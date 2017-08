จนท.ยืนยันพบซากรถ/ยังไม่พบร่าง2นศ.ไทย

กงสุลใหญ่แอล.เอ. ธานี แสงรัตน์ ลงพื้นที่พบทีมสำรวจ กรณีนักศึกษาไทย 2 รายที่ขาดการติดต่อและคาดว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุขับรถตกเหวที่ Kings Canyon National Park ขณะนี้ผ่านไปกว่าสัปดาห์ ยังไม่พบ ‘น้องมิน-กอล์ฟ’ เจ้าหน้าที่ชี้เร่งกู้เก็บรถยนต์ แต่จุดเกิดเหตุยากเข้าถึง เป็นเหวลึก และกระแสน้ำยังเชี่ยวกราก ต้องรอระดับน้ำลด คาดว่าจะสามารถเก็บกู้ผู้สูญหายและรถคันดังกล่าวได้ในเร็ววันนี้

จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้ส่งต่อเรื่องราวของ “น้องมิน” น.ส.ทิวาดี แสงสุริยฤทธิ์ อายุ 24 ปี พร้อมด้วย “กอล์ฟ” นายภคพล ชัยรัตนทรงพร อายุ 28 ปี สองนักเรียนไทย จาก University of South Florida เดินทางมาเที่ยวที่ Kings Canyon National Park รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่วันพุธที่ 26 ก.ค. 2017 และได้หายตัวไปหลังจาก Check in ที่ โรงแรม Reedley Inn ก่อนที่ต่อมาทางโรงแรมได้ประสานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นติดตามตัว โดยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินตรวจพื้นที่ พบรถยนต์ตกอยู่ในเหว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรถเช่าของนักศึกษาทั้งสองที่คาดว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุตกเหวลึกประมาณ 600 ฟุต

ล่าสุดสถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำนครลอสแอนเจลิส โดยกงสุลใหญ่ฯ ธานี แสงรัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้เดินไปยังพื้นที่เกิดอุบัติเหตุและเข้าพบหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีรายงานความคืบหน้า ระบุว่า ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่เชื่อว่ามีผู้โดยสารเป็นนักศึกษาไทย 2 คนตกหน้าผาบริเวณถนน Freeway 180 เส้นทางมุ่งหน้าไปยังอุทยาน Kings Canyon National Park มลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2017 กงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับ California Highway Patrol เมือง Fresno และหน่วยงานกู้ภัย ภายใต้ Sheriff – Coroner’s Office และพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง Reedley โดยสรุปเหตุการณ์ได้ ดังนี้

เมื่อ 26 ก.ค. 2017 เจ้าหน้าที่อุทยานและตำรวจทางหลวง พบร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกหน้าผาความสูง 640 ฟุต จากบริเวณทางโค้ง บน Freeway 180 เส้นทางไปอุทยาน Kings Canyon National Park เมือง Fresno

ต่อมา 28 ก.ค. 2017 เจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง Reedley ได้รับแจ้งจากโรงแรม Reedley Inn ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยขับรถจากโรงแรมเพื่อไปท่องเที่ยว แต่ไม่กลับเข้าที่พัก จึงได้ประสานตำรวจทางหลวงเพื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าชื่อของผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมเป็นชื่อเดียวกับบุคคลที่เช่ารถที่ประสบอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังปฏิบัติกับกรณีนี้เสมือนกรณีบุคคลสูญหายจนกว่าจะพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ในรถสำเร็จ

โดยรถยนต์คันดังกล่าวตกจากหน้าผาลงไปอยู่เกยแผ่นหินกลางแม่น้ำด้านล่างโดยในช่วงวันที่เกิดเหตุระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงมาก เนื่องจากหิมะบนภูเขาที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ส่งผลทำให้กระแสน้ำยิ่งมีความเชี่ยวกราก

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดชุดทีมกู้ภัยเพื่อค้นหาผู้บาดเจ็บ และเก็บกู้รถยนต์ รวมถึงส่งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขึ้นบินสำรวจพื้นที่ และพร้อมที่จะทำการกู้ภัยตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2017

จากภาพถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ สภาพด้านหน้ารถจมอยู่ในน้ำ ท้ายรถโผล่พ้นน้ำ และถุงลมนิรภัยในรถทำงานทุกด้านปิดบังกระจกที่แตกเกือบทุกด้านทำให้ไม่สามารถมองเห็นภายในรถ ขณะนี้จึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลอยู่ในรถหรือไม่ หน่วยงานกู้ภัยจะใช้โดรนลงไปเก็บภาพบริเวณด้านข้างรถอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นภายในรถ

สำหรับสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน กอปรกับระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูง และไหลเชี่ยวกราก การเก็บกู้รถยนต์คันดังกล่าวจึงมีความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้หน่วยกู้ภัยของ Sheriff-Coroner’s Office และ California Highway Patrol เมือง Fresno ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อวัดระดับน้ำ และตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทุกวันรวมถึงประชุมเตรียมการเก็บกู้รถขึ้นจากแม่น้ำ โดยล่าสุด สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการยืนยันว่าระดับน้ำค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถเก็บกู้ผู้สูญหายและรถคันดังกล่าวได้ในเร็ววันนี้

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการเก็บกู้รถ โดยใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากรถคันดังกล่าวติดอยู่กลางแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและอาจถูกกระแสน้ำพัดออกไปทำให้การเก็บกู้มีความยากลำบากมากขึ้น

อย่างไรก็ตามสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่ออย่างใกล้ชิดและดูแลครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองครอบครัวที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กรมการกงสุล กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกำลังติดตามการดำเนินงานเก็บกู้รถยนต์ ผู้สูญหายและตรวจสอบอุบัติเหตุในครั้งนี้กับหน่วยงานในพื้นที่

ด้านสมาคมนักเรียนไทยใน University of South Florida สหรัฐฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจง เรื่อง ขาดการติดต่อนักเรียนไทยใน University of South Florida จำนวน 2 คน ถึงอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุข้อความว่า ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทราบข้อมูลว่า พบรถที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรถเช่าของนักศึกษาทั้งสองประสบอุบัติเหตุ ณ Freeway 180, Toward Kings Canyon National Park California โดยตกจากหน้าผาสูงชันมาก จากสภาพด้านหน้าของรถทิ่มลงไปในน้ำ มีส่วนท้ายรถโผล่พ้นน้ำ 20%

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีคนอยู่ในรถหรือไม่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เป็นอุปสรรคและอันตรายอย่างยิ่งกับการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้หากทางสมาคมฯ ได้รับข่าวสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป