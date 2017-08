“รมว.บัวแก้ว” วอนคนไทยอย่ากดดันจนท.ช่วยกู้ 2 นศ.ไทย

รมว.ต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์ วอนคนไทยอย่าชุมนุมกดดัน เชื่อเจ้าหน้าที่พยายาม ช่วยเหลือ 2 นักศึกษาตกเหวแล้ว ชี้ล่าช้าเพราะสภาพพื้นที่เป็นอุปสรรค เป็นอันตรายต่อชีวิตจนท.กู้ภัยและไม่ได้ปล่อยปละละเลย ด้านนายธานี แสงรัตน์ กสญ.แอล.เอ. เพิ่มเติมข้อมูล พบ “สามี-ภรรยาเชื้อสายจีน” ประสบอุบัติเหตุขับรถตกเหวบริเวณเดียวกัน หนึ่งสัปดาห์หลังนักเรียนไทย ยืนยันทั้งสองกรณีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2017 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือ 2 นักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเหวในอุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่ยังล่าช้าว่า เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามในการช่วยเหลือแล้ว แต่ว่า สภาพของพื้นที่เป็นอุปสรรคทำให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความลำบาก

ส่วนกรณีคนไทยรวมตัวประท้วงสหรัฐฯ เพื่อแสดงความไม่พอใจนั้น ตนคิดว่าหากการช่วยเหลือมี ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวจะลดน้อยลง และเกิดความเข้าใจว่าจริงแล้วไม่ใช่การปล่อยปละละเลย อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับทางสหรัฐฯ มาโดยตลอด เพราะเรื่องเหล่านี้ เป็นหน้าที่หลักของสถานกงสุลใหญ่ หรือสถานทูต เรื่องทุกข์สุขของคนไทยใน ต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ

นสพ.วอชิงตันโพสต์ www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/08/12/how-a-california-crash-and-a-painful-delayed-recovery-are-sparking-an-international-incident/?tid=ss_fb-bottom&utm_term=.94ee767b3cf8 ได้ลงข่าวล่าสุดมีใจความสำคัญว่า….

The Fresno County Sheriff’s Office said Thursday that military personnel are now involved in planning a recovery operation. On Thursday, a military Chinook helicopter surveyed the area to take additional photos.

“To reiterate, recovering the bodies is a top priority, but the safety of our personnel is also a top concern and it will dictate any efforts we make moving forward with the operation,” the sheriff’s office stated Thursday. “A date of when this will happen is still to be determined.”

นายอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ บก.สยามมีเดีย กล่าวว่าจากการแถลงข่าวของตำรวจเฟรสโน ได้ชี้และยืนยันอย่างแน่ชัดว่า “เมื่อไร” ที่จะทำการกู้นั้นขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ “ความปลอดภัย” ของเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปทำการกู้

ด้าน Fresno County Sheriff-Coroner’s Office ตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนีย และศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติ สืบสวนคดีบุคคลสูญหายเพิ่มเติมใกล้จุดเกิดเหตุนศ.ไทย

ข้อมูลจากเฟสบุ๊คของสถานกงสุลใหญ่ไทยแอล.เอ. ระบุว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2017 Fresno County Sheriff-Coroner’s Office ได้ออก Press Release คดีการหายตัวของนาย Yinan Wang อายุ 31 ปี และนาง Jie Song อายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 2017 ที่ Crystal Caves อุทยานแห่งชาติ Sequoia National Park โดยทั้งคู่มีแผนที่จะไปอุทยานแห่งชาติ Yosemite แล้วจึงจะกลับบ้านที่ซานดิเอโกในวันที่ 9 ส.ค. 2017

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและ Fresno County Sheriff’s Office ตรวจพบว่ามีผู้พบเห็นนาย Wang และนาง Song ครั้งสุดท้ายตอนขับรถยนต์รุ่น Ford Focus 2012 สีขาว ป้ายทะเบียนแคลิฟอร์เนีย 6XMM431

จากนั้นวันที่ 8 ส.ค. 2017 Sheriff’s Search and Rescue (SAR) ได้ตรวจพบชิ้นส่วนป้าย ทะเบียนรถคันดังกล่าวบริเวณพุ่มไม้ใกล้เคียงจุดเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานเก็บกู้รถของนักศึกษา บริเวณ Highway 180

