ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016

สหรัฐฯเปลี่ยนยุคผู้บริหารประเทศได้นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันมาเป็นประธานาธิบดี แทน นายบารัค โอบาม่า ที่หมดสมัยไปตามกำหนด ส่วนสมาชิกในคณะรัฐบาลใหม่ของนายทรัมป์ แทบทั้งหมดคณะเป็นบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการประเทศมาก่อนส่วนใหญ่เป็นนักธุระกิจที่มีฐานะร่ำรวยและที่สำคัญ และที่สำคัญกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ เพราะเกือบทั้งทีมมีประวัติว่าเป็นบุคคลที่ “รังเกียจผิว” (Racist) ตัวอย่างเช่นนายJeff Sessions ได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ก่อนหน้าเคยถูกรัฐสภาในยุค ประธานาธิบดีรีแกน ที่เสนอนายเจฟ ให้เป็นผู้พิพากษาศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ลงมติไม่ยอมรับเนื่องจากรัฐสภาเห็นว่า นายเจฟ เป็นบุคคลที่เหยีดผิด มายุคนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม “หลินสี” เป็น งงเพราะคนที่เห็นคนด้วยกันต่ำกว่า น่ารังเกียจเพราะชาติเชื้อผิวพรรณ แล้วจะมีความยุติธรรมเหลืออยู่ที่ตรงไหน ?

