ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2017

<<<<….“สยามมีเดีย” ฉบับแรกของปี 2017 ขอให้ผู้อ่านและผู้อุปการณ์คุณทุกๆท่านจงมีความ สุขคิดอะไรที่ดีๆให้สมหวังและที่สำคัญขอให้มีสุขภาพจิตและร่างกายที่แข็งแรง…..>>>> ปีใหม่นี้การเมืองอเมริกัน ต้องเรียกว่า “น้ำเน่าจากรัฐบาลนายโดนัลด์ ทรัมป์” พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยคนที่เกลียดชังผิวและทนายความ “ส่วนตัว” !!! อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ไม่มีใครคาด ได้แต่เชื่อว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะพยายามยกเลิก “โอบาม่า แคร์” คือประกันสุขภาพที่ดี สำหรับ ผู้มีรายได้น้อย แต่ไม่ค่อยดีสำหรับผู้มีรายสูง ส่วนคนที่เป็นโรบินฮูด ก็อย่าทำอะไรที่ผิดกฎมายเช่น ลักขโมยหรือดคีที่ร้ายแรง เพราะนี่คือกลุ่มที่ นายทรัมป์ ประกาศจะจับส่งกลับบ้านเก่าเป็น “กลุ่มแรก” …. >>>> ด้านรัฐสภา นายพอล ไรอัน ได้รับเลือกเป็น House speaker (ประธานรัฐสภา) อีกครั้ง นายพอล ไรอัน ออกมาโจมตีนายโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างชนิด ตายไม่เผาผี กัน ในช่วงที่นายทรัมป์ หาเสียง แต่พอนายทรัมป์ ได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยเสียงข้างน้อย เขา(นายพอล) กลับคำเป็นว่า นายทรัมป์ เป็นบุคคลที่เหมาะสมจะ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ… นี่แหละคือ “นักการเมืองน้ำเน่าตัวจริงในวงการการ เมืองมะกัน ………>>>> ท่ามกลางข่าวไม่สู้ดีก็ ยังมีข่าว ดีปะปนอยู่เมื่อโฆษกหญิง “เมแกน เคลลี” ประกาศลาออกจาก FOX NEWS เพื่อไปทำงานให้กับ NBC โดย NBC จะจ่ายค่าเหนื่อยให้เธอปีละ 20 ล้านเหรียญ เธอทำงานกับ FOX มายาวนานถึง 12 ปี โดยสัญญากับ FOX จะสิ้นอายุในฤดูร้อนนี้ เธอมีชื่อโด่งดังในช่วง นายโดนัลด์ ทรัมป์ หาเสียงเมื่อเธอตั้งคำถามถึง นายโดนัลด์ ทรัมป์ว่า “why he(Donald Trump) called women he didn’t like “fat pigs, slobs, and disgusting animals.”……>>>> สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส ปรับปรุงเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้ 1.ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2017 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดบริการฝ่ายกงสุลตลอดทั้งวัน โดยเวลาทำการฝ่ายกงสุลที่ปรับปรุงใหม่ คือ เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่หยุดพักกลางวัน 2.การให้บริการงานนิติกรณ์ทุกประเภท ใช้เวลา 1 วันทำการตามที่ได้ปรับปรุงไปแล้ว โดยหากยื่นเอกสารในเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันทำการ จะได้รับเอกสารคืนในเวลา 15.30 น.ของวันทำการเดียวกัน (กรณีที่ยื่นหลังเวลา 12.00 น. จะได้รับเอกสารคืนในวันทำการถัดไป) 3.การให้บริการทำหนังสือเดินทาง ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางต้องนัดหมายล่วงหน้าตามปกติ โดยสามารถนัดหมายเวลา ที่ท่านสะดวกได้ตลอดทั้งวันในเวลาทำการ 4.สำหรับการทำบัตร ประจำตัวประชาชน สามารถยื่นเอกสารขอทำบัตรได้ตลอดทั้งวันในเวลาทำการโดยไม่ต้องนัดหมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiconsulatela.org (323) 962-9574 รวมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)……>>>>หอการค้าไทยฯ (TCCC) ขอเชิญผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าอาหาร และผู้ที่สนใจการนำเข้าสินค้าอาหารมายังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Food Import into the United States จัดขึ้นที่ Ports O’Call Restaurant 1200 Nagoya Way, San Pedro, CA 90731 ในวันที่ 26 & 27 มกราคม 2017 เวลา 9am.-3.30pm. ลงทะเบียนได้ที่ http://tinyuri.com/FoodImport17 สอบถาม“Jean Coronal” … jcoronel@portla.org สัมมนานี้ฟรี!…..>>>>สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอเชิญร่วมงาน “ราตรีประสานใจ” ในจันทร์ที่ 9 มกราคม 2017 ที่ไทยแลนด์พลาซ่า เริ่มงาน 18.30 น.บัตรราคา 59 เหรียญ ลุ้นรางวัล! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอล.เอ.-กรุงเทพฯ, ทีวี 50 นิ้ว และรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า $3,000 ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ รัานนุช โดย วรนุช บุญประกอบ 323-229-0404 มงคล อบอุ่น 323- 229-2758 กนิษฐา เพอร์ไรดา ศรีคง 626-434-9419 (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบ เข้ากองทุนสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา). ….>>>>สโมสรโรตารี่ ไทยทาวน์ ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวด ศิลปะ-พูดสุนทรพจน์-ดนตรี&เต้น ในงาน “Thai Town’s Got Talent” การประกวดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 เวลา 6pm. ที่ไทยแลนด์ พลาซ่า ชิงเงินรางวัลกว่า $5,000 ในแต่ประเภทรางวัลที่ 1 $1,000, รางวัลที่ 2 $500 และรางวัลที่ 3 $250 สมัครและสอบถามได้ที่ 323-908-6206 หรือ YouthPrograms@RotaryClubofThaiTown.org (หมดเขตรับสมัคร 11 ม.ค.2017) ……>>>> สาวแก่แม่หย้าย “หมดสิทธิ” หนุ่มหล่อไฟแรงพร้อมด้วยคุณสมบัติ อดีตนายกสมาคม ไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นิกันติ์ คุณกำจร หมั้นสาวไทย ปรารถนา “แพม” อารีพิทักษ์ เรียบร้อยไปแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคม……Congratulation…..>>>>Happy Birthday to สันติ ปัทมาคม……..>>> ปีที่ผ่านมา คศ. 2016 คงไม่มีคนทำงานหนักและใส่ใจ เพื่อชุมชนไทย ในสหรัฐฯมากเท่า กงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ และทีมข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ใน นครลอสแอนเจลิส……ขอเชียร์ ………..>>>>“หลินสี”