ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

<<<<……..เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยที่ลงทุนทำธุรกิจต้องพึงสังวรไว้ อย่าใช้วิธี “ ทำสัญญาด้วย คำพูด” เหมือนอย่างรายนี้ที่ต้องมาเจ็บใจในภายใหลัง เธอเขียนและโทรมาเล่าว่า “ หนู(ขอสงวนนาม)ซับลีส (Sub lease) ร้านคนที่สาม ที่ร้านอาหารไทย (ขอสงวนนาม) ในเมือง Pasadena ลีสเหลืออยู่แค่หกเดือน เค้าบอก ให้รออีกหกเดือน ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อหนูถึงจะขายร้านได้ ทั้งๆที่ (คนที่เป็นเจ้าของเดิม) ทำต่อไม่ไหวแล้ว ไม่มีเงินพอจ่าย ค่าพนักงาน และค่าเช่า (เจ้าของเดิม) ก้อยังบังคับให้หนูทำต่อ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่หนูต้อง จำยอม สามีเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยที่ร้านแล้ว หนูซื้อร้าน มา$90,000 จะขายเพื่อนแค่ $5,000 เพื่อจะให้หลุดพ้นจากร้านและใช้หนี้พนักงาน เขาไม่ยอมให้ขาย ตอนนี้เอา ร้านไปเปลี่ยน ชื่อทุกสิ่งอย่าง เปลี่ยนล๊อกที่ร้าน ยึดเอาไปเลย อยากจะเตือนคนไทยทุกคนที่อยากได้ร้าน ถ้าไม่ได้มีชื่อ ในสัญญาเช่า อย่าซื้อ ก่อนซื้ออะไรควรจะดูรายละเอียดให้ดีก่อนว่า เรามีกรรมสิทธ์ ในสิ่งที่เราลงไป……เศร้า!!! จะช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะพลาดท่าทำ อะไรด้วยปากเปล่า ไม่มีหลักฐานว่า “หนู”ได้จ่ายเงินไป $90,000 เพื่อซื้อร้านอาหารไทยแห่งนี้……>>>>

Thai Soccer League USA นำโดยทีมบริหารหนุ่มไฟแรง ก้อง เกียรติกุล -ศุกภชาติ ทางธรรม -ถิรวัฒน์ อธิกุลรัตน์- ทวีพงษ์ ยินธรรม์ และที่ปรึกษา มงคล เรืองรัตน์ธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมลุ้น-ร่วมเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 ที่สนาม Glendale Sports Complex 2200 Fern LN Glendale, CA 91208 กำหนดการต่างๆ มีดังนี้ (1) ชิงชนะเลิศอันดับที่ 5 เวลา 10.30am.-12.30pm. Buakaew LA FC VS North Hollywood FC (2)ชิงชนะเลิศอันดับที่ 3 เวลา 12pm.-1.30pm. Chao Doi FC VS South Pasadena FC (3) ชิงชนะเลิศอันดับหนึ่ง เวลา 1.30pm.-3pm. PRC SC VS Asava LA Thai SC และมีพิธีมอบถ้วยรางวัลต่างๆ เวลา 3pm.-3.15pm. รางวัลแฟร์เพลย์, รางวัลดาวซัลโว, รางวัล Final MVP และรางวัลชนะเลิศ พร้อมรับชมการแข่งขันเกมส์พิเศษ แดงเดือด เวลา 3.15pm.-4.30pm. Liverpool Fans VS Manchester United Fans จบพิธีการขอเชิญ นักฟุตบอล&แฟนบอลทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน facebook.com./thaisoccer leagueusa2017…..>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) จัดตั้ง “โครงการ อบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก-2017” หลักสูตรฝึกอบรม 26 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการที่จ้องการเริ่มต้นทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาสอน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับองค์ ประกอบและ ขั้นตอน การวางแผนธุรกิจ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อการเริ่มต้นและการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จมากขึ้น เริ่มเดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26, 2017 อบรมทั้งหมด 4 เสาร์ เวลา 10am.-5pm. ที่ Capital One Café (Americana at Brand) 821 Americana Way, Glendale, CA 91210 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ที่นั่งมีจำนวนจำกัด จองด่วนวันนี้ (*พร้อมออกใบรับรองการฝึกอบรมผู้ ประกอบการ เมื่อเข้าร่วมการอบรมครบ 26 ชั่วโมง) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ริ้ง”สุปราณี 323-468-2555, อีเมล์: supranee@thaicdc.org….. โครงการดีๆอย่างนี้ นักธุระกิจที่ดีต้องมีหัวคิดได้ว่า ควรรับไว้แถมไม่ต้องควักกระเป๋ า …….>>>>วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ เมือง Whittier ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา”วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 เวลา 9am.-3pm. สอบถาม(562)941-0322….>>>> 2 มิถุนายน2560 ชมรมอดีตทหารไทย. ณ.สหรัฐอเมริกา นำโดย อมร จุลเสวี ประธานที่ปรึกษา นำพลนัดกินข้าวที่ร้านThai Thai Cafe N. Hollywood ใกล้วัดไทยแอลเอ เป็นที่ครื้นเครง แบบทหาร และเลี้ยงวันเกิดให้ มล.ชุมพลศักดิ์. จรูญโรจน์ ลูกทัพฟ้า( ทหารอากาศไม่ขาดรัก)เกิด28 พฤษภาคม ได้มอบของขวัญเสื้อโปโล จากนาย พลห้าดาว “เสธอ้าย” พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ให้เป็นของขวัญ ทุกคนHAPPYมากจนเวลาล่วงไปถึงทุ่มครึ่ง จึงได้แยกย้ายกันกลับ…รายงานข่าวโดย OLD SOLDIERS NEVER DIE (นักรบนิรนาม333)…..Happy Birthday to คุณชุมพลศักดิ์ …..>>>>

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2017 (ภาพบน) ผู้เข้าร่วมโครงการ น้องเพชรพลอย เศวตะโศภน และ ธัญญ่า ตันตริยานนท์ ที่เข้าร่วม โครงการมาตั้งแต่เยาว์วัย(ภาพกลาง) กงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ ไปร่วมในโครงการ (ภาพล่าง) ผู้เข้าร่วมในโครงการอีกกลุ่ม ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ และกลุ่มสภาสตรี หลบไปพบพูดคุยกันที่บ้านพักในกทม.ของ อุษา ตรีดุษณีย์ “เจ้าแม่วงการบันเทิงในแอล.เอ.”