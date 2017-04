ข่าวธุรกิจประจำวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2560

<<<<….เรื่องที่ต้องจับตาดูแทบจะไม่กระพริบคือเรื่องที่นายโดนัท ทรัม ส่งกองทัพเรือสหรัฐฯ นำด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าสู่น่านน้ำคาบมหาสมุทรเกาหลี โดยหวังที่จะตัดเตือนให้เกาหลีเหนือหยุดการทดลองระเบิดนิวเคลียส์ และก่อนหน้าไม่กี่วันที่จะสั่งเรือรบเข้าสู่น่านน้ำทะเลเกาหลี นายโดนัท ทรัม ส่งจรวดโทมาฮ๊อก ไปโจมตี ท่าอากาศยานของประธานาธิบดีซีเรีย บัชชาร อัลละซัส เพื่อเป็นการตอบโต้ที่ นายอัลละซัส ใช้ระเบิดแก๊สโจมตีฝ่ายต่อต้านทำให้มีประชาชนซีเรียเสียชีวิตอย่างทรมาร รวมทั้งเด็กๆอีกเป็นจำนวนมาก ดูแล้วเหตุการ์ ทั้งสองแห่งคนละซีกโลกดูมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่หากมีการคำนวนที่ผิดพลาด เกิดสงครามขึ้นคนที่จะรับเคราะห์กรรมคือประชาชนทั่วโลก รวมทั้งท่านและเรา …….>>>>วิดีโอถ่ายโดยผู้โดยสารของสายการบิน United Airline Flight 3411 บินจากชิคาโก ไปLouisville, Kentucky ลงในเฟรสบุค เป็นคลิปที่ตำรวจสนามบินเมืองชิคาโกลากหมอชาวเอเชียนออกจากที่นั่งในเครื่องบินจนหน้าตาแตกเลือดไหล แต่ไอ้เจ้าตำรวจมันก็ยังลากตัวไปกับพื้น นับเป็นความเลวร้ายของสายการบินนี้ที่ตัดสินใจ “ไล่ผู้โดยสาร”ออกจากเครื่องเพื่อเปิดที่นั่งให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินฮ่วยแตกแห่งนี้ 4 คนขึ้นมาแทนที่เริ่มแรกสายการบินประกาศรับอาสาสมัคร ที่จะสละที่ให้กับสายการบิน ปรากฏว่ามีคนยอมสละที่นั่งไม่ไปกับเที่ยวการบินเที่ยวนี้ 3 คน แต่หาคนที่ 4 ไม่ได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมา “เลือก” ผู้โดยสารที่จะไม่ให้บินเที่ยวนี้ และมาเลือกเอา ผู้โดยสารที่เป็น คนเอเชียน บาดเจ็บ และ “หลินสี” เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ตำรวจ “เลือกเอาคนนี้”เพราะเขาเป็นคนเอเชียน คนไทยทุกๆ คนขอจงช่วยกันเลิกบินสายการบิน United Airline เพราะมันเป็นสายการบิน Selected Airline ที่เลือกเอาความสะดวกของมันโดยไม่คำนึงถึง “ผู้โดยสาร”ซึ่งเป็นลูกค้าแถมมันยังอาจแสดงออกถึงการเหยียดผิวอีกกระทงหนึ่งด้วย และผลก็ออกมาให้เห็นว่า เพียงวันเดียวหุ้นของ United Airline ตกฮวบหาย 800 ล้านเหรียญ ……..> >>>ผลการออกรางวัล Raffleงานสงกรานต์วัดไทยแอลเอปี 2017 ระหว่างวันที่8-9 เมษยน รางวัลที่1ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-แอลเอ Sponsorโดยสกญ.แอลเอผู้โชคดีหมายเลข1166 คุณสมจิตร เบอร์ดี้รางวัลที่2 Smart box 1 กล่อง Sponsor โดยคุณศรีวงค์ อาญาสิทธิ์ผู้โชคดีหมายเลข502 Mr.Sy Saebaeรางวัลที่3 มี 2 รางวัลพระเครื่องสมเด็จ จากวัดพระธาตุพนมSponsor โดยคุณวราภรณ์ เตียประสิทธิ์ผู้โชคดีหมายเลข 483 คุณชวพจน์ ถุงสุวรรณและหมายเลข 1396 คุณมาลี เหมือนรักษา ผู้โชคดีทุกท่านกรุณาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่คุณสมชาย ไทยทัน (818)855- 4789ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานสงกรานต์วัดไทยแอลเอในครั้งนี้และ ข่าวไม่ล่าสุดแจ้งยอดรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ $120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญ) ……….>>>>สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิสร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวด ปี 2017 ที่ซานฟรานซิสโกและแอล.เอ.ระหว่างวันที่ 16-28 พฤษภาคม 2017 โดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาจัดเป็นครูสอน 3 วัน รวม 30 ชม. วันพุธที่ 17 – ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 9am. – 7pm. ที่ Lanna Thai Massage 1133 Eaton Ave San Carlos, CA 94070 และที่ L.A. มี 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2017 เวลา 9am.-7pm. รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 25- 27 พฤษภาคม 2017 เวลา 9am.-7pm. จัดที่ 1552 N. Western Ave. Los Angeles, CA 90027 เป็นการอบรม 2 หลักสูตร คือ (1) การนวดไทยพื้นฐาน และ (2) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร สำหรับผู้เข้าอบรมใหม่จำนวน $150 และผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน $100 สนใจสมัคร-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กษณุ พัฒนเดชะตระกูล รองนายกสมาคมนวดไทยฯ (949)524-2555, อีเมล์ nuadthaiandspa@gmail.com……>>>>สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 ขึ้นเหนือ ชมวัฒนธรรมล้านนา แจ้งว่า ทางโครงการฯ จะนำเยาวชนจากสหรัฐ พร้อมด้วยผู้ปกครอง เดินทางกลับไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2017 โดยมีกำหนดการ ออกเดินทางออกจากลอสแอนเจลิส วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2017และเดินทางกลับลอสแอนเจลิส โดยสวัสดิภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 ก่อนเดินทางกลับจะมีการจัดงานเลี้ยงส่ง“ไทย ไนท์” (Farewell Party)ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2017 เวลา 6pm.เปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2017นี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 323-363-8898, 323-482-5494, 323-833-3723, 626-315-5442, 909-532-4041…..>>>> วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) 5615 Howard St., Ontario, CA 91762 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2017 พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี, ถวายสังฆทาน, สรน้ำพระ, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ &ร่วมนมัสการ “พระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์” กราบพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุกว่า 100 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันเสาร์ที่ 15 – อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 909-988-7731 (*หมายเหตุ วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 ทางวัดมีการเปิดโรงทานบริการอาหาร&เครื่องดื่ม ฟรี!)…..>>>>ปกรณ์ พงศ์ธราธิก แจ้งข่าว ยกเลิกจัดงาน “คอนเสิร์ตเพื่อคุณ” ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017 โดยระบุว่า หลังจากได้มีการตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมของสังคมไทย ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อน จากนั้นแจ้งให้สังคมรับรู้ แต่หลังสุดก็ประกาศงดจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อคุณแล้ว ส่วนผู้ที่ได้ซื้อบัตรไว้ล่วงหน้า หรือผู้ที่ได้ส่งเงินสนับสนุนในกิจกรรม ทางผู้จัดฯ จะคืนเงินให้ทุกท่านครบตามจำนวน….>>>>“หลินสี”

