คำสั่งพิเศษทรัมป์!เปิดช่องใช้เด็กเป็น“เหยื่อ”ล่อจับพ่อแม่

ICE ยืนยันเป้าหมายคือการปกป้องเด็กต่างด้าวได้ดียิ่งขึ้นจากองค์กรอาชญากรรมลักลอบค้ามนุษย์! ชี้พ่อแม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบ เพราะเป็นคนจ่ายเงินให้องค์กรลับส่งเด็กเดินทางลำพังเข้าสหรัฐฯ ขณะที่ผู้สนับสนุนสิทธิผู้อพยพเปิดโปงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ CBP ใช้วิธีสอบถามข้อมูลเด็กที่ถูกจับตรงด่านตรวจชายแดน ก่อนรวบรวมส่งต่อให้ ICE ตามจับพ่อแม่หรือญาติของโรบินฮูดน้อยรายตัว!

วอชิงตัน – เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2017 เว็บไซต์ฮัฟฟิ่งตันโพสต์ รายงานว่า คำสั่งบริหารพิเศษของทรัมป์ได้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเด็กต่างด้าวที่ถูกจับกุมตัว เพื่อไล่ตามจับพ่อแม่หรือญาติซึ่งเป็นคนจ่ายเงินให้พวกเขาเดินทางเข้ามาสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเด็กที่หนีความรุนแรงจากในประเทศตัวเองหรือเข้ามาเพื่ออยู่กับครอบครัวของพวกเขาที่นี่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (Immigration and Customs Enforcement – ICE) ยืนยันการปฏิบัติการล้างบางการลักลอบค้ามนุษย์ ถูกรายงานครั้งแรกโดย McClatchy เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายท่ามกลางคนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ที่จ่ายเงินสำหรับการนำผู้เยาว์ข้ามาในสหรัฐเพียงลำพังโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับการตามหาบุคคลกลุ่มนี้ที่เรียกว่าผู้สนับสนุน ซึ่งมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเยาวชน รัฐบาลได้ใช้เด็กเป็นเหยื่อในการตั้งข้อหาการสนับสนุนการลักลอบเข้าเมือง

Michelle Brané คณะกรรมการผู้ลี้ภัยหญิงกล่าวในวันศุกร์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่า “อย่าหลงกลจุดนี้ที่อ้างว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลในการปกป้องเด็กจากแก๊งลักลอบค้ามนุษย์ สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือรัฐบาลสหรัฐฯกำลังใช้เด็กเป็นเหยื่อ โดยมีเจตนาชัดเจนในการลงโทษพ่อแม่และหยุดยั้งการปกป้องลูกๆ ของพวกเขา”

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กล่าวว่าพวกเขาเคยได้ยินมามากกว่าสิบเคสเกี่ยวกับ ICE ในการตั้งคำถามผู้ให้การสนับสนุนเยาวชนที่เข้ามาในสหรัฐฯโดยลำพัง

หญิงต่างด้าวไม่มีใบรายหนึ่งในเท็กซัสบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ ICE 2 รายมาที่บ้านของเธอในวันศุกร์เพื่อสอบถามเกี่ยวลูกชายคนหนึ่งของเธอ ซึ่งเด็กทั้งคู่อยู่ในการอารักขาของรัฐบาลอย่างเป็นทางการหลังจากเข้ามาในสหรัฐฯโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อตอนต้นเดือน, ข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและการเข้าเมืองลูเทอรัน (Lutheran Immigration and Refugee Services) ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไร ดำเนินโครงการรับอุปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบันกำลังดูแลเด็กชายทั้งสองราย

หญิงต่างด้าวคนนี้กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ ICE ได้สอบถามเธอเกี่ยวกับสถานะทางกฏหมายของเธอ, เหตุผลที่เธอนำลูกชายของเธอเข้ามาในสหรัฐฯ และบอกกับเธอว่าเธออาจต้องเผชิญกับความผิดทางอาญา เธอบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานศุลกากรและการป้องกันชายแดน (Customs and Border Protection) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสอบถามกับลูกชายของเธอที่อายุต่ำกว่า 13 ปีทั้งสองคน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จับกุมตัวหญิงคนดังกล่าว

