ข่าวธุรกิจประจำวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

<<<<…..ความโลภเป็นต้นเหตุส่งให้ นางจุฑามาศ ศิริวรรณ อายุ 70ปี อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทืศไทยและลูกสาว นางสาวจิตตโสภา ศิริวรรณ อายุ 43 ปี ต้องเดินคอตกเข้าคุกไปตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นสั่งจำคุกนางจุฑามาศ 50 ปี และนางสาวจิตตโสภา 44 ปี ในคดีรับสินบน 62 ล้านบาท …นี่คือผลงานที่รัฐบาล “บิ๊กตู่” โชว์ให้เห็นแต่ที่ประชาชนเรียกร้องคือคดีเรียกเก็บภาษีจากนายทักษิณ ชินวัตรเป็นเงินน 1.7 พันล้านบาทในคดีที่นายทักษิณ หลบเลี่ยงหนีภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป และกำลังตามมาด้วยเรื่อง ถอดถอนนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ใช้อำนาจหน้าที่ออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ชินวัตร และยกเลิกคำสั่งของกระทรวงต่างประเทศที่ให้นายทักษิณ อยู่ในบัญชีรายชื่อนักโทษหลบหนี และน่าเชื่อได้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงคะแนนเสียงอย่างท้วมท้นถอดถอนนายสุรพงษ์…..ไชโย…..แต่ถึงอย่างไรก็หวังไว้ว่า ระบบศาลสถิตยุติธรรมของไทยจะเป็นมาตราฐานที่เที่ยงตรงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าใครมามีอำนาจ……..>>> แจ้งกันมาสำหรับผู้ที่ต้องการลงโฆษณาย่อยในสยามมีเดียเกี่ยวกับ รับยื่นเอกสาร รับทำขับเขียว รับจดทะเบียนหย่าร้าง ต้องส่งcopy ของใบขับขี่ที่ตรงกับใบบัตรCredit Card มาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่า มีตัวตนจริงไม่ได้ทำธุรกรรมเพื่อหลอกลวงชาวบ้าน อย่างที่มีทะแนะลวงทำหย่าฟันเงินเข้ากระเป่าแต่ไร้ผลงาน.….>>>>ประชุมกันไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2017 ที่สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส มีกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม เรื่อง การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวงงบประมาณ ๓ หมื่นเหรียญ กำหนดว่าจะใช้ Barnsdall Park in Hollywood เป็นที่ก่อสร้าง หากไม่มีเหตุอื่นใดเชื่อว่าทั้ง City of Los Angeles และคณะกรรมการมูลนิธิ Barnsdall Art Park Foundation เจ้าของสถานที่ซึ่งเป็นองค์กรไม่ค้ากำไร 501c(3) คงอนุมัติให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง…….>>>ชุมชนไทยยุค ธานี แสงรัตน์ เป็นกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอจเจลิส ท่านได้เข้ามาจัดระบบและยกระดับของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยต้องตบมือให้ ผลงานล่าสุด เชิญเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นที่มีหน้าที่จับกุมโรบินฮูด มาให้ความกระจ่างแก่ชุมชนว่า ICE ไม่ได้เลวร้ายอย่างข่าวลือและการจับกุมได้มุ่งไปที่โรบินฮูด และผู้มี “ใบเขียว”ที่ถูกศาลตัดสินจำคุก ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้เป็น “ผู้ร้าย” ที่จะย้อนกลับไปทำร้ายชุมชนของตนเอง คนที่ไม่ได้ทำผิดอะไรอย่าเป็นกังวล……..>>> เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2017 นายสุชิน ประไพศิลป์ ประธานบริษัท Global Food Market เยือนนครลอสแอนเจลิส โดยได้หารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ และเยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมการค้า ประจำนครลอสแอนเจลิส โดยมีนางศรีตลา ยุคภาคย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ ให้การต้อนรับสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ บริษัท Global Food Market เป็นซูเปอร์มาร์เกตก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999 ที่นครเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ปัจจุบันมีสินค้าจำหน่ายกว่า 45,000 รายการจากทั่วโลกและตั้งอยู่บนเนื้อที่ 27,000 ตารางฟุต นายสุชินฯ ประกอบธุรกิจอื่นๆ ด้วยอาทิ ร้านของชำสมัยใหม่ ยูไนเต็ด โพรวิชั่น (United Provision) ภัตตาคารคิง แอนด์ ไอ (King & I Restaurant) ร้านอาหารไทยที่เก่าแก่ที่สุดของนครเซ็นต์หลุยส์ โดยมียอดขายจากกิจการในเครือกว่าปีละ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (825 ล้านบาท)…>>>> วันที่ 26 มีนาคม 2017 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ ลงคะแนนและร่วมเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโก Thai American and Asian Alliance of San Diego ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แก่ หมายเลข 1 นาวาโทหญิง วรรณพร เมนเซอร์และทีมงาน, หมายเลข 2 นายสาโรจน์ แตงแก้วและทีมงาน ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด 421 คน โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนต่อไปด้วยคะแนนเสียง 285 ต่อ 136 ……>>>>สมาคมอีสาน นำโดย จันทรา แก้วดี นายกสมาคมอีสานฯ ขอเชิญร่วมงาน “อีสานบอลล์” ลีลาศ เต้นรำ สืบสานประเพณีอีสาน เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในชนบท จัดขึ้นที่อาร์เคเดีย คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน2017นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ จันทรา 818-428-5676…..>>>>อุษา เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โดย “แมว” อุษา ตรีดุษณีย์ และลูกชาย “ต้อม” อภิสิทธิ์ สุวรรณสวัสดิ์ เชิญชวนแฟนพันธุ์แท้เพลงเพื่อชีวิต ชมคอนเสิร์ต “ปู” พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ พร้อมนักดนตรีเต็มวง ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 จัดขึ้นที่ OHM Night Club 6801 Hollywood Blvd.,#433, Los Angeles, CA 90028 ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ ร้านหนังสือดอกหญ้า 323-464-7178, Cellular Outlet 818-448-1899, 818-503-1979และ SiamD2S Studio 562-991-7812……>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ให้คำปรึกษาเรื่องเครดิต-การเช่าและการซื้อบ้าน ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วม เข้าใจ-ปรับปรุงคะแนนเครดิตของคุณ, ข้อมูลสำคัญที่ต้องทราบก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน, รับรู้สิทธิของผู้เช่า ติดต่อ 323-468-2555 (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)……>>>> “ครูแทน” วฤทธิ วาริชกุลจงเจริญ, “ครูหมิว” วรรณภา เกษสุภะ, “ครูปีใหม่” ชนิสรา โชติศักดิ์ (ครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ลอสแอนเจลิส) จากครุศาสตร์ จุฬาฯ และผู้ปกครองนักเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ เตรียมจัดงาน มหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 19 ภายใต้ธีม “แผ่นดินถิ่นไทย” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2017นี้ ที่ พาโนรามาไฮสกูลด สอบถาม(626) 434-9419…..>>>>วัดไทย ลอสแอนเจลิส ขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย และกตัญญูกตเวทิตาธรรม ทำบุญสังฆทาน สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย จิตใจเบิกบาน, ชมการประกวดเทพี-มิสซิสสงกรานต์ &หนูน้อยสงกรานต์, การแสดงนาฎศิลป์-ดนตรีไทยของหนูน้อยเลือดไทยเมดอินยูเอสเอ, ชิมอาหารไทยเลิศรสฝีมือแม่ครัวระดับตำนานของแอล.เอ., เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของที่ระลึกถูกใจ, ตักไข่การกุศลพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ ,ทำบุญทอดผ้าป่าปลดหนี้ซื้อที่ดินงวดสุดท้าย สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม, สถานกงสุลใหญ่แอล.เอ จัดบริการ “กงสุลสัญจร” สมาคมนวดไทยและสปา จัดบริการ สาธิตการนวดแบบไทย, โชว์ชุดสุดสวย จาก ม.นอร์ทกรุงเทพ และชมขบวนแห่สงกรานต์ ชุดใหม่สุดแสนอลังการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 เมษายน 2017 เวลา 8.30am.-6pm. ลาวัลย์ พันธุ์อร่าม ประธานจัดงาน วิจิตรา กาญจนทัพพะ ประธานทอดผ้าป่า ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานประกวดเทพี และกนิษฐา เพอร์ไรดา ประธานประกวดมิสซิสสงกรานต์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 818-780-4200…..>>>>“หลินสี”