ต่อมา 12 ส.ค. 2017 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจร่องรอยอุบัติเหตุ ไม่พบร่างของนาย Wang และนาง Song แต่พบสิ้นส่วนรถยนต์ในแม่น้ำห่าง จากรถยนต์ของ นักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุประมาณ 36 เมตร ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชิ้นส่วน รถยนต์ของทั้งสองสามี-ภรรยาหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติยังสืบหาตัวนาย Wang และนาง Song ต่อไป

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังปฏิบัติการค้นหาทั้งสองสามี-ภรรยา พร้อมทั้งวางแผนในการเก็บกู้รถยนต์ของนักศึกษาไทย โดยได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพอากาศและระดับน้ำ อย่างไรก็ตาม ยังมิได้กำหนดวันปฏิบัติการเก็บกู้ที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตามก็หน้านี้เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2017 นาง Magaret Mims, Fresno County Sheriff และนาย Nathan Magsig คณะกรรมการบริหารเขต Fresno ได้พบหารือกับกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัวของนักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับแผนการเก็บกู้ อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงย้ำว่าการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับการเก็บกู้ในครั้งนี้

ล่าสุดสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการยืนยันจาก Fresno Sheriff ‘s Office ว่า ไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้เชื่อได้ว่ากรณีอุบัติเหตุทั้งสองกรณีมีความเกี่ยวข้องกัน การตรวจสอบในชั้นนี้พบว่า กรณีรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุกรณีที่สองที่มีผู้ขับขี่เป็นคนเชื้อสายเอเชียจากซานดิเอโกมีผู้เห็นครั้งสุดท้ายเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 6 ส.ค. 2017 ในขณะที่กรณีแรกคือ กรณี น.ศ.ไทยประสบอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2017 ตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียระบุว่า รถยนต์ในกรณีที่สองออกจากถนน ห่างจากกรณีแรก 36-37 ฟุตและตกลงในแม่น้ำคิงส์ถูก กระแสน้ำพัดผ่านบริเวณที่รถยนต์ของนศ.ไทย เกยแผ่นหินอยู่และผ่านแก่งน้ำตกแรกลงไปจมในแก่งลึกใต้น้ำทั้งคัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ครอบครัว นศ.ไทยได้รับฟังการอธิบายเพิ่มเติมจาก Fresno Sheriff’s Office ในโอกาสแรก

ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเก็บกู้ นศ.ไทยและรถยนต์นั้น ในวันที่ 17 ส.ค. 2017 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามผ่านนายคิด ฉัตรประภาชัย อดีตนายตำรวจเขตลอสแอนเจลิส (Los Angeles County Sheriff’s Office) ได้รับการยืนยันจากนาย Tony Botti ตำแหน่ง Public Information Officer ว่า Fresno Sheriff’s Office ได้จัดทำงบประมาณไว้สำหรับการปฏิบัติเก็บกู้ ในลักษณะนี้และจะไม่มี ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือสาธารณะ

สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังประสานงานในรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ประกันภัยรถยนต์ส่วนตัว ที่มลรัฐฟลอริดาและรถเช่าที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียของ นศ.ไทยผู้ขับขี่รถยนต์

ส่วนกระแสน้ำในแม่น้ำคิงส์ลดลงเหลือประมาณ 508 ลบ.ฟุต/วินาทีเมื่อเวลาเที่ยงคืนของคืนวันที่ 16 ส.ค. 2017 หน่วยกู้ภัยส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าดูบริเวณที่เกิดเหตุ ทุกวันและจะประเมินการเก็บกู้อีกครั้งหนึ่งเมื่อ กระแสน้ำลดลงเหลือ 400 ลบ.ฟุต/วินาที กระแสน้ำจะขึ้นสูงสุดประมาณ 30 ลบ.ฟุต/วินาทีในเวลาเที่ยงวัน ของแต่ละวันตามอัตราการละลายของหิมะ ซึ่งขึ้นอยู่สภาพอากาศในแต่ละวัน

สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติ Kings Canyon ในช่วง 7 วันข้างหน้า โดยมากท้องฟ้าแจ่มใส ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ที่จะมีพายุฟ้าคะนองกระจาย โดยอาจจะมีฝนร้อยละ 30 และร้อยละ 60 ตามลำดับ อุณหภูมิทรงตัวระหว่าง 28-30 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 11 – 14 กม./ชม.