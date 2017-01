ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017

<<<<….วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 เป็นวันที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ สาบาลตัวเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 45 แต่พิธีสาบาลตัวของนายทรัมป์ แปลกกว่าประธานาธิบดีคนอื่นๆที่ มีประชาชนจะไปเดินขบวนต่อต้าน เป็นจำนวนมากที่ วอชิงตัน ดี.ซี. ตำรวจ ดี.ซี.แจ้งว่า ได้ออกใบอนุญาตให้ประท้วงได้เป็นจำนวน 22 กลุ่ม น่าจะนับได้เป็นแสนคน แถมด้วย สส.พรรคดีโมแครตกว่า 50 คนที่ประกาศ “บอยคอต” พิธีสาบาลตัวของนายทรัมป์ ……>>>

In compliance with the new visa exemption regulation issued by the Ministry of Interior dated 26 May 2016, nationals entitled to a 30-day visa exemption are eligible to enter Thailand without visa through land border checkpoints only twice in one calendar year. The entering through international airports will not be affected by this regulation. The implementation of this regulation will start from 31 December 2016. The limitation from this regulation does not apply to Malaysian nationals ข้อความภาษาอังกฤษ

เป็นข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากจากสถานกงสุลใหญ่แอล.เอ. สำหรับบุคคลที่ ถือหนังสือเดินทางสองสัญชาติ (ไทย และ อเมริกา) ที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ไทย อยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน แต่เข้าออกประเทศไทยได้ไม่เกิน 2 ครั้งภายใน 1 ปี ………>>>

<<<<…..วันที่ 13 มกราคม 2017 กงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส ธานี แสงรัตน์ พบปะหารือกับ Ms.Kim Krempien, Fashion Director และ Ms. Lindsey Jenkins, Marketing@ Client Relations Coordinator ประจำ LA Fashion Week (LAFW) เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้าง อัตลักษณ์ด้านงานออกแบบในสหรัฐฯ เพื่อให้แอล.เอ.เป็น เมืองแห่งแฟชั่นของโลกได้รับ การสนับสนุนจากนายกเทศมนตรี Eric Garcetti…..>>>>ชาวไทย อย่าพลาด! ร่วมพัฒนาชุมชนไทยโพ้นทะเลด้วยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ด้วยตนเอง ที่หน่วยเลือกตั้ง วัดไทย ลอสแอนเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 เวลา 9am.-3pm. ผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย พร้อมด้วยหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยเช่น ใบขับขี่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือใบเสร็จรับเงินจาก การไฟฟ้า-ประปา หรือแก๊ส ที่มีชื่อของผู้ลงคะแนนเสียงและที่อยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ (*หมายเหตุ: ผู้ลงคะแนนเสียงที่ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย จะต้องให้กรรมการการเลือกตั้ง 2 ท่าน ลงชื่อรับรองว่าเป็นคนไทย)……>>>>วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) แด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 เวลา 10am. ทำบุญตักบาตร 12pm. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 1pm. เริ่มพิธีทางศาสนา…..>>>>สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์ทิพย์วัดป่าธรรมชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ โดย พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 8am. ติดต่อโดยตรงที่ วัดป่าธรรมชาติ 14036 Don Julian Rd.,La Puente,CA91746 หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ พัฒนา 562-822-7319, จอน 909-979-0128 สำรวย 323-350-0945 ทดลองเรียนได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9am.-5pm…..>>>>“ครูแต๋ว” สุวัฒนา ปินวัฒนะ ครูอาวุโสแห่งโรงเรียนวัดไทยฯ จัดกิจกรรมร้องเพลงการกุศล “รักนี้เพื่อครู”เพื่อหาทุนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้คณะครูจาก ครุศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 มีการประกวดคู่รักหวานแหววด้วย จัดที่ร้านป้าอ๊อด แซ่บเวอร์ N.Hollywood บัตร $10 ซื้อบัตรได้ที่ ครูแต๋ว 323-542-5923 ครูเปิ้ล 818-571-1771…….>>>>พบกับ Mini Concert “Hot Pepper Singer” ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 8pm. ที่ห้องอาหารเรือนแพ 2 18219 E. Gale Ave., City of Industry, CA 91748 บัตรราคา $20 ติดต่อสอบถามได้ที่ ต๋อง 562-508-9989, เรือนแพ 626-964-2370…….>>>>เนื่องจากมีตำรวจเข้าตรวจร้านนวดในย่าน Burbank เข้าตรวจและให้ตั๋ว ถึง 7 ร้าน ในวันเดียวกัน และอาจมีเข้าตรวจในย่านอื่นๆอีกในอนาคตซึ่งค่าปรับมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นถ้า พนักงานนวดไม่มีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในตอนนี้ขอแนะนำว่าให้ไปประกอบอาชีพอื่นก่อน จะได้ไม่มีเสียค่าปรับและเสียประวัติในการติดต่อกับCAMTC ในอนาคต หากเพื่อนๆยังต้องการทำ อาชีพนวดควรวางแผนในการไปเรียนและ ทำตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่รัฐที่กำหนดให้ถูกต้อง นะค่ะ…..จึงเรียนมาเพื่อเตือนภัยและวางแผนในอนาคตค่ะ…..แนะนำจาก “Apimon” อภิมณฑ์ อเกรสติ …… “หลินสี” เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและขอสนับสนุนความเห็นของคุณอภิมณฑ์ อเกรสติ…….>>>> ท้ายนี้แจ้งกันไปให้ทราบทั่วชุมชนไทยในอเมริกาว่า “สมาคมสื่อมวลชน ไทยในอเมริกา” ล้มหายตายจากไปนานนับสิบปี ไม่มีตัวตนแล้ว…>>>>“หลินสี”

คณะกรรมการเลือกตั้ง(เฉพาะกิจ)ของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดดีเบต และแถลงนโยบาลหาเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอรเนียภาคใต้ ดีเบตเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2017 ที่วัดไทยแอล.เอ. (ภาพบน)ทีมผู้สมัครเบอร์ 1 จีน่า ปรีชา ในตำแหน่งนายกฯ ภาพถัดมาผู้สมัครหมายเลข 2 วลัยพรรณ เกษทอง (ภาพล่าง) คณะกรรมการเลือกตั้ง(เฉพาะกิจ) และอดีตนายกสมาคมไทยฯ

เลือกตั้งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอรเนียภาคใต้ ดีเบตเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2017 ที่วัดไทยแอล.เอ. (ภาพบน) รังสิต คงจันทร์ -คิด ฉัตรชัยประภา และ ประกายทิพย์ มาลากุล ณ อยุธยา ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการได้อย่างดีเยี่ยม (ภาพกลาง) กงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ เข้าร่วมรับฟังและ ตั้งคำถามให้ผู้สมัครทั้งสองทีม (ภาพล่าง) ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ -สุจิต พุ่มวิเศษ- ลาวัลย์ พันธุ์อร่าม–กิริยา หิรัญพลกุล –กิจจา/รัชนี คุณาธรรม ร่วมฟัง

น้ำใจชาวไทยโพ้นทะเลสู่ชาวใต้ นิโคลรีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ “ฝาก ขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีจิตศรัทธา ทำบุญ รายได้จำนวน $700 มอบให้แก่สมาคมชาวใต้แห่งแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 1/15/17 ณ.ร้านเครื่องเทศ ที่มีการจัดหาทุนช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคใต้ และร้าน ShaBuShi บริจาคยอดขาย $3,069 ของวันจันทร์ที่ 16 มกราคม ช่วยพี่น้องภาคใต้ ส่งมอบให้สมาคมไทยปักษ์ใต้เรียบร้อยแล้ว