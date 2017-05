ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

<<<<…….มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ Robert Lee Ahn ทนายความหนุ่ม อเมริกัน-เกาหลี ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง US Congress ในเขต 34th ที่รวม เกาหลี ทาวน์ ซึ่งเขามีคู่แข่งชื่อ Jimmy Gomez สำหรับคุณโรเบิร์ต ลี แอนส์ มีนโยบายที่น่าสนับสนุน เนื่องจากเป็นนโยบายที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ชนกลุ่มน้อยรวมทั้งคนเอเชียนและฮิสแปนิก ในด้านประกันสุขภาพ เขาต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะตัดงบประมาณที่จะช่วยเหลือคนจน-ด้านการศึกษา เขาส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กทุกคนเพื่อสามารถทำงานได้ในโลกยุคดิจิตอล -ด้านอิมมิเกรชั่น เขาจะให้ความช่วยเหลือแก่อิมมิแกรนท์ -ด้านภาวะมลพิษ ลี่ไม่เห็นด้วยกับนายทรัมป์ และสนับสนุนสนธิสัญญาที่กรุงปารีสที่ต้องการให้ประชาคมโลกระงับการปล่อยควันพิษ ฯลฯ -ด้านนโยบาลต่างประเทศ ลี สนับสนุนเกาหลีใต้และอิสราเอล…. “หลินสี”จึงวอนคนไทยที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงกว่า 600 คนในเขต 34 (บางส่วนในเขตนครลอสแอนเจลิส -เมืองเกลนเดล- Highland Park ให้ช่วยกันลงคะแนนเสียงให้ Robert Lee Ahn ในวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อเป็นปากเสียงให้คนเอเชียนในรัฐสภา ส่วนคนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็ยังมีโอกาสไปลงคะแนนเสียงได้ ในหน่วยลงคะแนนเสียงพิเศษ ที่ (1) Arroyo Seco Library 6145 N.Figuero St.,L.A.(2) Pio Pico Library 694 S.Oxford Ave L.A., (3) Puente Learning Center 501 S.Boyle Ave L.A. ลงคะแนนเสียงได้ระหว่างเวลา 08:00-16:00 ในวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน ปีนี้นะท่าน …..>>>> สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส จัดกงสุลสัญจร แก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, นิติกรณ์-งานทะเบียนราษฎร์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 เวลา 9am.-5pm. ที่ร้าน Anong’s Thai Cuisine 620 Central Ave., Cheyenne, WY 82007 (307) 638-8597 นัดหมายออนไลน์ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร”) Tel(323)962-9574 Email: passport@thaiconsulatela.org…..>>>> กิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผอ. ททท. สนง.แอลเอ และ วิริยา แก่นแก้ว ผอ. ททท. สนง.ชุมพร (ชุมพร-ระนอง) พร้อมด้วย ศิราณี อนันตเมฆ ผู้จัดการบริษัท Glory Worldwide Travel ท่องเที่ยวสมุย เชิญ ธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่แอล.เอ. เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Roadshow Sales Seminar เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2017 ซึ่ง ททท.จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ Emerging Destinations จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง โดยปัจจุบัน ททท.มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสายการบิน Eva Air และเป็นโอกาสดีที่ได้จับคู่ธุรกิจ (B2B) Thai Supplier อาทิ สายการบินและโรงแรมกับ กับ Seller ซึ่งเป็น Tour Agent ในประเทศไทยและนครลอสแอนเจลิส และเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวประเทศไทยตอนใต้เส้นทางใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี – เกาะพงัน – เกาะเต่า – จังหวัดชุมพร……ขอให้โชคดีมีนักท่องเที่ยวจากมะกาเข้าไปเที่ยวทำเงินเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ……..>>>>จีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ขอเชิญพี่น้องชาวแอลเอ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาและพี่น้องจากซานฟรานฯ รวมทั้งร่วมเป็นกองเชียร์ให้ทีมแอลเอที่ขอบสนาม ในงาน “กีฬาประเพณี แอลเอ-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2017 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สนามกีฬา Glendale Sports Complex เลขที่ 2200 Fern Ln, Glendale, CA 91208 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 ตั้งแต่เวลา 10am.-6pm. ร่วมกันเชียร์นักกีฬากอล์ฟ แชร์บอลหญิง ฟุตบอลหญิง ฟุตบอลอาวุโสชาย และทีมฟุตบอลหนุ่ม มาสนุกสนาน อิ่มท้อง ร้องเพลงเชียร์ ติดขอบสนามด้วยกัน ……>>>>สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัคร คณะกรรมการบริหารของสภาหอการค้าไทยฯ ชุดใหม่ ต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ, เลขาธิการ และเหรัญญิก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 19 มิถุนายน 2017 ภายใน 5pm.ผู้สมัครในแต่ละทีม จะต้องกรอกใบสมัครของผู้สมัครแต่ละคน และต้องระบุตำแหน่งของผู้สมัครทุกคน พร้อมทั้งจะต้องแนบประวัติย่อของการประกอบอาชีพและผลงานที่เคยมีประสบการณ์มา ขอแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครไปที่ Board of Trustee – Thai American Chamber of Commerce of California เลขที่ 9266 Valley Blvd Rosemead, CA 91770 โทร.(626)731-9119 ..….>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรม “การตลาดที่พลาดไม่ได้ Social Media สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก” เพื่อจะได้รู้จักวิธีการ เทคนิค และแนวทางในการสร้างรายได้ จากการทำธุรกิจ และหลักการตลาดผ่านช่องทางสื่อสาร สังคมออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบรวมถึงการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต E-Commerce มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาให้การอบรม ให้การคำแนะนำ เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Line & Social Media อื่นๆ ที่ให้ผลประโยชน์ สามารถเพิ่มยอดขาย-ผลกำไรให้ธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 10am.-2pm. ที่ Capital One Café (Americana at Brand) 821 Americana Way, Glendale, CA 91210 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สมัครด่วนที่ “ริ้ง” สุปราณี 323-468-2555, อีเมล์: supranee@thaicdc.org, www.thaicdc.org (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)…….>>>> “Lin Sri”ได้รับหนังสือพิมพ์ “เชียงใหม่ มิเลอร์” จัดทำโดย นรชาติ วรานนท์ เป็นหนังสือพิม์ที่มีคุณภาพอีกฉบับหนึ่ง….ขอแสดงความยินดีกับ “อ๋อง และ หมอแก้มหอม” ………>>>>“หลินสี”

อาทิตย์ที่ผ่านมา วัลลภ คชินธร นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และ เกศกนก รัตนกุล ประธานกีฬาประเพณี 2017 จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง เพื่อหาทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณี ของสมาคมไทยเหนือ-ใต้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนไทย