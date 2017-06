ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

<<<<………ก่อนบินไปธุรกิจทั้งงานราช และงานหลวงที่เมืองไทย กงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ ได้พบหารือกับสมาชิกคณะกรรมการกลุ่ม Pacific Trade & Culture Alliance เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ประกอบด้วยนายเสวี เรืองตระกูล Ms.Maria Dumatol กล่าวแนะนำกลุ่ม Pacific Trade & Culture Alliance ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ส่งเสริมการค้าขายและเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และ กลุ่ม Pacific Trade & Culture Alliance เสนอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมจัด International Business Sysposium ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาพบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนในปีที่แล้ว และในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานเช่นเดิม ซึ่งคาดว่างานนี้จะจัดขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายน 2017 พร้อมทั้ง Ms.Ngoc-Tinh Nguyen โดยมี ผอ.ฐนิตา ศิริทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมด้วย……>>>>สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน $2,818 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เลขที่ 611 N.Larchmont Blvd., 3rd Fl., Los Angeles, CA 90004 โทร. 323-960-1199, อีเมล์: boila@sbcglobal.net จันทร์-ศุกร์ เวลา 9am.-12pm. & 1pm.-4pm. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2017 หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก Office of the Attorney General, State of California Department of Justice ภายใน 30 วัน (สำนักงานฯ จะสามารถเริ่มจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป) www.thaiconsulatela.org….>>วันเสาร์ที่ 3มิถุนายน 2017 เวลา 6.30pm. สภาสตรีไทยฯ โดย กิริยา หิรัญพลกุล และชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทยฯ โดย เชอร์รี่ คำลือ ร่วมกันจัดงาน “แฟนซีไนท์” ณ ศาลาพระธรรม ราชานุวัตร ชั้นบน ร่วมรับประทานอาหาร ฟังเพลงไพเราะ และชมการแสดงของนักเรียน ชมการประกวดแต่งกายแฟนซีและลีลาศกับวง สายธาร รายได้ทั้งหมดสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมดนตรีและนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินถิ่นไทย” งานมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 เวลาบ่ายโมง ที่โรงเรียนพาโนราม่า ไฮสกูล เมือง แวนนายส์……>>>>ตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคมล้านนาไทยฯ แจ้งเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 เวลา 5 โมงเย็น ที่ห้องอาหารแบมบูเฮาส์ 4852 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027 ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน……>>>>จันทรา แก้วดี นายกสมาคมอีสานฯ ขอเชิญร่วมงาน “อีสานบอลล์ 2017” จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนโคงการด้านการศึกษา และโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆ ในชนบททางภาคอีสาน ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2017 ที่ Arcadia Community Center 365 Campus Dr., Arcadia, CA 91007 ในงานจะมีการประกวดขวัญใจอีสาน-การแห่บั้งไฟและพานบายศรี บัตรราคา $35 งานเริ่ม 6 pm. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ จันทรา 818-428-5676…….>>>>วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุญสลากภัต ทำบุญตักบาตร ถวายของใช้จำเป็นแก่พระสงฆ์ พร้อมร่วมทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ และร่วมเป็นเจ้าภาพชำระหนี้สงฆ์ “ค่าก่อสร้างวัด” กองทุนรายเดือนๆ ละ $100 จำนวน 16 เดือน โทร. 951-360-3795, 951-360-3495 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 เวลา 9.30am.-2.30pm. สนใจร่วมบุญออกโรงทานถวายพระสงฆ์ และแจกทานอาหารประชาชน ติดต่อได้ที่ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ 951-565-3101…..>>>> Happy birthday to Jo Charming และลูกชาย ผู้บริหารงานบริษัท Jo Charming กว่า 400 ร้านทั้งอเมริกา เพื่อนๆ นักกอล์ฟไปร่วมฉลองที่คฤหาสถ์ราคาแค่ 20 ล้าน(ดอลล่าห์)ในเมืองBeverley Hills เมื่อวันพุธที่ผ่านมา …….>>>>“หลินสี”

งานกีฬาประเพณีจัดโดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และ ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 28 May 2017 ที่สนามกีฬา Glendale Sport Complex มีการแข่งขันดังนี้

1. กอล์ฟ แอล.เอ. ชนะ 11-5 (Angeles National GC)

2. แชร์บอลหญิง แอล.เอ. ชนะ 12-8

3. ฟุตบอลหญิง ซานฟรานฯชนะ 1-0

4. ฟุตบอลรุ่นอาวุโส แอล.เอ. ชนะ 3-2

5. ฟุตบอลรุ่นหนุ่ม แอล.เอง ชนะ 2-1

6. ฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่าง ทีมแอล.เอ.และทีม East Coast

ประมาณผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชมกว่า 600 คน จบการแข่งขันแล้วมีการงานฉลองและแจกถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ แก่สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ซึ่งชนะคะแนนรวมที่ Lincoln Plaza Hotel Monterey Park, CA โดยมีกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยเมื่อวันที 27 May 2017 ได้เปิดบ้านพักจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากซานฟรานฯ