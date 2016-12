CHRISTMAS PARTY WITH KHUN AJ FAMILY#2 12.25.16 — with Jongchit Prapavat and 8 others in Downey, California

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016 <<<<…..ท่านผู้อ่านโปรดทราบ นสพ.สยามมีเดีย เที่ยวเมล์ที่ 2017กำลังจะออกเดินทางต่อไปข้างหน้ากรุณาขอให้ท่านผู้อ่านนำสัมภาระแต่สิ่งที่ดีที่สุดติดตัวไปด้วยเท่านั้น “สยามมีเดีย”ไม่อนุญาตให้นำ ความเศร้าหมอง ความผิดหวัง ความทุกข์ยาก ลำบาก เข็นใจ โรคภัยไข้เจ็บ หรือสิ่งไม่ดี ทั้งหลายทั้งปวงติดตามท่านไปในปี 2017 กรุณาทิ้งไปถังขยะก่อนขึ้นเที่ยวเมล์นี้ที่จะใช้เวลาทำการเดินทาง 12 เดือน จุดหมายปลายทางคือ *สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์*จิตใจที่เบิกบาน *ความรัก*ความเมตตากรุณา*ความเจริญรุ่งเรืองสมหวัง* และเที่ยวเมล์ที่ 2017 นี้จะบริการอาหารด้วย ..เครื่องดื่มที่ผสมด้วย มิตรไมตรี อาหารที่ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ของว่าง ที่ทำให้เบิกบานใจ หนังสือพิมพ์แห่งความก้าวหน้า สลัดรวมของความสำเร็จ ที่รวมเอารอยยิ้มเข้าด้วยกัน ขอให้ท่าน มีความสุข มีความรื่นรมย์ มีความสะดวกสบาย ตลอดเส้นทางปี 2017…….เอวัง …..>>>ปีหน้าฟ้าใหม่เมื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯด้วยคะแนนเสียงข้างน้อยกว่านางฮิลลารี่ ถึง 2 ล้านคะแนน แต่ชนะเพราะระบบ “ตัวเดียวอันเดียว” ในโลกที่ไม่เหมือนประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ เรียกว่าระบบ Electoral Vote และประกาศจะ “ยกเลิก” โอบาม่า แคร์” ที่จะทำให้คนอเมริกันไม่มีประกันสุขภาพไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศและ 5.5 ล้านคนในรัฐแคลิฟอร์เนีย (จากคำแถลงของ นาย Dave Jones CA Insurance Commissioner)…. ประกันสุขภาพที่เรียกว่า โอบามาร์แคร์ รัฐบาลกลางออกมาเป็นกฏหมายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลแต่คนรวยไม่ชอบเพราะเขาจะต้องแบกภาระในการจ่ายภาษีมากขึ้น “หลินสี” มีความเห็นว่าคนรวยส่วนมากมีสัตว์เลี้ยงงราคาแพง โดยเฉพาะ “หมา” ที่เจ้าของต้องเป็นภาระเลี้ยงดูด้วยราคาแพง ทำไมเขาจึงยอมจ่ายแต่การจ่ายเพื่อเลี้ยงคนให้มีสุขภาพที่ดีทำมาหากินได้ ไม่ต้องเป็นภาระกับสังคมมากนัก หรือคนรวยมองเห็นคนด้วยกัน “ต่ำกว่าสัตว์เลี้ยง” ……… >>> การเลือก “นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้” เป็นที่แน่นอนว่ามีผู้สมัคร สองท่าน เป็นสตรีทั้งคู่ ท่านหนึ่งมาเอาใบสมัครตั้งแต่วันเปิดรับวันแรกที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๖ เธอคือ “อุ้ม” วลัยพรรณ เกษทอง เลขาฯท่านนายกสมาคมไทยคนปัจจุบัน สุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก คนส่วนใหญ่คงยังไม่ค่อยรู้จักเธอมากนักแต่เธอมีผลงานดีเด่นมากมายในชุมชนไทยแอล.เอ. ล่าสุดเป็น ล่ามในงาน “แนวทางปฎิบัติสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐฯอย่างไม่ถูกกฏหมาย” ที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิส ที่ไทยแลนด์พลาซ่า มีผู้เข้าฟังที่เข้ามาแสดงความขอบใจกับ “คุณอุ้ม”ที่สามารถเป็นล่ามที่ให้ความเข้าใจในแนวที่ต้องปฎิบัติหากถูกจับ ส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นนักธุระกิจขายอินชัวรัน ในชุมชนไทยมายาวนาน “ปุ๊กกี้” เป็นชื่อเล่น จีน่า ปรีชา เปรมะ-รัศมี เคยเป็นแม่งานกีฬาประเพณีของสมาคมไทยฯมาสมัย นิกันต์ คุณกำจร เป็นนายกฯ เธอมีความรอบรู้เกี่ยวกับประกันและเอาความรู้ไปช่วยเพื่อนๆคนไทยให้สามารถซื้อประกันจากบริษัทที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นอันว่าถ้าเป็นมวยก็เท่ากับเป็นการเปรียบมวยที่เหมาะสมมากคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ทั้งความสวย ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานให้ชุมชนและส่วนตัว มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมีความพร้อมที่จะกระโดดเข้ามานำนาวาสมาคมไทยฯ การลงเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการลงเป็นทีมๆ ละ ๔ คนมี นายก๑ อุปนายก๑ เลขา๑ และเหรัญญิก ๑ กำหนดหมดเขตรับบสมัครวันที่ ๖ มกราคม ๒๐๑๗ ในเวลา ๕ โมงเย็น …..>>>> ข่าวจากกลุ่มเพื่อนๆ สมาคมนวดไทยและสปา เมื่อวันอาทิตย์ 25 ธันวาคม 2016 วัน Christmas ที่ผ่านมา ร้าน Donuts ตรง Hillhurst ตัดกับ Franklin ในแอล.เอ.ใกล้กับ ไทยทาวน์ ฮอลลีวูด ร้านถูกคนสีผิวดำเอาปืนจี้คนหน้าเคาท์เตอร์ เอาเงินไปได้ $ 700 กว่า และ lphone 7 Plus ๑ เครื่อง แต่ไม่ได้เอาสร้อยทองไปด้วยเพราะใส่เสื้อหนาวปกปิดมิดชิด “เจ้ามืด”มองไม่เห็น ก็ต้องฝากบอกกันต่อๆไปว่า ช่วงนี้เป็นเทศกาลที่คนร้ายมีเพิ่มมากขึ้น สิ่งของที่มีค่าอย่าใส่ติดตัว แต่ถ้าถูกคนร้ายปล้น ก็อย่าต่อสู้ ชีวิตมีค่ามากกว่า สิ่งของ ไม่ตายแล้วหาใหม่ได้ อย่าคิดว่าเป็น พระเอกหนังสู้กับคนร้ายเป็นอันขาด เจ็บตัวและอาจเสียชีวิตได้ บอกต่อ…. เตือนกัน !! เพื่อ เฝ้าระวังนะค่ะ……..>>>>"เชฟตุ๋ย สังขมี" ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงทีส่งกำลังใจมาให้ในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่สุพิศ สังขมี ที่วัดไทย แอล.เอ. บางท่านมาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ส่งพวงหรีดหรือฝากเงินมาทำบุญและบางท่านก็นำอาหารพร้อมขนมและมาช่วยงานของคุณแม่ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักส่วนตัว ขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกๆท่านประสพแด่ความ สุขความเจริญและเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตครับ……..>>>> ข้อคิดเรื่องนำ "มวยไทยสู่กีฬาโอลิมปิค" จากความเห็นของครูนกหวีด "เดชน์ ศรีอำไพ" ให้ความเห็นอย่างน่าฟังว่า มองเห็นเป็นสองทางคือ ๑. เอามวยไทยเข้าสู่วงการกีฬาโอลิมปิคเพื่อหวังเหรียญโอลิมปิค ถ้าคิดเช่นนี้ก็โอเค ดันกันเข้าไปเพื่อสร้างชื่อว่าได้เหรียญโอลิมปิค แต่ ๒ ถ้าคิดว่าจะส่งเสริม มวยไทยแพร่หลาย "ครูนกหวีด" เชื่อว่าจะเป็นการทำลายขนบธรรมเนียประเพณีของมวยไทยมากกว่าที่จะส่งเสริม ด้วยเหตุผลหลายประการเช่น จะไม่มีการไหว้ครู จะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นยี่เก มากกว่าเป็นนักมวยสมัครเล่นเพื่อชกมวยไทย เพราะจะต้องใส่ สนับแข้ง ใส่หมวกกันน๊อก ใส่สนับกันศอก (คงไม่ให้มีศอกในกีฬาโอลิมปิก) สรุปแล้วกลายเป็นเอาตัวการ์ตูนไปชกกันบนเวที่…….>>>>>"หลินสี" งานบอลล์ "ราตรีปีสุดท้าย" ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 ที่ Almansor Hall , Alhambra, CA จัดโดย ปกรณ์ พงศ์ธราธิก มีครูวัฒน์ ควบคุม คาราโอเกะ พร้อมด้วย พิธีกร ต้อย ตีวิด- ประกายทิพย์ มาลากุล ณ อยุธยา และ สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ มีคนดังของชุมชนไทยไปร่วมกว่า ๓๐๐ คน อาทิ อมร-เทพิน จุลเสวี ประธานที่ปรึกาษชมรมอดีตทหารไทย / ป้าอ๊อด ลาวัลย์ พันธุ์อร่าม-กิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทย – รสสุคนธ์ วรศรี เจ้าของและบก.นสพ.เอเชียนแปซิฟิก โต๊ะสมาคมอีสาน นำโดย จันทรา แก้วดี นายกสมาคมฯ และอดีต นายกสมาคมอีสาน พูนสิน สุทธิสาร และ รังสิต คงจันทร์ ส่วน เชฟตุ๋ย เป็นคนภาคใต้ ในงานบอลล์ "ราตรีปีสุดท้าย" ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 ที่ Almansor Hall , Alhambra, CA จัดโดย ปกรณ์ พงศ์ธราธิก

