สหรัฐฯไม่อนุญาตให้หน่วยงานเอกชนใดหรือบุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บกู้ 2 นศ.

สหรัฐฯไม่อนุญาตให้หน่วยงานเอกชนใดหรือบุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บกู้ ย้ำพื้นที่เสี่ยง อันตรายถึงแก่ชีวิตผิดกฎหมาย จ่อส่งฮ.สำรวจ

จากกรณีที่ น.ส.ทิวาดี แสดงสุริยฤทธิ์ หรือ มิน และ นายภคพล ชัยรัตนทรงพร หรือ กอล์ฟ นักศึกษาไทยประสบอุบัติเหตุขับรถตกเหว ภายในอุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกงสุลใหญ่ฯได้เผยความคืบหน้าว่า กงสุลใหญ่ฯและครอบครัวของนักศึกษาทั้งสองคนได้เดินทางไป Fresno County Sheriff Office เพื่อพบหารือกับนาย Nathan Magsig กรรมการบริหารเขต Fresno นาง Magaret Mims, Fresno County Sheriff และ Lt. Kathy Curtis หัวหน้า Search and Rescue Unit โดยนาง Michelle Steel ประธาน Supervisory Board of Orange County ร่วมหารือด้วยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเก็บกู้ โดยมีข้อสรุปดังนี้ ในการเก็บกู้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ที่รถยนต์ของนักศึกษาติดอยู่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ แม่น้ำรับน้ำที่ละลายจากหิมะบนภูเขาโดยตรง กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแก่งน้ำตกห่างจากจุดที่รถติดอยู่ ประมาณ ๓๐ ฟุต และมีแก่งน้ำตกในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องอีก ๓ จุด รวมความสูง ๖๕ ฟุต กอปรกับรถยนต์ติดอยู่บนแผ่นหิน มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถคันดังกล่าวจะถูกกระแสน้ำพัดลงสู่น้ำตก เจ้าหน้าที่กู้ภัยมีความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น การเก็บกู้ในช่วงที่ระดับน้ำลดต่ำลงจะเพิ่มโอกาสในการเก็บกู้ให้ประสบผลสำเร็จ ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดพายุฝนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหน่วยงาน Sheriff’s Search and Rescue (SAR) ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจวัดระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ ๖๖๗ ลูกบาศก์ฟุต/วินาที และคาดว่าเมื่อระดับน้ำลดลงถึง ๔๐๐ ลูกบาศก์ฟุต/วินาที (ประมาณวันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐) จึงจะสามารถส่งเจ้าหน้าที่ลงไปประเมินสถานการณ์และขั้นตอนการเก็บกู้ที่ชัดเจนอีกครั้ง ทาง SAR และทหาร National Guard ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จัดเตรียมแผนเก็บกู้โดยจัดส่งเฮลิคอปเตอร์แต่ละแบบลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อทดสอบการเก็บกู้ในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นช่องแคบของหน้าผา และมีกระแสลมแรง รวมถึงความแรงของลมจากใบพัดที่อาจส่งผลต่อกระแสน้ำในจุดที่รถยนต์ติดอยู่และการขยับเคลื่อนของตัวรถ รวมถึงทดสอบพื้นหินบริเวณด้านข้างของหน้าผาเพื่อขึงลวดสลิงสำหรับผูกโยงเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปติดเครื่องมือเพื่อยกลากตัวรถขึ้นฝั่ง หรือหากเก็บกู้ร่างนักศึกษาได้เจ้าหน้าที่จะทำทันที พร้อมกับการประเมินแรงดันน้ำและกระแสน้ำในจุดที่จะเก็บกู้ด้วย กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณนาง Steel ในการประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด นาง Magaret และ SAR และเจ้าหน้าที่สำหรับความพยายามในการเก็บกู้ การเสียสละเวลาและทรัพยากรอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการครั้งนี้ ขณะที่ นาง Magaret แจ้งว่า SAR จะไม่อนุญาตให้หน่วยงานเอกชนใดหรือบุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บกู้ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตและเป็นเรื่องผิดกฎหมาย..เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส : สำนักข่าวทีนิวส์.