ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

<<<<…..เพียงไม่กี่วันที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประชาชนทั่วประเทศไม่ได้อยู่เป็นสุขมีแต่เรื่องราวที่นายทรัมป์และ “ขุนพลอยพยัก” ร่วมมือ “ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง” ได้ทุกวี่ทุกวัน ล่าสุดผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางพิพากษาระงับคำสั่งของนายทรัมป์ ที่ห้ามประชาชนจาก 7 ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสานามุสลิม เข้าเหยียบแผ่นดินสหรัฐฯ ทำให้นายทรัมป์ เสียหน้าที่ถูกตบปาก จนต้องหันไปฟ้องในศาลอุทรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯให้พิพากษายกคำตัดสินของศาลชั้นต้น พร้อมกล่าวโจมตีผู้พิพากษาอย่างรุนแรงว่าเข้ามาก้าวก่ายกับเรื่องการเมือง ………..และข่าวล่าสุดเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีของคุณทรัมป์ เป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่นชมเมื่อ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ผ่านเข้าไปนั่งแป้นอย่าสงเฉียดฉิวเมื่อวุฒิสมาชิกออกเสียงรับและไม่รับรอง 50 คะแนน ต่อ 50 คะแนน ร้อนถึงนายไมค์ เพ็นน์ รองประธานาธิบดี ต้องออกเห็นอีก 1 คะแนน ให้คุณนาย เบ็ทซี่ ดีโวส ถึงได้ผ่านเข้าไปนั่งแป้นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบ้านเมืองอเมริกาจะเดินหน้าไปทางไหน? อย่างไร? ประชาชน “หญ้าแพรก” จะได้ไม่แหลกราน…..”หลินสี” เป็นกังวล…….>>>>เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2017 กงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ เข้าพบนาย Tom Gilmore Chairman of Sister Cities of Los Angeles Inc. สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้ 1. กงสุลใหญ่ฯ นำเสนอนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเน้นศักยภาพความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างนครลอสแอนเจลิสกับกรุงเทพฯ และประเทศไทย รวมทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างการริเริ่ม 2. นายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิส Eric Garcetti ได้ปรับโครงสร้างในองค์กรที่ดูแล คสพ.บ้านพี่เมืองน้องของนครลอสแอนเจลิส โดยตั้ง Sister Cities of Los Angeles Inc.องค์กรไม่ค้ากำไรที่เป็นเอกเทศจากนครลอส แอนเจลิส แต่มีประธานแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล 3. นาย Gilmore ให้ความสำคัญกับกรุงเทพฯ ที่จะให้มีความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องกับลอสแอนเจลิสต่อไปในอนาคต โดยจะเตรียมการต่าง ๆ เพื่อให้มีการลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องในอนาคต 4. นาย Gilmore เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของนครลอสแอนเจลิส เป็นที่รู้จักดีในการพัฒนาเมืองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาวน์ทาวน์ของนครลอสแอนเจลิส ด้วยการแปลงพื้นที่เสื่อมโทรมที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจรจัด ให้เป็นที่อยู่อาศัยราคาแพง เคยเดินทางเยือน ปทท.ในคณะของนาย Tom LaBonge สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเพื่อลงนามในความตกลง Friendship City กับสภากรุงเทพมหานครเมื่อเดือน เม.ย. 2013 และมีความประทับใจกับประเทศไทยและอาหารไทยมาก…..>>>>พลเทพ อินทุรัตน์ ประธานหอการค้าไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (TCCC) ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดโดย Chinese American Chamber of Commerce of Los Angeles (CCCLA)งาน Dragon Parade ของ CCCLA ปีนี้เป็นปีที่ 118 ของชุมชนชาวจีนใน Los Angeles – ตั้งแต่ปี 2009 TCCC ได้เข้าร่วมงานฉลองตรุษจีนของ CCCLA เสมอมา ในปีนี้ เราได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลไทย มีอาสาสมัครจากวัดไทย และอาสาสมัครจากชุมชนชาวไทยกลุ่มต่างๆ มาร่วมในขบวน Parade ที่จัดขึ้นในครั้งนี้…..>>>>สมาคมนวดไทยและสปาฯ เปิดโครงการติวสอบ MBLEx ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 9.30am.-12pm. ที่สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส รับสมัครรุ่น 1 หลักสูตรละไม่เกิน 20 คน ชำระเงินในวันสมัคร, หลักสูตรติวเร่งรัด 30 ชม. $180, หลักสูตรติวเข้มข้น 50 ชม. $300 (แบ่งจ่าย 2 งวด) สมัครด่วน เปิดรับสมัครวันสุดท้ายวันที่ 22 ก.พ.2017 2pm.-4pm. ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สำรองที่นั่งได้ในเฟสบุ๊ค nuan thai and spa association of America, www.nuadthaiand spausa.org หรือ(310)357-4845 (ฝากข้อความ ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ) ……>>>>สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งแซนดิเอโก้ ประกาศรับสมัครผู้สนใจลงเลือกตั้งนายกสมาคม ปี 2017-2018 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ สมัครได้ที่ ดนัย เงาจีนานัน 619-887-4694, สุพัฒน์ สมลิคุณ 760-521-1209…..>>>>“ครูแต๋ว” สุวัฒนา ปินวัฒนะ ครูอาวุโสแห่งโรงเรียนวัดไทยฯ จัดกิจกรรมร้องเพลงการกุศล “รักนี้เพื่อครู” เพื่อหาทุนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้คณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 มีการประกวดคู่รักหวานแหววด้วย จัดขึ้นที่ร้านป้าอ๊อดแซ่บเวอร์ เมือง N.Hollywood บัตร $10 ซื้อบัตรได้ที่ ครูแต๋ว 323-542-5923 ครูเปิ้ล 818-571-1771……>>>>กลุ่มศิลปินชานกรุง นำโดย นรินทร์ ประสานสุข (หัวหน้ากลุ่ม) ขอเชิญร่วมงาน “เริงลีลาศกับชานกรุงครั้งที่ 2” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 ที่ Arcadia Community Center โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่อเนื่องโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อช่วยเหลือแก่เพื่อนสมาชิกผู้เดือดร้อนเบื้องต้นจากการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต และรายงานผลงานที่ผ่านมา สอบถามเพิ่มเติมที่ ธรรมรัตน์ 818-263-5955, วิรังรอง (อ้อย) ถาวโรทิพย์ 818-770-8033…..>>>>สนุกสุดมันส์ กับ “4 โพดำ” ใน “Variety Show Live in LA 2017″ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 ที่ Mayan 1038 S.Hill St., Los Angeles, CA 90015 บัตรราคา $65 หน้าประตู $75 และ VIP $100 (include meet and greet) ประตูเปิด 10pm.-ตี 2 ซื้อบัตรหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 323-868-9493, 773-865-9691, 909-575-7256…….>>>>นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 5 ดุสิต และรุ่นที่ 6 อนันตชัย จาก ศูนย์ทิพย์วัดป่าธรรมชาติ จะไปสอบภาคปฎิบัติพร้อมกับนักศึ กษาครูสมาธิ จากแคนาดาและประเทศไทย ณ ดอยอินทนนท์ ในต้นเดือนมีนาคมศกนี้ ขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ ไฮเทค หลักสูตรครูสมาธิโดย พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น. สามารถติดต่อได้โดยตรงที่วัดป่าธรรมชาติ 14036 Don Julian Rd.,La Puente,CA91746 สอบถามรายละเอียดที่ พัฒนา (562)822-7319 จอน (909)979-0128 สำรวย (323)350-0945……>>>”หลินสี”

