล่นของไทย พลาดการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในรอบ 44 ปี จึงเป็นที่มาของฉายาดังกล่าว

“เจ้าตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ ฉายา “แข้งทองฝังเพชร”

จากการดีลครั้งประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยระหว่าง “กว่างโซ้งมหาภัย” เชียงราย ยูไนเต็ด ที่ซื้อ “เจ้าตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ จาก “กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว 50 ล้านบาท นับว่าเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในวงการฟุตบอลเมืองไทย เป็นที่มาของฉายานี้…

ก่อนจะจากกันในฉบับนี้..เคยไหม? ถูกระแวงทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไร.. ถูกมองว่าผิดทั้งๆ ที่อยู่เฉยๆ.. ถูกมองว่าไม่ดี ทั้งๆ ที่กำลังจะทำดี..แต่ถ้าหากคุณจะทำดีคุณไม่ต้องทำให้ดีที่สุด..เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้..”คุณจะไม่มีอะไรทำ“ … สวัสดีครับ..