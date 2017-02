ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017

<<<<….อาทิตย์นี้ถ้าจะไม่เขียนถึง นายโดนัลด์ ทรัมป์ มันก็ดูจะแปลกประหลาดจากพฤติกรรมของนายทรัมป์ ที่เป็นตัวตลกในเวทีโลกใกล้เคียงเข้าไปทุกที่กับนางสาวลูกติดยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “หลินสี” หวั่นว่าความไม่ประสาทางการเมืองของนายทรัมป์ จะเป็นฉนวนจุดระเบิดสงครามโลกที่น่าสะพึงกลัว จากพฤติกรรมที่ผ่านมาไม่ถึง 1 เดือน นายทรัมป์ มีแต่จะเอาฟืนสุมกองไฟรวมไปทั้ง คณะรัฐนตรีและที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ไม่มองในมุมที่จะรักษาสันติภาพและความสงบสุขของประชากรโลก …..จะมีผลดีก็แต่คนที่มีหุ้นในตลาดค้าหุ้นที่มันกระโดดขึ้นไปในทางบวกอย่างไม่น่าเชื่อ “คนมีหุ้น” ได้รับอนิสงฆ์แต่ คนที่มีสตางค์น้อยกลับต้องแบกภาระมากขึ้น เช่น การยกเลิก “โอบาม่า แคร์” และความเดือดร้อนที่พี่น้องไทยโพ้นทะเลถูกเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจับกุม อย่ามที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคของ พรรคดีโมแครต……>>>>สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดสัมมนาเรื่อง “การยื่นใบสมัครขอเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา (Financial Aid)” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 1pm.-3pm. ที่วัดไทย ลอสแอนเจลิส สัมมนาจะครอบคลุมหัวข้อสำคัญๆ อาทิ Financial Aid คืออะไร ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง? จะขอเงินช่วยเหลือต้องทำอย่างไร กรอกแบบฟอร์ม FAFSA อย่างไร? สัมมนานี้มีครบทุกคำตอบ ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาเข้ารับฟังคำแนะนำ และถามข้อสงสัยต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ เจนนิเฟอร์ อิงอร่าม รองนายกฯ ฝ่ายการศึกษา โทร. 626-818-9705 หรือ วิมลพรรณ สุรัทธะ เลขานุการฯ โทร. 626-235-9657…..>>>>สมาคมทนายความไทย-อเมริกัน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย, ศูนย์ Asian American Advancing Justice-Los Angeles และสำนักงานกฎหมาย Tammy Sumontha จัดให้บริการขอเปลี่ยนสัญชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10am.-2pm. ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 139 W. 11th Ave., Escondido, CA 92025 (*กรุณานำ 1. ใบเขียว 2. บัตรประจำตัวจากรัฐ หรือใบขับขี่ 3.บึกทึกประวัติจากตำรวจหรือศาลหากเคยโดนจับหรือดดนตั้งข้อหา 4. หนังสือรับรองว่ารับสังคมสงเคราะห์หรือหลักฐานด้านรายได้ 5. ข้อมูลที่อยู่ ที่ทำงาน และโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี 6. ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสปัจจุบัน คู่สมรสเก่า-ลูก รวมทั้งวันแต่งงาน วันเกิด-วันหย่า 7. ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกอเมริกาย้อนหลัง 5 ปี และหนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า 8. รูป 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 2 ใบ) จองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย 323-468-2555, panida@thaicdc.org, phatchara@thaicdc.org…..>>>>หอการค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย แจ้งแจกเครื่องแกง “ตราคุณลำดวน” ขนาดทดลองทั้ง 17 รสชาดของแกงต่างๆ ติดต่อขอรับเครื่องแกงขนาดทดลองได้ที่ หอการค้าไทยฯ 6607 Atlantic Ave., Unit#16, Bell, CA 90201 (323) 574-7880……>>>>ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) จัด “โครงการอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก -2017″ การอบรมใช้เวลา 26 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาสอน ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการเริ่มต้นและการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จมากขึ้น เริ่มเดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 4,11,18 และ 25 2017 (ทั้งหมด 4 เสาร์) เวลา 10am.-5.30pm. จัดขึ้นที่ Palm Village Senior Housing (ตึกสีเหลือง) 9050 Laurel Canyon Blvd., Sun Valley, CA 91352 ค่าอบรม $99 (รวมค่าอาหารกลางวัน-วัสดุศึกษา สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้วันนี้! สอบถามเพิ่มเติมที่ “ริ้ง” สุปราณี 323-468-2555, e-mail: supranee@thaicdc.org ดาวน์โหลดใบสมัครที่: ttp://thaicdc.org/sbp2017.pdf (*พร้อมออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมครบ 26 ชั่วโมง วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๗๐๐ น. USCIS (United State Citizenship and Immigration Service) จะมาบรรยายและตอบคำถาม ทุกเรื่องทั้งการเข้าเมืองสหรัฐฯ ใบเขียวและ สัญชาติสหรัฐฯที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคใต้ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ และลูกจ้างคนไทยตลอดจนชุมชนไทยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่อง สำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าเมืองและสถานะการ พำนักอยู่ใน สหรัฐฯ ของคนไทยจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมไทยฯ จะร่วมกันจัดและจะประชาสัมพันธ์ ต่อไปโปรดจองที่ ณัฐพงศ์ฯ (๓๒๓)๙๖๒-๙๕๗๔อีเม็ล nattapong.c@ thaiconsulatela.org… .>>>สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “การยื่นใบสมัครขอเงิน ช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา (Financial Aid)”ใน วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส การสัมมนาจะครอบคลุมหัวข้อสำคัญๆ อาทิ Financial Aid คืออะไร ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง จะขอเงินช่วยเหลือต้องทำอย่างไร กรอกแบบฟอร์ม FAFSA อย่างไร สัมมนานี้มีครบทุกคำตอบขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาเข้ารับฟังคำแนะนำและถามข้อสงสัยต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ เจนนิเฟอร์ อิงอร่าม รองนายกฯ ฝ่ายการศึกษา (626) 818-9705 วิมลพรรณ สุรัทธะ เลขานุการฯ (626)235-9657……>>>ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ท่านรองผอ.ททท. วีระเกียรติ์ อังคทะวานิช เมื่อวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2017 ท่านรองเป็นผู้อำนวยการ ททท.แอล.เอ. คนแรก เสียชีวิตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ 2560 สวดพระอภิธรรมที่วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า …….>>>>”หลินสี”

กลุ่มไทยโพ้นทะเลรุ่นดึกไปวาเคชั่นเมืองไทย ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2017 สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบให้ “Jay” เจ้าของบริษัททัวร์ “ See My Thailand” เป็นหัวหน้าทัวร์ ในรายการ ท่องเที่ยวไทยตามรอยพระบาทกับโครงการพระราชดำริ เส้นทาง ภูหินร่องกล้า – หัวหิน พักที่ กทม. 1 คืน –เพชรบูรณ์ 2 คืน –นครปฐม 1 คืน- เพชรบุรี 2คืน – กรุงเทพฯ 2 คืน ทราบว่า “ลูกทัวร์” Happy กันทั่วหน้า

วรนุช บุญประกอบ – กนิษฐา เทอร์โรดา และกรรมการ ของสมาคมนวดไทยและสปาฯและ ประชุมกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส มีท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ เป็นประธานกิติมศักดิ์ในที่ประชุมโดยให้คำแนะนำและติชม ….กรรมการของสมาคมนวดไทย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้