ท่านอำพล –ท่านขวัญชัย –ท่านทรงชัย และ ท่านประภาวิน เลขา-ท่านทรงชัย ร่วมสวดพระอภิธรรมให้คุณแม่ฉลอง แสงขำ ทีโบสถ์ใหญ่วัดไทยแอล.เอ. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017 โดยมีท่านพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต รับภาระเป็นผู้ดำเนินรายการให้ญาติโยมทั้งฝรั่งและไทยได้รับฟังการเทศน์เป็นภาษาอังกฤษ เจ้าภาพขอขอบคุณในความเมตตาของ พระทั้ง 5 องค์มา ณ ที่นี้ด้วย

Happy Valentine 14 กุมภาพันธ์ 2017 ล่วงหน้า ให้กับ 2 คู่ชู้ชื่น วิกรม/ยุพา วสุนธราภิวัฒน์ และ อาร์ทูโร การ์เซีย และ วราภรณ์ เหลืองสฤษดิ์

รังสิต คงจันทร๋ ถ่ายคู่กับ Nina Lebovitz กระเป่าหนักควักเงินก้อนโตจัดงานวันเกิดเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2017 เลี้ยงเพื่อนๆกว่า 100 คนที่ at Bombay Tandoori & Banquet มีสาวน้อย ประพิมพรรณ พบสุข,เบญจพร อัญฤาชัย, แพรแก้ว พูลเจริญ, จันทรา แก้วดี , พูนสิน สุทธิสาร, วราภรณ์ เกษมศิลป์ และ นิตยา สิงหเนตร

คำนึง/ดวงใจ แสงขำ –บุตรและธิดา นิ่มนวล/โทมัส เจอร์เจนเซ็น และ ญาติมิตร จัดงานสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ฉลวย แสงขำ ที่เสียชีวิตด้วยวัยชราเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2017 สวดที่วัดไทย แอล.เอ. มีเพิ่อนๆ อาทิ อรรคเดช ศรีพิพัฒน์ –ดนัย นิลพลับ- ประกิต นุตสถิตย์ – วิชัย ติลกมนกุล และ “น้าบัง” พรแมน เกิดผล ไปร่วม