ข่าวธุรกิจประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

<<<<…….”ฮุนเซ็น”เป็นผู้นำของเขมรมายาวนาน คนไทยไม่ชอบเขาเท่าไรเพราะเห็นว่าคนที่โกงดินแดนไทยไป แต่เพื่อความมั่นคงของประเทศเขมร ฮุนเซ็น ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆเพราะเขารักประเทศ ล่าสุด ฮุนเซ็น สั่งระงับการซ้อมรบกับสหรัฐฯและสั่งให้ทหารช่างของกองทัพเรือสหรัฐฯ “ซีบีส์”เดินทางออกจากเขมรทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นายฮุนเซ็น เห็นชอบที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี แต่ทันที่ที่น่ายทรัมป์ “ทวงหนี้” จากเขมร ๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นหนี้สินที่เกิดจากสงครามเวียตนามที่เขมรในยุคเข้าไปสนับสนุนสหรัฐฯ นายฮุนเซ็น ขอให้สหรัฐฯยกเลิกหนี้สินแต่ นายทรัมป์ เป็นพ่อค้าหน้าเลือดคิดแต่เรื่องธุรกิจ นายทรัมป์ said “NO” เท่านั้นแหละ ท่านฮุนเซ็น เลิกการซ้อมรบกับสหรัฐฯ และหันหน้าไปซื่ออาวุธจากจีนเพื่อเปิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง เขมร-จีน …..ส่วนไทยก็ไม่ย่อยซื้อ เรือดำน้ำจากจีนหลายลำเอาไว้กันหมากัด ตามคติ “แม้นหวังตั้งสงบจงเตรียมรบไว้พร้อมสรรพ” แต่ใครจะรักชาติไทยจนกระเป๋าตุงกางเกง “หลินสี”ไม่รู้อะ……>>>>รัฐธรรมนูฐฉบับ “ทหารครองเมือง” ออกมาแล้วอ่านได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF ส่วนจะมีการเลือกตั้งเมื่อไรขอฝันไปก่อนนะ “ท่านเสื้อแดงทั้งหลาย” ……. >>> สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส เชิญชวนไปชมสองภาพยนตร์ไทยชื่อดัง “ดาวคะนอง” เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติก-ดราม่า นำแสดงโดย เป้ – อารักษ์ อมรศุภศิริ สายป่าน – อภิญญา สกุลเจริญสุข ต่าย – เพ็ญพักตร์ ศิริกุล และทราย เจริญปุระ เล่าเรื่องการโคจรทับซ้อนของเรื่องราวชีวิตตัวละครที่ทุกคนเปรียบเหมือนดวงดาว ฉายวันที่ 28 เมษายน 2017 ณ โรงภาพยนตร์ Downtown Independent เวลา 9pm. ติดตามรายละเอียดและซื้อตั๋วได้ที่ http://festival.vconline.org/…/fi…/by-the-time-it-gets-dark/กับ “Pop Aye” ภาพยนตร์แนว Road Movie เปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์ Sundance Film Festival 2017 มลรัฐยูทาห์ โดยผู้กำกับชาวสิงคโปร์คุณ Kirsten Tan ร่วมกับนักแสดงและทีมงานถ่ายทำชาวไทย นำแสดงโดย ต่าย – เพ็ญพักตร์ ศิริกุล และ เอก – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ฉายวันที่ 30 เมษายน 2017 ณ โรงภาพยนตร์ CGV Cinema 2 เวลา 2.15pmซื้อตั๋วได้ที่ http://festival.vconline.org/2017/films/pop-aye/ เป็นงานเทศกาล L.A. Asian Pacific Film Festival #33…..>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ร่วมกับ Center for the Pacific Asian Family (CPAF) จัดให้มีบริการฟรีในเรื่องการฝึกป้องกันตัวเองและข้อมูลด้านกฎหมายสำหรับหมอนวดไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การฝึกป้องกันตัวเองมีให้บริการ 2 ครั้งต่อเดือนเพื่อให้การช่วยเหลือหมอนวดไทย หัวข้อการป้องกันตัวเอง มีดังนี้ 1. เรียนรู้เทคนิคในการฝึกอบรมการรับรู้สถานการณ์ของคุณ 2. ค้นพบความแข็งแกร่งภายในตัวคุณ 3. ส่งเสริมความปลอดภัยในร้านนวดสปา 4. สร้างเครือข่ายของการสนับสนุนทางสังคมของผู้รับการอบรม 5. รู้ถึงสิทธิตามกฎหมายหากตกเป็นเหยื่อจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จัดขึ้นที่ Thai Town-Holly View Apartments 5411 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2017 เวลา 10.30am.-12pm. สำรองที่นั่งได้ที่ 818-351-6246 หรืออีเมล์ไปที่ wanda@thaicdc.org (*สมัครวันนี้! 10 คนแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับ สเปรย์ป้องกันตัว ฟรี!)…..>>>>งานราตรีสานสายใยน้ำใจไทยสู่แผ่นดิน “คาวบอยไนท์” ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 ที่ อาร์เคเดีย คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนในประเทศไทย อาหารบัฟเฟ่ท์ บัตรราคา $25 & $30 ติดต่อสอบถามได้ที่ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ (ประธานโครงการ) 323-482-5494, วราภรณ์ วงศ์ข้าหลวง 323-833-3723, สุรชาติ กาญจนวิจิตร 909-532-4041, สง่า รัศมี 626-383-5338 และทีมงาน…..>>>>สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ (TASC) นำโดย จีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน Fundraising เพื่อหารายได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟราน ครั้งที่ 61 ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 เวลา 6pm.-11pm. ที่ Rosemead Center พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วม “งานแข่งขันกีฬาประเพณี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคเหนือและภาคใต้ ครั้งที่ 61 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เวลา 10am.-6pm. มีการแข่งขันแชร์บอล-กอล์ฟ ส่วนฟุตบอล แข่งขันที่ Glendale Sports Complex 2200 Fern Ln., Glendale, CA 91208 พร้อมร่วมเชียร์-ให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 818-448-0314 …..>>>>วัดพระธาตุบัวหลวงไทย 22936 State Hwy 202, Tehachapi, CA 93561 ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ&ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมปัจจัยและทุนทรัพย์ สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์วิปัสนากรรมฐาน ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 มีกำหนดการดังนี้ 9am. พระสงฆ์รับถวายสังฆทาน, 10am. คณะพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์, 10.30am. คณะพระสงฆ์รับบิณฑบาต, 11.30am. คณะพระสงฆ์ฉันภัตรหารเพล, 1pm. ถวายกองผ้าป่าสามัคคี, 1.30pm. สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ (*ปีนี้จะมีรถบัสออกจากวัดไทย แอล.เอ. เวลา 7 โมงเช้า แล้วกลับบ่าย 4 โมงครึ่ง สำรองที่นั่งรถบัส ติดต่อ คุณอาต (Anna) 818-389-0548) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 661-822-8932 ………>>>>“หลินสี”

