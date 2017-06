ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

<<<<……เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2017 กงสุลใหญ่ ลอสเเอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ ได้นำคณะนักธุรกิจ จากรัฐออเรกอน เข้าพบหารือกับ ดร. บงกช อนุโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาดเพื่อการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ที่กระทรวงการต่างประเทศ ดร. บงกชฯ ได้บรรยายสรุปแก่คณะฯ ถึงจุดแข็งของประเทศไทยทั้งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในอาเซียน นโยบายการค้าเสรีของประเทศไทย เเละนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ตามประเภทกิจกรรม (activity-based incentives) และประเภทเทคโนโลยี (technology-based incentives) นอกจากนี้ ได้ชวนเชิญให้ นักธุรกิจจากมลรัฐออเรกอนร่วมลงทุนในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ของประเทศไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถามเรื่องประเภทอุตสาหกรรมที่ รัฐบาลส่งเสริมให้มาลงทุนใน EEC……>>>>สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส ร่วมกับ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา บรรยาย เพิ่มความรู้เทคนิคในวิชาชีพนวดไทย โดย วิทยากร เฉพาะทาง “นักกิจกรรมบำบัด” โดย ดร. อลิสา ฉัตรประภาชัย ลูกสาวสวยของ คิด ฉัตรประภาชัย www.calmcorner.com ให้ความสำคัญกับลูกค้า ที่มีข้อจำกัด (Customers with Limitations) และการดูแลสุขภาพตนเองในระยะยาว (Self-Care Techniques) และ ฟังเทคนิค “ขยันพิชิตเงินล้าน” โดยนักธุรกิจหญิงไทย วรนุช บุญประกอบ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 9.30am.-12pm. ที่ สถานกงสุลใหญ่ แอล.เอ. ชั้น 2 เลขที่ 611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 สำรองที่นั่งได้ที่ “นุช” 323-229-0404, กษณุ 849-524-2555 หรือ อีเมล์: nuadthaiandspa@gmail.com……>>>>สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน $2,818 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N.Larchmont Blvd., 3rd Fl., Los Angeles, CA 90004 (323) 960-1199, อีเมล์: boila@sbcglobal.net จันทร์-ศุกร์ เวลา 9am.-12pm. & 1pm.-4pm. ปิดรับสมัครวันที่ 19 มิถุนายน 2017 ผู้ได้รับคัดเลือก ต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก Office of the Attorney General, State of California Department of Justice ภายใน 30 วัน (ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มทำงานวันที่ 1 สิงหาคม 2017) www.thaiconsulatela.org…..>>>>กรรมการบอร์ด อ๊อฟ ทรัสตี้ ของ หอการค้าไทยฯ เปิดรับสมัคร คณะกรรมการบริหารของสภาหอการค้าไทยฯ ชุดใหม่ ต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ, เลขาธิการ และเหรัญญิก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 19 มิถุนายน 2017 ภายใน 5pm.ผู้สมัครในแต่ละทีม จะต้องกรอกใบสมัครของผู้สมัครแต่ละคน ต้องระบุ ตำแหน่งของผู้สมัครทุกคน ขอแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครไปที่ Board of Trustee – Thai American Chamber of Commerce of California 1123 Vine St. Ste#6 Los Angeles, CA 90038 โทร. 323-464-1425 (ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์-ประธานบอร์ด อ๊อฟ ทรัสตี้)…..>> >> ศูนย์กฎหมายเอเชีย (Asian American Advancing Justice Los Angeles) เปิดช่วยเหลือ ในการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติสำหรับชุมชนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2017 ที่สำนักงานของศูนย์ (1145 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90017) ระหว่างเวลา 10am.-1pm. สอบถามและสำรองที่นั่งที่ฮอทไลน์ภาษาไทยของศูนย์ที่ 1-800-914-9583 และรับอาสาสมัครที่พูด ได้สองภาษา เพื่อช่วยงาน สนใจสมัครได้ที่ tgoldman@advancingjustice-la.org โทร. 213-241-8865…..>>>>วัดอลาสก้า ญาณวราราม รัฐอลาสก้า ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมีกับ คณะผ้าป่าแอล.เอ.-อลาสก้า ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากองละ $99 ณ วัดธรรมภาวนา 3840 O’ Malley Rd. Anchorage, AK 99507 และร่วมกองทุนสร้างโรงครัว กองละ $20 ที่วัดอลาสก้า ญาณวราราม 2309 D St. Anchorage, AK 99503 ผู้ที่ประสงค์สั่งจองเป็นเจ้าภาพ กองผ้าป่าสามัคคี ติด่อ หรือส่งปัจจัย เขียนเช็คหรือMoney Order สั่งจ่าย “Wat Dhamma Bhavana Buddhist Center (ซื้อที่ขยายวัด)” และ “Wat Alaska Yanna Vararam (สร้างโรงครัว)” ติดต่อสอบถามได้ที่ จีน่า ปรีชา 818-448-0314, ตัน พัฒนะ 818-633-8830, อรุณรัศมี อัมพุนันทน์ 323-640-8256……>>>>“หลินสี”

บรรยากาศงาน“อีสานบอลล์” ปี 2017