ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017

<<<<เรื่องความบ้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีกำมะลอของสหรัฐฯกลายเป็นเรื่องรองเมื่อ ท่านอดีตพระเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย “นายไชยบูลย์” หรือ ธัมมชโย ที่โด่งดังต้องกลายเป็นดาวดับ เมื่อถูกทหารใช้ กฏอัยการศึกหักด่านประตูวัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี เข้าไปตรวจค้นเพื่อจับกุม และได้รับการต่อต้านทุกรูปแบบจาก “สงฆ์เทียม”ในวัดธรรมกาย บวกด้วยญาติโยมที่หลงงมงายว่าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ แม้นว่า กรมสอบสวนกรณีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ จะบุกเข้าไปคว้าน้ำเหลวเพราะท่านไชยบูลย์ ยังร่องหนหายตัวไม่ทราบว่าจะแห่งหนตำบลใด จนล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 ….สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีบัญชาให้เจ้าคณะแก้ปัญหาให้เข้ามอบตัว แต่ยังไร้เงา “หลินสี” หันมาเชื่อว่า “นายไชยบูลย์” ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในวัดธรรมกาย ปทุมธานี หาได้หลบหนีออกนอกวัดแต่อย่างใดไม่……….>>>>

<<<<…สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส จัดกงสุลสัญจร รัฐยูทาห์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 เมษายน 2017 เวลา 9am.-5pm. ที่วัดชัยมงคลวราราม 402 Wall Ave., Ogden, UT 84404 โทร. 801-394-2658 บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน, นิติกรณ์-งานทะเบียนราษฎร์ เช่น รับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ ให้คำปรึกษาด้านกงสุล สามารถนัดหมายทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.thaiconsulatela.org โทร. 323-962-9574, อีเมล์: passport@thaiconsulatels.org (*สำหรับบริการทำบัตรประชาชน-นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องนัดหมาย)……>>>>หอการค้าไทยฯ (TCCC) ขอเชิญร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ คือ Chile, Colombia, Mexico & Peru ในด้านเศรษฐกิจ, การค้า และการเมือง จัดโดย Port of Los Angeles / Trade Connect ในงาน “Pacific Trade Alliance Forum” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2017 เวลา 8am.-2pm. ณ Mark Taper Auditorium-Los Angeles Central Library 630 W. 5th St., Los Angeles, CA 90071 งานนี้ฟรี!ลงทะเบียนได้ที่ http://tinyurl.com/PACAL2017 สอบถามที่ Jean Coronel, e-mail: jcoronel@portla.org……>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CCD) เปิด Grand Opening! “East Hollywood Farmers’ Market” ศูนย์รวมสินค้าเกษตร ผัก-ผลไม้สด และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร&ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในชุม ชน เป็นตลาดที่ได้รับการรับรองซึ่งวัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 เวลา 10am.-2pm. ที่ 5448 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027 สอบถามเพิ่มเติมที่ 323-468-2555 www.thaicdc.org…..>>>>สโมสรโรตารี่ ไทยทาวน์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “3rd Annual Run End Polio & Picnic” (5k Fun Run with an optional one mile turnaround.)เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เวลา 9am.-2pm. ผู้ใหญ่ $35 (จ่ายก่อนวันที่ 18 มี.ค.)ไม่อย่างนั้นต้องจ่าย $45 ในวันงาน ถ้าจ่ายก่อนวันที่ 17 มี.ค.ได้ส่วนลด $15 ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อยืด, แว่นกันแดด, ตั๋ว Raffle& อาหาร/ตั๋วcarnival เวลา 8am. ลงทะเบียน, 10am. Run เริ่มร่วมสนุกเกมส์-อิ่มอร่อยกับอาหาร, 12.30pm. จับรางวัล, 2pm. จบพิธี รายได้มอบให้กับ “มูลนิธิ PolioPlus” (*We will be collecting shoes for Soles4Souls. Bring a pair of new or gently used shoes and receive an extra raffle ticket.) สอบถาม Wendy Clifford e-mail: 5280picnic@gmail.com, 213-369-6065 หรือ Ruth Kurihara-Kelsey e-mail: tembornd@aol.com…..>>>>สนุกสุดมันส์ กับ “4 โพดำ” ใน “Variety Show Live in LA 2017″ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 ที่ Mayan 1038 S.Hill St., Los Angeles, CA 90015 บัตรราคา $65 หน้าประตู $75 และ VIP $100 (include meet and greet) ประตูเปิด 10pm.-ตี 2 ซื้อบัตรหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 323-868-9493, 773-865-9691, 909-575-7256 ……>>>>สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งแซนดิเอโก้ คึกคักมากขึ้นเมื่อ สาโรจน์ เอ็ดดี้ แตงแก้ว รักษาการนายกสมาคม หวนมาชิงตำแหน่งนายกอีกสมัยได้หมายเลข 2 ให้ประชาชนตัดสินเป็นผู้ตัดสิน ระหว่าง “ของเก่า” เอ็ดดี้ หมายเลข 2 กับของใหม่ “ผู้พันแดง” จากราชนาวี น.ท.หญิง วรรณพร เมนเซอร์ หมายเลข 1 ขณะนี้ สมาคมฯ ยังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 และจะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 สถานที่และกำหนดเวลาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ติดตามข่าวคืบหน้าได้ที่ “สยามมีเดีย” www.siammedia.org ……รายงานข่าวโดย สุพัฒน์ …..ผู้สื่อข่าวสยามมีเดีย ประจำซานดิเอโก.>>>Happy birthday สำหรับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ พนอศรี นุ่มละออ….มีประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี……>>>>“หลินสี”

การแข่งขันฟุตบอล Thai Community President’s Day Cup เมื่อวันอาทิตย์ที่19 กุมภาพันธ์2017 ที่สนาม Glendale Sports Complex มีทีมเข้าร่วม 4 ทีมคือ (เรียงตามภาพ) 1. ทีม Chaodoi FC 2. ทีม PRC 3.ทีม Noho FC 4. ทีม LA Thai SC แบ่งการดข่งขันเป็น 2 ​รอบ รอบแรก ทีม Chaodoi FC (4-3)ชนะทีม Noho FC และ ทีม PRC ชนะ (2-0 )ทีม LA Thai SC ::: รอบสอง ชิงแชมป์ Chaodoi FC ชนะ(2-1 ) ทีม PRC ซึ่งมีกงสุลใหญธานี แสงรัตน์ เป็นหนึ่งในผู้เล่น ชิงที่สาม ทีม Noho เอาชนะ (7-2) ทีม LA Thai SC มาเป็นอันดับสุดท้าย