ฟุตบอลทีมชายหนุ่ม ของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ฝึกซ้อมที่สนามกีฬาในเมืองเซาต์พาซาดีน่า นำทีมภายใต้การดูแลของ ยี คชเสนีย์ และ ทีมหญิงสาว ภายใต้การดูแลฝึกซ้อมของ “เล็ก” มงคล เรืองรัตน์ธรรม ฝึกซ้อมให้สาวๆแอล.เอ.ไม่ต้องวิ่งไล่บอลกันเป็น “งูกินหาง”ในงานกีฬาประเพณี ของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ-ภาคใต้ ครั้งที่ 61 ในที่ 28 พฤษภาคม 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

งาน ธารน้ำใจ ของ สมชาย ไทยทัน จัดที่สโมสรชุมชนเมืองโรดมีท เมื่อวันที่ April 2,2017 มีสมาคมไทย -สมาคมไทยปักษ์ใต้และ สมาคมนวดไทยและสปา ไปร่วมงานอาทิเช่น อรรคเดช ศรีพิพัฒน์ ที่ปรึกษาหลายสมาคม – วรนุช บุญประกอบ ประธานที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยและสปา – จีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยฯ ตัน พัฒนะ-บุญณรงค์ พูลสมบัติ-กิริยา หิรัญพลกุล สภาสตรีไทย -รสสุคนธ์ วรศรี -อรทัย เตชะณรงค์ -จันทร์เพ็ญ ควินน์ & วิมลพรรณ สุรัทธะ