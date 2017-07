ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

<<<<…..คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพล์นกว่า 700 ไร่ หลายคนอาจมองว่า เรื่องดังกล่าวจบไปแล้ว หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ยกฟ้อง “เสนาะ เทียนทอง” สมัยดำรงตำแหน่งรมช.มหาดไทย ที่กำกับดูแลกรมที่ดิน ฐานใช้อำนาจใน ตำแหน่งโดยมิชอบทว่าการที่ “เสนาะ” รอด ไม่ได้หมายความว่า เรื่องจะจบ เพราะกระบวนการ “ทุจริตธรณีสงฆ์”นั้นยังไล่เรียงไปถึงข้าราชการ “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยป.ป.ช.พบว่า ในช่วงที่ “ยงยุทธ”เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำนาจรักษาการปลัด กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มี.ค.45 ในการรับรองการซื้อขายที่ดินวัดธรรมาธิการราม กับ บริษัท อัลไพน์ ว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทั้งที่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์ ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้การชี้มูลครั้งนั้น ถึงกับทำให้ “ยงยุทธ”ต้องลาออกจากเก้าอี้รอง นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทย …….>>>>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และบริษัท See My Thailand เชิญชวนท่องเที่ยววิถีไทย: เส้นทาง เชียงราย-เชียงใหม่-สุโขทัย 8 คืน 9 วัน วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2018 ราคา $1,490.- (รวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ทุกมื้อ (*ยกเว้น 1 มื้อที่เชียงใหม่ไนท์บาซาร์) ที่พัก 4 ดาว ตลอด 8 คืน ค่าเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่&กิจกรรมต่างๆ ค่าไกด์-วิทยากร & ค่าประกันสุขภาพ-การท่องเที่ยว) จองทัวร์ภายใน 31 สิงหาคม 2017นี้ รับส่วนลดทันที $50 (Early Bird Discount) จองด่วนได้ที่ My Holidays / See My Thailand โทร. 626-281-8151 ……>> ประเสริฐเชาวน์ ธุวะนุติ และ ประกิต นุตสถิตย์ เป็นหัวเรือใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปีระหว่าง กลุ่มนักกอล์ฟ นร.เก่าอำนวยศิลป์ และ กลุ่มนักกอล์ฟ นร.เก่าเซ็นกาเบรียล เสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ที่สนาม Marshall Canyon จบการแข่งขันเลี้ยงฉลองที่ร้านเรือนแพ 2 เมือง City of Industry……>>>>สนุกกันอีกครั้ง! กับคอนเสิร์ตคาราบาว “The United States of Carabao” จัดขึ้นโดย Arch Angel Ent. 13 กันยายน 2017@The Wiltern 3790 Wilshire Blvd., L.A. ประตูเปิด 10 pm. www:concerts1.livenation.com/event/090052BEA50325D0 ประตูเปิด 10 pm.บัตร$89และในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 ที่ Irving Plaza ใน New York City สอบถาม(480)938-2277.……>>>>มันส์กันไปให้สุดๆ! ครั้งแรกในแอล.เอ.กับคอนเสิร์ต “เป๊ก ผลิตโชค VS โอ๊ต ปราโมทย์” “Knock Out Concert Live in Los Angeles” ตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม รอบแรก ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017 & รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2017 ประตูเปิด 3 ทุ่ม โชว์เริ่ม 10pm.-1am. DJ Spin เที่ยงคืน-ตี 1 ที่ร้าน Saladang Garden 383 South Fair Oaks Ave., Pasadena, CA 91105 บัตรราคา $80, VIP $120 (Front Row, Free Cap & 1 Soft Drink) ซื้อบัตรได้ที่ Saladang & Saladang Garden: Pasadena, Luv2Eat: Hollywood, Bamboo Thai Bistro: Redondo Beach & Banana Bay: Rowland Height สอบถาม (562)489-5787 (562) 682-6199 …..>>>>ตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคมไทยล้านนาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือเตรียมจัดรำฟ้อน เล็บชุดใหญ่ โดยผู้รำ 99 นางจัดฟ้อนเพื่อถวายเป็นราชสักการะในงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ ที่ วัดพุทธชิโนฮิลล์ เมืองชิโนฮิลล์ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2017 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 310-430-2040…..>>>>วัดไทยศรีโสดา ซัน วัลเล่ย์ 12866 Osborne St., Pacoima, CA 91331 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 เวลา 10 am. โทร. 818-814-5444, 562-294-6156…..>>>> “ครูอี๊ด” พิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ขอเชิญแฟนเพลง วงจันทร์ ไพโรจน์ ร่วมชม มินิคอนเสิร์ต การกุศลผลงาน ครูเวส สุนทรจามร โดยชมรมรักสุนทราภรณ์ แอล.เอ. ชมเพลงละครผู้ชนะสิบทิศ โดยคณะนักร้องครูอี๊ด และร่วมร้องเพลงประทับใจในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 เวลาเที่ยงตรง ที่ห้องอาหารเครื่องเทศ Hollywood รายได้มอบให้ทายาทครูเวส สุนทรจามร สอบถามได้ที่ “ครูอี๊ด” พิไลลักษณ์ 818-217-5367