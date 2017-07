WASHINGTON, DC - FEBRUARY 06: Tareq Aquel Mohammed Aziz holds travel documents after arriving from Yemen at Dulles International airport on February 6, 2017 in Washington, DC. Aziz and his brother were prohibited from entering the U.S. a week ago due to tightened immigration policies established by the Trump administration, but were able to travel freely this week following a court injunction halting the implementation of the immigration policy. Win McNamee/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ศาลสูงให้มีผลคำสั่งแบน 6 ปท. กระทบวีซ่านทท./นร.ต่างชาติ ศาลฎีกาสหรัฐฯ รับพิจารณาคำฟ้องคำสั่งฝ่ายบริหาร กรณีห้ามพลเมืองมุสลิม 6 ประเทศเข้าสหรัฐฯ บางส่วน ทั้งๆ ที่ 2 ศาลชั้นต้น และอุทธรณ์ ต่างคัดค้าน! ขณะที่คำสั่งใหม่ของ ‘ปธน.ทรัมป์’ มีผลกระทบต่อกระบวนการออกวีซ่านักท่องเที่ยวและนักเรียน ที่อาจต้องรอวีซ่านานกว่าเดิม เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2017 สำนักข่าววีโอเอไทย รายงานว่า ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของสหรัฐ ได้แถลงพิจารณารับฟังคำฟ้องคัดค้านเรื่องการใช้อำนาจผู้นำฝ่ายบริหารของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ประกาศห้ามการเดินทางเข้าสหรัฐฯของพลเมืองจาก 6 ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม เป็นเวลา 90 วัน และให้ระงับโครงการรับผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านี้เป็นเวลา 120 วัน เข้าพิจารณาในช่วงปลายปีนี้ โดยคำวินิจฉัยของศาลฎีกาจะถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งก่อนหน้านี้คำฟ้องดังกล่าวถูกศาลชั้นต้นและศาลอุทรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จากอย่างน้อย 2 รัฐมีพิจารณาให้ระงับการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวฯ นอกจากนี้ศาลฎีกาของสหรัฐฯ ยังมีคำสั่งให้มีผลบังคับใช้คำสั่งบางส่วนของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่กำหนดเงื่อนไขให้มีข้อยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติในคำสั่งดังกล่าวที่พิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างแท้จริง หรือมีคำอ้างที่น่าเชื่อถือที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับบุคคลหรือองค์การในสหรัฐฯ ซึ่งคำสั่งของ ปธน.ทรัมป์ ดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลเหล่านี้ ‘ความสัมพันธ์อย่างแท้จริง’ ดังกล่าวหมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือทางสายเลือด ความสัมพันธ์ในฐานะนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ในฐานะการเข้ามาทำงานในสหรัฐฯ โดยมีนายจ้างเสนองานในสหรัฐฯให้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่าการตัดสินใจของศาลฎีกาสหรัฐฯที่คำสั่้งฝ่ายบริหารมีผลบังคับใช้ แม้จะในบางส่วนก็ตาม ถือเป็นชัยชนะอย่างแท้จริง ขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกมาแถลงคำสั่งใหม่ของ ‘ปธน.ทรัมป์’ เกี่ยวกับการยกเลิกแนวทางเรื่องการออกวีซ่าในยุครัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวและนักเรียนต้องรอวีซ่านานกว่าเดิม เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้กระบวนการออกวีซ่ามีความรอบคอบมากขึ้น โดยรัฐบาลใหม่ยกเลิกส่วนของกฎระเบียบที่เคยเปิดทางให้เร่งออกวีซ่าได้สำหรับคนเข้าเมืองหลายกลุ่ม รวมถึงนักเรียนและนักท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการตรวจสอบประวัติบุคคลเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากระบวนการออกวีซ่าจะใช้เวลายาวนานมากขึ้นเท่าใด คำสั่งสมัยประธานาธิบดีโอบามาระบุให้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าภายใน 3 สัปดาห์ ผู้ช่วยโฆษกทำเนียบขาวไมเคิ่ล ชอร์ท บอกว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนการกำหนดเงื่อนไขนี้ออกไป และอธิบายเพิ่มว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้กระบวนการออกวีซ่ามีความรอบคอบและถูกต้อง แทนที่จะรีบออกภายใต้เส้นตายที่กำหนดตามแนวทางเดิม คำสั่งฝ่ายบริหารที่ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามในวันพุธ สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้มีการตรวจสอบคนเข้าเมืองด้วยแนวทาง “extreme vetting” เพื่อคัดกรองคนเข้าสหรัฐฯ ด้วยมาตรการรัดกุมขั้นสูงสุด การยกเลิกข้อกำหนดด้านเวลาจากสมัยประธานาธิบดีโอบามา ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น กรณีที่ทางการเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้เวลามากขึ้น ซึ่งรวมถึงการตรวจประวัติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ไม่นานนี้ทางการสหรัฐฯ ขยายการตรวจสอบผู้ที่ขอวีซ่า ซึ่งรวมถึงการขอชื่อผู้ใช้ในบัญชีโซเชี่ยลมีเดียช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และข้อมูลประวัติเพิ่มเติมในช่วง 15 ปีก่อนหน้าการยื่นขอวีซ่าอีกด้วย Share Facebook