<<<……ประธานบอร์ดคณะกรรมการอำนวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้นายอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ จัดประชุมที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๖ เลือก วิภา“แคทตี้” พรศิริธารา นายกสมาคมธรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการจัดการเลือกตั้ง และกรรมการ มี จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ และ วรลักษณ์ เอกสกุล เลขาฯ สุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ธันวกาญจน์ “นาย” สัตยาวิบูล อดีตนายกสมาคมชาวเหนือ จันทรา แก้วดี นายกสมาคมอีสาน เป็น เลขาฯ และ หทัยรัตน์ บุญชู เป็นผู้ประสานงาน …พร้อมประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๖ จนถึงวันสุดท้ายเวลา ๕ โมงเย็นของวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๐๑๗ ……สมัครได้ที่กรรมการทุกท่าน หรือติดต่อ เลขากกต. จันทรา แก้วดี 818-428-5676 ค่าสมัคร ลดลงจากเดิม ๕๐๐ เหรียญเหลือ ๓๐๐ เหรียญ และต้องสมัครเป็นทีม ๆละ ๔ คน คือ ตำแหน่ง นายก๑ รองนายก ๑ เลขา ๑ และเหรัญญิก ๑ รวมเป็น ๔ ท่าน …….ข่าวแว่วมาว่าเลือกตั้งปีนี้จะมี ๒ ทีม เป็น สตรีที่สู้สีกันมาก เข้มแข็งทั้งคู่ …….. >>>>>สมาคมนวดไทยและสปาสหรัฐฯ จัดงานราตรีสปาประสานใจให้กับทุกท่านได้มาพบปะสังสรรค์กันต้อนรับปีใหม่ จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่านมาร่วมงาน “ราตรีสปาประสานใจ”ในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560เวลา 6.30 pm. ณ ไทยแลนด์พลาซ่า5321 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90027บัตรราคา$ 59 ซื้อบัตรได้ที่.-ร้านนุช.: วรนุช. (323) 229-0404.-มงคล. (323) 229-2758-กนิษฐา (626) 434-9419.-และสามารถจองซื้อบัตรได้ทางกลุ่มไลน์.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*บัตรราคานี้เรามีอาหารและเครื่องดื่มพร้อมความสนุกสนาน,ความบันเทิง,รางวัลอีกมากมาย*พาครอบครัวมาร่วมสังสรรค์ในวันปีใหม่ด้วยกันนะคะ.*งานนี้คุณผู้ชายแต่งหล่อแท๊กซิโด้*คุณผู้หญิงชุดราตรี.งานสังสรรค์ดีๆ มีความสุขร่วมกัน.ไม่ควรพลาด ….ขอย้ำไม่ควรพลาด เวลาแห่งความสุขร่วมกัน……>>>>ละครเล่นในโรงละครในแอล.เอ. บนถนนฮอลลีวูด เรื่อง The King and I มีเด็กไทยเกิดในอเมริกา ลูกชาย กนกพันธ์ พันธุ์มีเชาว์ ชื่อ เควิน พันธุ์มีเชาว์ ได้รับบทเป็นผู้แทนจากพม่าชื่อ Luntha เป็นผู้นำ “ทับทิม” เป็นของกำนัลจากกษัตรย์พม่ามาถวายเป็นนางสนมแก่พระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ แต่ทั้งคู่แอบรักกันจนถูกจับได้และได้รับโทษประหารชีวิต …..>>> อาทิตย์นี้ “สยามมีเดีย” จัดพิมพ์ตาราง “ค่าแรงขั้นต่ำในรัฐแคลิฟอร์” สำหรับปีหน้า ๒๐๑๗ เป็นกฏหมายที่บังคับให้ร้านค้าทุกประเภทต้องติดไว้ให้ลูกจ้างได้รับทราบ เอาไว้กันไอ้พวกหน้าด้านพยายามหลอกขายโพสเตอร์ค่าแรงขั้นต่ำ ในราคาแพงแถมข่มขู่ อย่างกับว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่มาบังคับร้านค้าทั้งๆที่ มีให้พิมพ์ได้จากเว๊บไซต์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเป็น ขนาด 8.5 X 14 นิ้ว ค่าแรงใหม่นี้นายจ้างต้องจ่ายเริ่ม ๑ มกราคม ๒๐๑๗ โดยค่าแรงขั้นต่ำในรัฐแคลิฟอร์เนีย $10.50 ต่อชั่วโมง แต่ในเขตนครลอสแอนเจลิส จะแตกต่างกันโดยเริ่มจากเดือนกรกฏาคม ๒๐๑๖ ค่าแรงขั้นต่ำในนครลอสแอนเจลิส $10.50 และเริ่มที่เดือนกรกฏาคมปี 2017 เพิ่มเป็น $12.00 กรกฏาคมปี 2018 เพิ่มเป็น $13.25 กรกฏาคมปี 2019 เพิ่มเป็น $14.25 กรกฏาคมปี 2020 เพิ่มเป็น $15.00 ร้านค้าของคนไทยมีอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสเป็นจำนวนมาก นายจ้างควรรู้ไว้ก่อนที่ ลูกจ้างหัวหมอจะหาทางฟ้องกรมแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าแรง……..>> เชิญไปร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวปฎิบัติสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่อย่างไม่ถูกกฏหมาย” ที่ไทยแลนด์พลาซ่า ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๐๑๖ เวลา ทุ่มครึ่ง จัดโดยสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส …….>>>>ใกล้ปีใหม่และคริสมาสต์เข้าไปทุกที่ สิ่งหนึ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการจราจรกลายเป็นจราจลในบริเวณท่าอากาศยานและจุดที่ประชาชนไปรวมกัน สำหรับท่าอากาศยานแอล.เอ. ต้องขอบอกว่า “ให้เตรียมใจและเตรียมเวลา” ต้อนรับการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเมื่อขับเข้าไปใกล้ท่าอากาศยานสาเหตุใหญ่เกิดจากรถทั้งผู้เข้าไปรับและไปส่ง ในบริเวณท่าอากาศยานที่ทำให้เกิดการติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนอเมริกันบางที่ก็ไม่แก้ปัญหาให้ถูกจุด แทนที่จะ “อนุญาตเฉพาะรถโดยสาร” เข้าไปรับส่งโดยใช้ที่จอดรถนอกบริเวณท่าอากาศยานเป็นที่รับส่ง แล้วทุกๆคนขึ้นรถโดยสารเข้ามาแทนที่ ต่างคนต่างจะขับรถเข้ามาติดกันในบริเวณท่าอากาศยาน……ฮ่วย…..>>> วิลลี่ วัฒนวงษ์ศิริ ไปฉลองวันเกิดที่อ๊อฟฟิสของบริษัทตัวเองที่ต่างรัฐ ตัดเค๊กไปบ่นไปว่า “คิดถึงแอล.เอ.”Happy birthday to Khun Willie”……>>>>>

วรนุช บุญประกอบ ที่ปรึกษาและ กนิษฐา เพอร์ไรดา นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาและกรรมการ จัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ W-2 and 1099” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2016 ระหว่างเวลา 9:00- 15:30 น. มีวิทยากร Mr.William Okamoto จาก EDD (Employment Development Department) Ms.Katie Borden –Tax Accounting&Financeial Consulting และ Mr.Ahmos Netanel Chief Executive officer CAMTC มาบรรยายและตอบคำถามโดยมี คิด ฉัตรประภาชัย เป็นล่ามให้ตลอดรายการ ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส …ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50คน