ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

<<<<…..ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ไล่ผู้ว่าการเอฟ บี ไอ James Comey ออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 May 2017 โดยกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถแต่สื่อส่วนมากเชื่อว่า นายเจมส์ ถูกไล่ออกเพราะไปทำเรื่องสอบสวนเกี่ยวกับนายทรัมป์ มีเครือข่ายโยงใยกับรัสเซีย และอดีตที่ผ่านมาประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ถูกปลดจากตำแหน่งเพราะไล่ประธานกรรมการสืบสวนเรื่องการลักลอบข้อมูลจากพรรคดีโมแครต ที่ประชาชนรู้จักกันดีในนามคดี “Water Gate” เรื่องนี้ประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอย…….>>>> เรื่องกีฬาประเพณี “แอล.เอ.-ซานฟรานฯ” ที่ปฎิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า ครึ่งศตวรรษเกิดมีความเข้าใจผิดเอาไปเปลี่ยนเป็นกีฬา“ฟุตบอลประเพณี” ทำให้เกิดความสับสน ท่านนายกสมาคมไทยฯ จิน่า ปรีชา จึงขอสรุปเรืองการแข่งขันกีฬาประเพณีไว้อย่างนี้..การแข่งขันกีฬาประเพณีฯ ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ จะทำการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ กอล์ฟ ฟุตบอล และแชร์บอล ซึ่งการแข่งขันในสนามฟุตบอลครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งแอลเอ-ซานฟรานฯ เท่านั้นค่ะ เวลาในการแข่งกีฬาแต่ละประเภท- แชร์บอลหญิง ครึ่งละ 15 นาที พักครึ่ง 5 นาที รวมทั้งหมด 35 นาที- ฟุตบอลหญิง ครึ่งละ 20 นาที พักครึ่ง 5 นาที รวมทั้งหมด 45 นาที- ฟุตบอลอาวุโสชาย ครึ่งละ 30 นาที พักครึ่ง 10 นาที รวมทั้งหมด 70 นาที- ทีมฟุตบอลหนุ่ม ครึ่งละ 45 นาที พักครึ่ง 15 นาที รวมทั้งหมด 105 นาที และในส่วนของถ้ายรางวัล มี 1. ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางซานฟรานได้ครอบครองไว้ จากการชนะเลิศปีที่ผ่านมา ในปีนี้ทางซานฟรานจะขอเป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯในขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยถ้วยพระราชทานฯดังกล่าวจะเป็นการรวมคะแนนของการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ประกอบด้วย กีฬากอล์ฟ แชร์บอลหญิง ฟุตบอลหญิง ทีมอาวุโสชาย และทีมฟุตบอลหนุ่ม 2. ถ้วยแชร์บอลหญิง3. ถ้วยฟุตบอลหญิง4. ถ้วยทีมอาวุโสชาย 5. ถ้วยทีมฟุตบอลหนุ่ม ที่ผ่านมายังไม่เคยมี ทางทีมแอลเอจะจัดทำถ้วยทีมฟุตบอลหนุ่มเพิ่ม แข่งขันที่สนามเริ่มเวลา 10.00 น. – 18.00 น. โดยเริ่มเปิดด้วยการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง ฟุตบอลทีมหญิง ทีมอาวุโสชาย และปิดท้ายด้วยทีมฟุตบอลหนุ่ม และจากนั้น 19.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นงานเลี้ยงและงานมอบรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า เมืองมอนเทเรย์ ปาร์ค……>>> สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน ประจำปี 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 1. Ms. Jennifer Santijaroennon 2. Ms.Taminie C Panich 3. Ms. Ginger Slantz 4. Ms.Rachel B Forrest 5. Ms. Anshanika Phetbenjakul สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งรายละเอียดการเดินทางพร้อมข้อมูลต่างๆ ให้ทราบต่อไป……>>>>จีน่า ปรีชา นายสมาคมไทยฯ ชวนประชาชนร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา กอล์ฟ-แชร์บอล-ฟุตบอลซีเนียร์-ฟุตบอลหญิง-ฟุตบอลเยาวชน ในงานกีฬาประเพณีแอล.เอ.