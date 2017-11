ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

<<<<……เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2017 นายชัชวาล หรยากูร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายและร่วมงานพิธียกช่อฟ้า ณ วัดชัยมงคลวราราม เมืองอ๊อคเดน มลรัฐยูท่าห์ ซึ่งเป็นสาขาของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีพระครูศรีวิเทศชัยมงคล (สุภัทร เมธีสุภทฺโท) เป็นเจ้าอาวาส โดยมีชุมชนไทยเข้า ร่วมงานด้วย… กงสุลชัชวาลฯ ได้เดินทางไปที่วัดธรรมคุณาราม ในเมืองเลย์ตัน รัฐยูท่าห์ เพื่อพบหารือกับนายกมลศิลป์ กลจักรศรีบุญดี นายกสมาคมไทยแห่ง มลรัฐยูท่าห์และผู้นำชุมชนไทย เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ แผนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนไทยในมลรัฐยูท่าห์ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่ม ของชุมชนไทยในมลรัฐยูท่าห์ ไอดาโฮ มอนทานา ไวโอมิ่ง โคโลราโด นิวเม็กซิโก อริโซน่า และเนวาด้า เพื่อจัดงานเทศกาลประจำปีต่างๆ ร่วมกัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน เมืองที่จัดกันไปในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายชุมชนไทยในเขตมลรัฐดังกล่าว และยังจะเพิ่มขีดความสามารถที่ชุมชนไทยจะจัดงานเทศกาลที่ใหญ่ขึ้นและเข้าร่วมงานเทศกาลของมลรัฐต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาแนวทางการสนับสนุนต่อไป… …>>>>Las Vegas Children Foundation ขอเชิญนักกอล์ฟทุกท่านร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลครั้งที่ 18 ลาส เวกัส ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2017 ที่สนามกอล์ฟ Boulder Creek Golf Course, Nevada 1501 Veterans Memorial Dr. Boulder City, NV 89005 Tel. 702-294-6534, www.bouldercreekgc.com รายได้เพื่อ สมทบทุนช่วยเหลือการกุศลทั้งใน–นอกสหรัฐฯ นอกจากนี้ได้บริจาคเงินทุนให้กับ Opportunity Village, Las Vegas Children Discovery Museum และโรงเรียนในลาส เวกัส ส่วนโรงแรมสถานที่พัก–สถานที่จัดมอบรางวัล ที่ The Orleans Hotel & Casino 4500 W. Tropicana Ave. Las Vegas, NV 89103 โทร. 702-365-7111 จองโรงแรมติดต่อ พ.ญ.สมพูล เปรมศรีรัตน์ 702-683-2661 หรือ lasvegaschildren@yahoo.com(ร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โปรดสั่งจ่ายเช็คในนาม Las Vegas Children Foundation 5640 West Post Rd. Las Vegas, NV 89118 Tel. 702-221-2217, e-mail: Lasvegaschildrend@yahoo.com……>>>>สโมสรโรตารี่ ไทยทาวน์ ขอเชิญทุกท่าน ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในกรีซและผู้ประสบภัยนับล้านจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเอเชียใต้ เพื่อสุขอนามัย–ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมบริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย ที่ Santa Monica Stake Center 3400 Sawtelle Blvd. Los Angeles, CA 90066 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 เวลา 1pm.-4pm. ..>>>>วัดไทย ลอสแอนเจลิส (8225 Coldwater Canyon Ave. N. Hollywood, CA 91605) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุญประเพณีถวาย “สลากภัต” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 เวลา 9.30am. พร้อมกันที่ปะรำพิธี เพื่อรับหมายเลขสลาก, 1pm. พิธีถวายสลากภัต จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต บูชาชุดละ $20.- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 818-780-4200…..>>>> ท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการตรวจสุขภาพ แต่ไม่มีประกันสุขภาพ ไปหาคุณหมอฟรีได้ ที่คลินิคของคุณหมอวิชัย เปิดทำการทุกวันพุธ เวลา 11:00น. ถึง16:00น.(11am – 4pm)ไม่มีค่าตรวจรักษา ยกเว้นค่าตรวจเลือด(ถ้าต้องตรวจ) ราคาถูกมากประมาณ $2-20 ขึ้นอยู่กับว่าต้องตรวจกี่อย่าง และก็ต้องซื้อยาเองประมาณ $4-10 อยู่ที่ประเภทของยา Lestonnac Free Clinic 3801 Katella Blvd, Suite#301 Los Alamitos Wednesday only 11am – 4pm…….>>>>ข่าวจากศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ในกรุงเทพฯ ชื่อ Sam Loso กำลังตามหาเพื่อนชื่อ “สุภัค แก้วสว่าง” รุ่น49ได้ข่าวว่าอยู่ชิคาโก้ หรือซานฟรานฯ ไม่แน่ใจครับ ใตรทราบข่าวนี้หรือรู้จักคุณ สุภัค ให้ช่วยติดต่อคุณ Sam Loso ใน Face Book สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ หรือติดต่อ arkadet@siammedia.org…….>>>>

สมาคมนวดไทยและสปาฯ นำโดยนายกฯ “เหมียว” กนิษฐา เพอร์ไรด้า -ประธานที่ปรึกษา วรนุช บุญประกอบ -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คิด ฉัตรประภาชัย -โฆษกเสียงใสอัธยาศัยดี อภิมณฑ์ -ขวัญใจมัคทายก “จ้อย” จุไรรัตน์ และกรรมการ ไปร่วมกันทำบุญทอดกฐินลอยกระทงที่วัดพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช มี Patty Tipvong “ฝน” เป็นประธานจัดการประกวดบนเวทีนางนพมาศ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2017