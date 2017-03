ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2017

<<<<…… นายโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงกับรัฐสภาเป็นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ฟังดูเหมือนเป็นการแถลงที่เป็นเรื่องเป็นราวนับตั้งแต่นายทรัมป์นั่งแป้นประธานาธิบดีแต่การ “พูด” ไม่สามารถที่จะเดาได้ว่า นายทรัมป์ จะนำมาปฎิบัติได้หรือไม่นำมาปฎิบัติ เพราะนายทรัมป์ พูดสับปลับ จับได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่า เป็นจอมโกหก? นับแต่เรื่อง “เพิ่มงาน” แท้จริงแล้วเป็นการบริษัทที่เพิ่มงานหรือย้ายโรงงานมาผลิตในประเทศสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น Ford –Lockheed- Intel GM ฯลฯ ได้เตรียมย้ายหรือเพิ่มงานมาก่อนหน้านายทรัมป์ รับตำแหน่งประธานาธิบดี(ด้วยเสียงส่วนน้อย) ส่วนเรื่องอิมมิแกรนที่อาศัยอยญู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมาย นายทรัมป์ประกาศว่า เป็นกลุ่มที่ทำให้เศรฐษกิจของประเทศเสียหายเพราะรัฐบาลต้องเสียเงินเลี้ยงดูเงินจำนวนเงินหลายพัรล้านเหรียญต่อปี แต่ในความจริง อิมมิแกรนได้ช่วยส่งเสริมให้เศษฐกิจดีขึ้นเพราะคนพวกนี้ไม่ “ตกงาน” เหมือนอย่างพลเมืองอเมริกันที่เป็น “โฮมเลส” เต็มบ้านเต็มเมือง……สิ่งที่นายทรัมป์ ปฎิบัติอยู่ในขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นการแบ่งแยกประเทศมากกว่า ทำงานร่วมกันเพื่อให้สมกับคำว่า UNITED STATE of AMERICA for ALL American >>>ด้านเมืองไทยก็ไม่ใช่ย่อย เรื่อง “ทำมาโกย”จากคำสอนและการปฎิบัติของนายไชยบูลย์ ธมฺมชโย อดีต พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย เมืองปทุมธานี ที่ต้องข้อหาหลายข้อหาฉ้อโกง และที่ร้ายที่สุดคือเป็นเงินฝากในของประชาชนในสหกรณ์เครดิตยูเนียน ที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้เบิกงินมาให้ “ทั้นทำมาโกย” และศาลได้ตัดสินว่าผิดกำลังติดคุกอยู่ในเวลานี้ ส่วนนายไพบูลย์ ธมฺมชโย ยังหลบหนีไม่ยอมมอบตัวเชื่อว่ายังอยู่ในวัดธรรมกายที่ปทุมธานี………>>>ภาควิชาดนตรี ม.UCLA ร่วมกับ สกญ.แอลเอ จัดงานแสดงดนตรีไทยและพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัย UCLA …ฟรี ฟรี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2017 ตารางเวลามีดังนี้ เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 เวลา 9am-5pm. บรรยายพิเศษและสัมนาเกี่ยวกับดนตรีไทยช่วงเช้า-ช่วงบ่ายจะมีการบรรเลงดนตรีไทยถวายมือ นักดนตรีไทยที่มีความสามารถจากชุมชนไทยต่างๆ จำนวน 12 วง อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 เวลา 9am.-12pm. งานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครูดนตรีไทย นำโดยคณะนักดนตรีจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ จองที่ 323-962-9574 หรือ Kenny.y@thaiconsulatela.org (ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2017)……>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) จัด “โครงการอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก -2017″ การอบรมใช้เวลา 26 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาสอน ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการเริ่มต้นและการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จมากขึ้น เริ่มเดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 4,11,18 และ 25 2017 ระหว่าง 10am.