-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 61 ระหว่าง สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้-ภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เวลา 10am.-6pm. ที่สนาม Glendale Sports Complex 2200 Fern Ln., Glendale, CA 91208 ส่วนงานเลี้ยง-มอบรางวัล ช่วงเย็น เริ่ม 6pm. ที่โรงแรมลินคอล์น พลาซ่า 123 S. Lincoln Ave., Monterey Park, CA 91755 จีน่า ปรีชา 818-448-0314 …..>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรม “การตลาดที่พลาดไม่ได้ Social Media สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก” เพื่อจะได้รู้จักวิธีการ เทคนิค และแนวทางในการสร้างรายได้ จากการทำธุรกิจ และหลักการตลาดผ่านช่องทางสื่อสาร สังคมออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบรวมถึงการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต E-Commerce มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาให้การอบรม ให้การคำแนะนำ เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Line & Social Media อื่นๆ ที่ให้ผลประโยชน์ สามารถเพิ่มยอดขาย-ผลกำไรให้ธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 เวลา 10am.-2pm. ที่ Capital One Café (Americana at Brand) 821 Americana Way, Glendale, CA 91210 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สมัครด่วนที่ “ริ้ง” สุปราณี 323-468-2555, อีเมล์: supranee@thaicdc.org, www.thaicdc.org (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)……>>>>โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ลอสแอนเจลิส ขอเชิญทุกท่านร่วมร้องเพลง เต้นรำ ชมโชว์ & ประกวดแต่งกายแฟนซี ชิงถ้วยรางวัล ใน “งานแฟนซีไนท์” รายได้มอบให้งานมหกรรมดนตรีไทย) บัตรราคา $20 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017 เวลา 6.30pm.-11pm. ณ ชั้นบนอาคารโรงเรียน (Private Party) วัดไทย ลอสแอนเจลิส 8225 Coldwater Canyon Ave., N.Hollywood, CA 91605 ซื้อบัตรได้ที่ “จอย” กิริยา 323-363-8899, “เปิ้ล” วาสินี 818-571-1771, เชอรี่ 818-448-9043……. >> >>สมาคมพยาบาลไทยฯ จัด ทบทวน แนะแนว การสอบ อาร์เอ็น ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 เวลา 12pm.-2.30pm. ที่วัดไทย นอร์ธ ฮอลลีวูด โดย Poy Yamada MSN อาจารย์จาก UCLA สนใจติดต่อได้ที่ สริตา สังข์เฉย 818-681-3653 หรือ อรพิณ หอมนวล 626-345-8706……….>>>>ดาริกา บูลเนอร์ ไปร่วมงานบุญ พระพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช สวดพุทธมนต์ที่บ้าน โยม “ดาลัด”เพื่ออุทิศส่วนกุศลสตมวานให้แก่สามีผู้ล่วงลับไปแล้ว วันอังคารที่ 25 April 25, 2017…….>>>>“หลินสี”

เพื่อนๆนักบอลและนักกอล์ฟ อาทิ ประเสริฐเชาวน์ ธุวะนุติ-มงคล เรืองรัตน์ธรรม- กุศล เฟื่อขุนทด -สมชาย จันทร์แสง ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ สามหนุ่มน้อย ยงยุทธ สรรพปัญญา-คมกฤช “ไมค์”เศวตเศรณี และ อุทัย กลิ่นมาลัย ที่ ร้านอาหารไทย “ราชาส้มตำ” ถนนฮอลลีวูด ในไทยทาวน์ เมื่อวันที่ 10 May 2017

(ภาพบน) เสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017 สภากาแฟเมืองCerritos จัดงานวัดเกิดเดือนพฤษภาคมให้กับ คุณทิพย์วรรณ แก้วประเสริฐ และคุณนุชนภา ทับสุวรรณ ที่บ้านคุณสงคราม-คมคาย ศาลาลอย และเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ นุชนภา ทับสุวรรณ ในวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ร้านไทยนครเมือง Stanton มีคุณแพท ยืนขวา เจ้าของร้านและสมาชิกของสภากาแฟให้บริการเพื่อนอย่างดี