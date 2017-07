ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

<<<<….ข่าว คุณ มิเชล ปาร์ค สตีล นักการเมืองพรรครีพับริกันจะเข้ามาทำ หน้าที่ทูตสหรัฐฯประจำ ประเทศไทยแทนนายกลิน เดวีส์ ที่เปลี่ยนท่าทีไปมากหลังจาก นายทรัมป์​เข้ามารับตำแหน่ง ประธานาธิบดี สำหรับคุณ มิเชล ปาร์ค สตีล ชุมชนไทยรู้จักเธอดี จากการชักโยงเข้า มาสู่ ชุมชนไทยโดย “คิด ฉัตรประภาชัย” นายตำรวจและอดีต เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเก็บภาษี การค้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณมิเชล เป็นเกาหลี-อเมริกัน ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะ Chair woman 2017 Orange County Board of Supervisor 2nd District และเคยทำงานอยู่ ในคณะรัฐบาลของประธานาธิบดี จอร์ช บุช จูเนียร์ จากประวัติการทำงาน ทำให้น่าจะเชื่อได้ว่า ถึงแม้นว่าเธอจะเป็นสมาชิกจากพรรครีพับริกัน แต่เธอก็รู้ถึงปัญหาที่สำคัญๆอันจะนำประโยชน์มา ให้กับทั้งสหรัฐฯและประเทศไทย…….>>>>

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2017 กงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ และ นางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียและคณะ เข้าพบนายปรีดี ดาวฉาย ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1.ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนกันในการทำธุรกิจ และเสนอ ให้มีความร่วมมือในการทำจับคู่ธุรกิจและแนะนำสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่าง ภาคเอกชนไทยและแคลิฟอร์เนีย 2. กสญ.และผู้บริหารสภาหอการค้าไทยอเมริกัน แห่งแคลิฟอร์เนียขอให้ กกร.เสนอรัฐบาลให้ (1) สนับสนุนและผลักดันให้การบินไทย เปิดเส้นทางการบิน ตรงสู่นครลอสแอนเจลิส อีกครั้ง เนื่องจากมีประชากรเป็นจำนวนมาก และมีชุมชนไทยขนาดใหญ่ที่จะเป็นลูกค้า (2) สนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์ (สงกรานต์) ในวันที่ 8 เมษายน 2018 ……ส่วน “หลินสี” หวังว่า คณะกรรมการไทยนิวเยียร์จะได้มีการ พิจารณาปรับปรุงเอาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานเพื่อให้เกิดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ….>>Mr.Walker Guo ประธานสมาคมแต้จิ๋ว แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ (ศาลเจ้าพ่อกวนอู ไชน่าทาวน์แอล.เอ.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน วันเกิดเทพเจ้ากวนอู ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 (ปีระกา เดือน 6 ที่ 23) เวลา 10 โมงเช้า ทางสมาคมแต้จิ๋วฯ จัดงานฉลองวันเกิด, มีการแสดงเชิดสิงโต จัดเตรียมอาหาร, ดอกไม้, ธูปเทียน เซ่นไหว้บูชาองค์เทพเจ้ากวนอู เที่ยงวัน ทางสมาคมฯ จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ต้อนรับทุกท่าน สอบถาม(213)613-1010 (213)613-0880 …….>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจใหม่ และผู้ที่สนใจทำธุรกิจ ขนาดเล็กร่วมอบรม“Money Smart for Small Business” ในวันเสาร์ที่ 15 & เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2017 เวลา 9am.-3pm. ที่ Cathay Bank 9650 Flair Dr., El Monte, CA 91731 ค่าสมัคร $20 (สั่งจ่าย Asian Pacific Islander Small Business Program (API SBP) สำรองที่นั่งได้ที่ Colleen Seto 213-473-1605, e-mail: cseto@itsc.org (ด่วน! ที่นั่งมี จำนวนจำกัด) (มีอาหารเช้า-เที่ยง-อุปกรณ์สำหรับการอบรมให้โดย Cathay Bank) ….>>>สนุกสุดมันส์! กับคอนเสิร์ตคาราบาว “The United States of Carabao” จัดขึ้นโดย Arch Angel Ent. 13 กันยายน 2017@The Wiltern 3790 Wilshire Blvd., L.A. ประตูเปิด 10 pm. www:concerts1.livenation.com/event/090052BEA50325D0 ประตูเปิด 10 pm.บัตร$89และในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 ที่ Irving Plaza ใน New York City สอบถาม(480)938-2277……..>>>>สนุกสนานกันอย่างเต็มที่…สำหรับคอนเสิร์ตนักเรียน กีต้าร์รุ่นที่ 19 เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา พี่น้องท่านใดสนใจเรียนดนตรีสมัครเข้ามาได้ โครงการดีๆ ของชุมชนไทย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ครูหล่อ นักเรียนสวย ทุกคนใจดี ติดต่อ “ครูเพชร” ได้ที่ 714-388-5584……>>>>วัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียน ที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอน เดือนสิงหาคม 2017 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถาม เพิ่มเติมที่ 951-360-3795 …….>>>>

“หลินสี”

(ภาพบน) ทีม PRC S.C. คว้าแชมป์ Thai Soccer League USA 2017 ไปครอง (ภาพล่าง) ทญ.อาภรณ์ ศรีพิพัฒน์-วราภรณ์ เตียประสิทธิ์-อุษา หาญทองทัศน์-สุนทรี แซ่เบ-รัชนีวัลย์ บุตรโคตร ไปร่วมลุ้นติดขอบสนาม ในการแข่งขันชิงแชมป์นัดสุดท้าย ที่สนาม Glendale Sports Complex เมื่อ 9 ก.ค. 2017

สุเทพ/วินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ เจ้าของร้านอาหาร “President Thai” เมือง พาซาดิน่า นิมนต์ หลวงพ่อประเสริฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบัวหลวงไทย และพระสงฆ์อีก 4 รูป มาฉันท์เพลที่ร้าน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2017 เพื่อเป็นสิริมงคล มีเพื่อนๆ อาทิ สุรพล เมฆพงษ์สาทร-สุทิน ทิวาศาสตร์ -สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล -อมร จุลเสวี-ไวคี ลี -ชวพจน์ ถุงสุวรรณ และ วุฒิสิทธิ์ ประภาวัต ไปร่วมแสดงความยินดี