หน่วยงานไม่หวังผลกำไร เสริมว่า หญิงต่างด้าวรายนี้ได้จากประเทศบ้านเกิดเอลซัลวาดอร์มาเพราะเธอตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและที่ส่งลูกชายของเธอตามมาเนื่องพวกเขาถูกข่มขู่จากสมาชิกในแก๊งมาเฟีย

ผู้สนับสนุนสิทธิคนต่างด้าวชี้ชัดว่า มีผู้คนจำนวนมาก รวมถึงเด็กๆ ที่มีเหตุผลเดียวกัน คือ มองหาความปลอดภัยในสหรัฐฯ ขณะที่จำนวนการจับกุมเยาวชนที่เดินทางเข้าสหรัฐเพียงลำพังตรงชายแดนนั้นลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ยังมีเด็กอีกหลายพันคนที่กำลังเดินทางเข้ามา เจ้าหน้าที่ CBP ได้รับตัวเยาวชนมากกว่า 31,000 คนที่เดินทางโดยลำพังจากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีนี้

การได้รับความรุนแรงและอันตรายอื่นๆ ที่บางคนต้องเจอในอเมริกากลางนั้น ผู้สนับสนุนเตือนว่า เยาวชนจะไม่หยุดเดินทางเข้ามาหาพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเขาในสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีทางเลือกในการนำพวกเขาเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากการให้เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากนั้นค่อยขอลี้ภัยหรือขอการสงเคราะห์อื่นๆ

แต่การเดินทางเข้ามาสหรัฐฯ อาจเป็นอันตรายมากเช่นกัน ซึ่งนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ ICE ใช้โต้กลับเพื่อกำหนดเป้าหมายการจับกุมผู้จ่ายเงินการลักลอบเพื่อนำเด็กๆ เข้ามาที่นี่

“ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเด็กเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ” Sarah Rodriguez โฆษกของ ICE กล่าวในแถลงการณ์ “ผู้ให้การสนับสนุนเยาวชนเข้าสู่เส้นทางอันตรายโดยการมอบความไว้วางใจกับองค์กรอาชาญกรรมจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วมในแผนการเหล่านี้”

ICE ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผู้ถูกจับกุมหรือขอบข่ายที่ชัดเจน ขณะที่กระทรวงยุติธรรมไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้สนับสนุนสิทธิคนต่างด้าวกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้คัดค้านความพยายามในการต่อสู้กับเครือข่ายการลักลอบค้ามนุษย์ แต่การกำหนดเป้าหมายการจับกุมสมาชิกในครอบครัวของเด็กที่เดินทางเข้าสหรัฐฯโดยลำพังซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทางเลือกไม่มากนักในการหนีออกจากประเทศของตนเองนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง

“สิ่งที่เราห่วงคือการลงโทษผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ” Jessica Jones ที่ปรึกษาด้านนโยบายของศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและการเข้าเมืองลูเทอรัน กล่าวกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์

กลุ่มที่ทำงานร่วมกับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแลได้เห็นจำนวนการลดลงอย่างมากของผู้ที่จะมารับตัวเด็กๆ เมื่อพวกเขาถูกจับกุม Jones กล่าวว่า เมื่อเยาวชนถูกจับโดยไม่มีผู้ปกครอง พวกเขาต้องเข้าไปในสำนักงานผู้ลี้ภัย (Refugee Resettlement custody) จนกว่ารัฐบาลจะหาสปอนเซอร์เพื่อดูแลในระหว่างที่พวกเขาต้องผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งในอดีตนั้นมีสปอนเซอร์ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ตอนนี้ลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งในสาม

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายล่าสุดอาจจะเป็นอุปสรรคต่อผู้ให้การสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดต่อทรัพยากรของรัฐบาลและอาจก่อให้เกิดการละเมิดคำตัดสินของศาลในปี 1997 ว่าด้วยเรื่องการจำกัดระยะเวลาของรัฐบาลในการควบคุมผู้เยาว์ที่ไม่มีเอกสาร

“ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่พยายามนำลูกหลานของเขาเข้ามาเป็นเรื่อง “ผิดศีลธรรมและสิ้นเปลือง” Cory Smith จากองค์กรป้องกันเด็กและเยาวชน (Kids in Need of Defense) กล่าวกับผู้สื่อข่าว