งานสงกรานต์วัดไทย ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2017 มีการแสดงประเพณีการสมรสแบบไทยล้านนา จัดโดยนายสมาคมไทยล้านนา ตุ๊กตา มาร์ โดยมีกงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์และชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภรรยา เป็นคู่แบบและมีการประกวดมิสซิสสงกรานต์ จัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ (รูปขวาสุด) หัวหน้าเชอร์รีฟ แอล.เอ.เคาน์ตี้ จิม แม๊กโดนัล ให้เกียรติมาร่วมงานได้ถ่ายภาพกับท่านเจ้าอาวาส พระเทพมงคลวิเทศ

งานสงกรานต์วัดไทย ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2017 สมาคมนวดไทยและสปา ร่วมถ่ายรูปกับกงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ -อภิณฑ์ อเกรสติ และ “น้องแก้ม”สุพิชชา โพธิ์สุวรรณ -ประธานที่ปรึกษา วรนุช บุญประกอบ และนายกสมาคมฯ กนิษฐา เพอร์ไรดา ศรีคง (ภาพกลาง) อาจารย์กังวาล เกิดผล และลูกศิษย์คนโปรด (ภาพขวา) ทัศนียา และ เชอร์รี่ ทรรพวสุ พาคุณพ่อ เคน อดีตนายตำรวจ เจ้าของกิจการโรงกลึงทันสมัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเมืองโรสมีดไปร่วมงานสงกรานต์และฉลองวันเกิด

California State Assemblymember Raul Bocanegra (39th District) and Los Angeles County Sheriff Jim McDonnell join the Thai-American community in the annual Songkran (Thai New Year) Festival at Wat Thai Los Angeles, from April 8-9, 2017. The Wat Thai Board of Directors wishes to thank everyone for their attendance.

งานสงกรานต์วัดไทย ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ชมการประกวดเทพีสงกรานต์&มิสซิสสงกราต์ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2017 (ภาพซ้าย) ซุ้มเหล่านางงาม นำโดย “นิโคลรีน” พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ & “กระติ๊บ” วัชรมณ นกจันทร์ (ภาพกลาง) ประกายทิพย์ มาลากุล ณ อยุธยา-ธัญญ่า-เยาวลักษณ์-นพดล ตันตริยานนท์ (ภาพขวา) กงสุลใหญ่ แอล.เอ. ธานี แสงรัตน์-จิม แม๊กโดนัล (หัวหน้าเชอร์รีฟ แอล.เอ.) &คณะครูอาสาโรงเรียนภาษาไทยวัดไทย แอล.เอ.