NEW YORK, NY - JUNE 26: People arrive at John F. Kennedy (JFK) international airport following an announcment by the Supreme Court that it will take President Donald Trump's travel ban case later in the year on June 26, 2017 in New York City. The court will let a limited version of the travel ban from six mostly muslim countries take effect before hearing full arguments in October. Spencer Platt/Getty Images/AFP

สหรัฐฯยกเลิกคำสั่งแบนคู่หมั้นมุสลิม/อนุญาตบางปท.นำแล็ปท็อปขึ้นเครื่อง รัฐบาลวอชิงตันได้แก้คำจำกัดความบางส่วนของข้อยกเว้นแบนพลเมืองจาก 6 ประเทศ ในข้อความ “ครอบครัวเดียวกัน” ว่าให้รวม “คู่หมั้น” เข้าไปด้วย พร้อมประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา “แล็ปท็อป” เที่ยวบินที่เดินทางจากอาบูดาบีเข้ามาสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2017 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปรับแก้เนื้อหาบางส่วนในมาตรการจำกัดการเข้าเมืองเป็นเวลา 90 วัน สำหรับประชาชนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ซีเรีย ลิเบีย เยเมน ซูดาน โซมาเลีย และอิหร่าน ที่ศาลฎีกาอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ “เป็นการชั่วคราว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. จนกว่าจะถึงการไต่สวนครั้งต่อไปในเดือนต.ค. นี้ ส่วนมาตรการจำกัดการเข้าเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยจากทุกสัญชาติให้มีผล 120 วัน เนื่องจากเกิดความสับสนต่อการให้คำจำกัดความของคำว่า “บุคคลใกล้ชิดในครอบครัว” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศตัดสินใจย้ายบุคคลที่มีสถานะ “คู่หมั้น” จากกลุ่ม “ไม่ใช่ญาติสายตรง” ให้ถือเป็น “สมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว” อย่างไรก็ตามการที่ผู้มีสถานะ “ปู่ย่าตายาย” และ “หลาน” ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มไม่ใช่ญาติสายตรง และจะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่สหรัฐได้ เรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่าย ว่าเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่ “แคบเกินไป” และบ่งชี้ถึงการขาดความเข้าใจต่อการลำดับสถานะภายในวงศ์ตระกูล โดยรัฐฮาวายเป็นรัฐแรกของสหรัฐที่ฟ้องร้องต่อศาล ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ละเมิดคำสั่งของศาลฎีกา ที่ระบุว่ามาตรการจำกัดคนเข้าเมืองให้ยกเว้นสำหรับบุคคลที่มี “ความสัมพันธ์ทางครอบครัวอย่างใกล้ชิด” กับผู้เป็นเจ้าบ้านในสหรัฐ ขณะที่ตามท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ในสหรัฐ ทั้งในนครนิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส เมืองชิคาโก และกรุงวอชิงตัน มีกลุ่มทนายความอาสาตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจาก 6 ประเทศ ด้านนายโมฮัมหมัด จาวาด ซารีฟ รมว.กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ประณามมาตรการจำกัดคนเข้าเมืองของสหรัฐในครั้งนี้ว่า “น่าละอายอย่างยิ่ง” ที่รัฐบาลวอชิงตันห้ามไม่ให้ปู่ย่าตายายและลูกหลานได้พบกัน โดยปัจจุบันมีชาวอิหร่านราว 1 ล้านคนอาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างถูกกฎหมาย เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2017 ทางการสหรัฐได้สั่งยกเลิกคำสั่งห้ามเรื่องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือที่เรียกกันว่า “แล็ปท็อป” ขึ้นเครื่องบินโดยสารของสายการบินเอติฮัดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางจากอาบูดาบีเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะการตรวจตราด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของสายการบินเอติฮัดนั้นเพียงพอต่อความต้องการแล้ว สายการบินเอติฮัดยินดีอย่างมากต่อการตัดสินใจยกเลิกคำสั่งห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่สนามบินนานาชาติอาบูดาบี ช่วยส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ เมื่อเครื่องบินเดินทางเข้าไปถึงสนามบินในอเมริกา พบกับการตรวจสอบล่วงหน้าด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทำให้ทางการสหรัฐพอใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สายการบินเอติฮัดเป็นสายการบินเดียวที่มีเส้นทางบินตรงจากอาบูดาบีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ทางการสหรัฐสั่งห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขึ้นเครื่องบินเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยห้ามเฉพาะสนามบิน 10 แห่งจาก 8 ประเทศ คือ อียิปต์, โมร็อกโก, จอร์แดน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอุดีอาระเบีย, คูเวต, กาตาร์ และ ตุรกี เพราะเกรงว่าอาจถูกนำวงจรไฟฟ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้ประกอบระเบิด จากนั้นอังกฤษก็ออกคำสั่งห้ามในลักษณะเดียวกัน Share Facebook

