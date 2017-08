A man holds a sign as he takes part in a protest against Republican presidential front-runner Donald Trump in New York on March 19,2016. / AFP / KENA BETANCUR

ทรัมป์ถูกตราหน้าผู้นำแฟชั่นเหยียดสีผิว/แบ่งแยกเชื้อชาติ อดีตปธน. โอบามา ทวิตเหตุการณ์ปะทะ “เหยียดผิว” ในเมืองชาร์ลอตต์วิลล์ส จี้ใจดำ “ทรัมป์” ตัวสร้างปัญหาต้นเหตุความวุ่นวาย ระบุชัด “ไม่มีใครเกิดมาเกลียดคนอื่นเพราะสีผิว!” ด้าน “คิงเจมส์” ซูเปอร์สตาร์บาสเกตบอลเอ็นบีเอ ตราหน้า “ทรัมป์” เป็นผู้นำแฟชั่นแห่งการ “เหยียดคนอื่น” / ส่วนท่าทีเกาหลีเหนือ ล่าสุดประกาศเลื่อนยิงขีปนาวุธทำลายเกาะกวมของสหรัฐฯแล้ว สหรัฐอเมริกาเวลานี้ตกอยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบอีกครั้งเมื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมกว่า 100 คน มารวมตัวกันที่เมืองชาร์ล็อตส์วิลล์ เพื่อตะโกนต่อต้านกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางสีผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา จนมีอีกฝ่ายออกมาเดินกลุ่มคัดค้าน นำไปสู่เหตุปะทะกันรุนแรงถึงเลือดและมีคนต้องสังเวยชีวิต เหตุการณ์ปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองชาร์ลอตต์วิลล์ส รัฐเวอร์จิเนีย ระหว่างชาวอเมริกัน กลุ่มอัลต์ไรต์ ซึ่งมีความเชื่อลัทธิผิวขาวเป็นใหญ่ กับฝ่ายต่อต้านการแบ่งแยกเชื้อชาติ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ยังมีกระแสเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาประณามกลุ่มคลั่งลัทธิผิวขาวอัลต์ไรต์ และกว่าทรัมป์จะออกมาตำหนิถึงเรื่องนี้ เหตุการณ์รุนแรงได้เกิดขึ้นผ่านมานานนับ 48 ชั่วโมง จากความไม่สงบครั้งนี้ทำให้อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ออกมาทวิตในทวิตเตอร์ของเขา เพื่อเตือนใจเหตุรุนแรงที่มาจากความขัดแย้งด้านสีผิวที่เมืองชาร์ลอตต์ โดยระบุว่า ‘ไม่มีใครเกิดมาเกลียดคนอื่นเพราะสีผิว…’ ซึ่งเป็นทวิตที่มีคนกดไลค์สูงสุดทุบสถิติบนทวิตเตอร์กว่า 4 ล้านไลค์ และถูกแชร์กว่า 1.5 ล้านครั้ง เมื่อ 17 ส.ค. 2017 สื่อต่างประเทศรายงาน ทวิตเตอร์ของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ @BarackObama ที่ทวีตข้อความแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์รุนแรงที่มาจากความขัดแย้งด้านสีผิว ในเมืองชาร์ลอตต์วิลล์ส ได้ทำลายสถิติ มียอดไลค์ (Like) สูงสุดแล้ว ถึง 4 ล้านครั้ง และถูกแชร์ต่อแล้วถึง 1.52 ล้านครั้ง ในสังคมออนไลน์แห่งนี้ ‘ไม่มีใครเกิดมา เพื่อเกลียดชังผู้อื่น เพราะสีผิว, ประวัติปูมหลัง หรือ ศาสนาของเขา…’ โอบามา ทวีตข้อความทางทวิตเตอร์ ชนะใจชาวโลก จนทุบสถิติมียอดไลค์สูงสุดในโลกทางทวิตเตอร์ ขณะที่คนดังของวงการกีฬาบาสเก็ตบอล “เลอบรอน เจมส์” ผู้เล่นแห่งทีมคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ซึ่งเป็นชาวผิวดำเช่นเดียวกัน ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาทาง ทวิตเตอร์ ของตัวเอง โดยเจาะจงไปที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนล่าสุด คือต้นเหตุทำให้การแบ่งแยกกลับสู่สังคมอเมริกา “ความเกลียดชังนั้นมีอยู่ทั่วไปเสมอที่สหรัฐอเมริกา ใช่เลย เรารู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีแต่ โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้มันกลับมาเป็นแฟชั่นยอดนิยมอีกครั้ง” นอกจากนี้ ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ “คิงเจมส์” ซึ่งเคยออกตัวว่าเป็นผู้สนับสนุน ฮิลลารี คลินตัน ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ก็ยังเคยโพสต์ลง ทวิตเตอร์ ถึงเรื่องนี้ว่า “มันน่าเศร้าจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน ชาร์ล็อตส์วิลล์ นี่หรือทิศทางที่ประเทศของเรากำลังดำเนินไป Make America Great Again หรือ? เขาพูดงั้นจริงสิ” ด้านสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับเกาหลีเหนือ หลังปธน. ทรัมป์ออกมาขู่ ผู้นำคิมของโสมแดงได้ประกาศว่าจะถล่มเกาะกวม แต่ล่าสุดได้มีการเลื่อนยิงขีปนาวุธทำลายเกาะกวมแล้ว ทางการเกาะกวม “โล่งอก” หลังผู้นำเกาหลีเหนือ “คิม จอง-อึน” ชะลอแผนการยิง ขีปนาวุธสู่ดินแดนของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2017 นายเรย์ โทโนริโอ รองผู้ว่าการเกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา แถลงข่าวถึงกรณีที่นายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ชะลอการอนุมัติคำสั่งยิงขีปนาวุธสู่เกาะกวม ซึ่งรัฐบาลเกาะกวมเชื่อว่า คำข่มขู่ดังกล่าวน่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันครบรอบ 72 ปี การปลดแอกคาบสมุทรเกาหลีออกจากการอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิญี่ปุ่นมากกว่า และแถลงการณ์ของรัฐบาลเปียยางบ่งชี้ว่านายคิม จอง-อึน “สงบลงมาก” เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้นายโทโนริโอกล่าวด้วยว่า แม้ตกอยู่ภายใต้คำข่มขู่ของเกาหลีเหนือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะกวมยังคงเติบโต และบรรยากาศของการท่องเที่ยวยังคงเป็นปกติ แม้มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นบ้าง แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับการปกป้องจากกองทัพสหรัฐซึ่งมีทหารอยู่ราว 6,000 นายประจำการอยู่ภายในฐานทัพอากาศแอนเดอร์เซน อย่างไรก็ตาม ทางการเกาะกวมและทหารอเมริกันในพื้นที่ยังคง เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา Share Facebook