-5.30pm. ที่ Palm Village Senior Housing 9050 Laurel Canyon Blvd., Sun Valley, CA 91352 ค่าอบรม $99 (รวมค่าอาหารกลางวัน-วัสดุศึกษา สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้วันนี้! สอบถามเพิ่มเติมที่ “ริ้ง” สุปราณี 323-468-2555, e-mail: supranee@thaicdc.org ดาวน์โหลดใบสมัครที่: http://thaicdc.org/sbp2017.pdf (*พร้อมออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมครบ 26 ชั่วโมง)…….>>>> “ป้าอ๊อด” ลาวัลย์ พันธุ์อร่าม ประธานจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดไทย แอลเอ จัดงานการกุศล “มีนา ฮาวายไนท์” ที่ร้านป้าอ๊อด แซ่บเวอร์ ถนนเชอร์แมนเวย์ ในเย็นวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 เพื่อหาทุนจัดงานและถวายวัดไทยฯ โดยมี “พี่ใหญ่” อักษราภัค เกตุทอง แห่ง เดอะภูเขา อาสาเป็นแม่งาน (มีของรางวัลให้ผู้ร่วมงานมากมาย) สอบถามเพิ่มเติมที่ 323-541-5412……>>>> “ฟาโรห์” เสน่ห์ โกสุมานนท์ ขอเชิญร่วมร้องเพลงบริจาค ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลค่ายหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 ที่ห้องอาหารเครื่องเทศ 5151 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027 โทร. 323-667-9800…..>>>>วัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์ ขอเชิญร่วมบุญสมโภชวัดสุทธาวาสครบ 20 ปี เปิดผ้าแพรคลุมหน้าบันพระราชทาน จำนวน 2 ด้าน ทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 เวลา 9.30am.-2.30pm. ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สนใจร่วมออกโรงทานถวายพระสงฆ์ และบริการประชา บำเพ็ญทานบารมี แจ้งได้ที่ 951-360-3795……>>>>คริสตจักรแฮปปี้ร็อค เมือง Rancho Cucamonga เปิดชั้นเรียนบ่ายวันอาทิตย์ สอนเปียโนทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้น จนถึงระดับกลาง &ชั้นเรียนกีต้าร์หลักสูตรเร่งรัด (ทั้งเด็ก&ผู้ใหญ่) และชั้นเรียนภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับบุตรหลานของท่าน ฟรี! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 714-931-4380 ชั้นเรียนเปิด 5 มีนาคม 2017 (โครงการนี้จะเริ่มในเดือนมีนาคม 2017)……>>>>>ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร )มีความประสงค์จะไปเปิดปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยตัวท่านเองแต่เนื่องจากหลวงพ่อยังต้องปฎิบัติศาสนกิจที่สำคัญในประเทศไทย จึงไม่สามารถเดินทางไปเปิดหลักสูตรครูสมาธิ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงนี้ ดังนั้นมีความจำเป็นต้องเลื่อนเปิดปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 7 สหรัฐอเมริกาออกไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม 2560 สำหรับท่านที่สมัครแล้ว ให้รับสมัครไว้ เพื่อจะได้เรียนหลักสูตรครูสมาธิในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน พระธรรมมงคลญาณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ………>>>>>กลุ่มศิลปินชานกรุง นำโดย นรินทร์ ประสานสุข จัดงาน “เริงลีลาศกับชานกรุงครั้งที่ 2” เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 ที่ Arcadia Community Center เวลา 18.00 น. ติดสอบถาม “Ted”ธรรมรัตน์ ถาวโรทิพย์ 818-263-5955 หรือ วิรังรอง “อ้อย”818 770-8033 ……….>>>>ศุกร์นี้ที่ 3 มีนาคมพรุ่งนี้ วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมอนุโมทนาบุญ เนื่องในงานอุปสมบท นาวาอากาศตรี ปฐมพร สุขมาสรวง(ทอม) ณ. วัดพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช 2015 W. Hill St., Long Beach, CA 90810 เวลา 8:45 น. เข้าพิธีอุปสมบท ……>>>> Happy Birthday to ศฬรรธร“เอ๋” มงคลคุณ นักข่าวหน้า 1 ของสยามมีเดีย…..>>>>“หลินสี”