(FILES) This file photo taken on February 29, 2016 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on March 1, 2016 shows US student Otto Frederick Warmbier (R), who was arrested for committing hostile acts against North Korea, speaking at a press conference in Pyongyang. US student, Otto Frederick Warmbier, evacuated from North Korea has died on June 19, 2017 according to his family. / AFP PHOTO / KCNA / Handout / North Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. THIS PHOTO IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY AFP. ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ทรัมป์ทำได้แค่ฉุนโสมแดง!ส่งนศ.กลับมาตายบ้านเกิด โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน.สหรัฐฯ ประณามรัฐบาลเกาหลีเหนือ “โหดร้าย” ใช้ข้ออ้างหลักมนุษยธรรม ยอมปล่อยตัวนศ.อเมริกัน แต่สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตที่บ้านเกิดของตัวเองเพียงไม่กี่วันหลังกลับถึงสหรัฐฯ ด้านคณะแพทย์ตรวจไม่พบการติดเชื้อโบทูลิซึมอย่างที่โสมแดงอ้าง ส่วนบีบีซีวิเคราะห์ เชื่อ “มีความเคลือบแคลง” ในเหตุการณ์นี้ นายออตโต วอมเบียร์ นักศึกษาอเมริกันอดีตนักโทษในเกาหลีเหนือ ได้เสียชีวิตลงแล้วภายหลังถูกส่งตัวกลับสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนในสภาพโคม่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประณามรัฐบาลเกาหลีเหนือว่าเป็น “ระบอบโหดร้าย” ขณะที่บริษัทนำเที่ยวผู้จัดทัวร์ประกาศเลิกพานักท่องเที่ยวอเมริกันไปเกาหลีเหนือ “เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้น แต่อย่างน้อยเราก็พาเขากลับบ้านมาพบพ่อกับแม่ได้ เป็นอีกครั้งที่สหรัฐขอประณามความโหดร้ายของระบอบเกาหลีเหนือ ในขณะที่เราโศกเศร้าอาลัยต่อเหยื่อรายล่าสุดของระบอบนี้” ทรัมป์กล่าว ทางการเกาหลีเหนือส่งตัววอมเบียร์ นักศึกษาวัย 22 ปี กลับมายังสหรัฐเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรม เนื่องจากเขาป่วยหนัก แต่เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ่อแม่ของเขาออกแถลงการณ์ประกาศว่า ลูกชายของตนสิ้นใจแล้วที่โรงพยาบาลซินซินเนติ เมื่อเวลา 14.20 น. วอมเบียร์เดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีเหนือพร้อมกับคณะทัวร์ แต่เขาถูกจับกุมดำเนินคดีเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว และถูกศาลเกาหลีเหนือตัดสินลงโทษใช้แรงงานหนัก 15 ปี โทษฐานขโมยป้ายโฆษณาชวนเชื่อในโรงแรมที่พัก คำแถลงของพ่อแม่ของเขา กล่าวว่า นับแต่วอมเบียร์ถูกส่งกลับมาถึงซินซินเนติเมื่อวันอังคารที่แล้ว เขาก็ไม่สามารถพูด มองไม่เห็น และไม่ตอบสนองต่อเสียงพูด เขาดูมีความเจ็บปวดรวดร้าวเมื่อมาถึง แต่สุดท้ายแล้วเขาก็จากไปอย่างสงบ เราเชื่อว่าเป็นเพราะเขารู้สึกได้ว่าเขาอยู่ที่บ้านแล้ว ผู้เป็นพ่อและแม่ยังได้ประณามเกาหลีเหนือว่า ทารุณทรมานลูกชายของตนจนนำมาสู่การเสียชีวิต ด้านทางการเกาหลีเหนืออ้างว่า วอมเบียร์ป่วยด้วยโรคโบทูลิซึมจากเชื้อโรคอาหารเป็นพิษที่ทำให้มีอาการอัมพาต ไม่นานหลังจากถูกตัดสินลงโทษเมื่อปีที่แล้ว เขาได้รับยานอนหลับและตกอยู่ในภาวะโคม่ามานับแต่นั้น อย่างไรก็ดี คณะแพทย์ในสหรัฐตรวจร่างกายเขา แต่ไม่พบร่องรอยของการติดเชื้อโบทูลิซึม ที่เป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บทางระบบประสาทอย่างรุนแรงของเขา แพทย์กล่าวว่า เนื้อเยื่อในสมองของวอมเบียร์เสียหายทั่วทุกส่วนเป็นบริเวณกว้าง แต่ไม่พบร่องรอยบอบช้ำทางกายภาพ มีความเป็นไปได้ว่า อาการบาดเจ็บทางสมองของเขาอาจเกิดจากภาวะหัวใจและปอดหยุดทำงานที่ทำให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงสมอง ข่าวบีบีซีรายงานว่า คำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือที่ว่าวอมเบียร์มีอาการโคม่ามานานแล้วนั้นนับว่าน่าคลางแคลง รัฐบาลสหรัฐเพิ่งได้รับแจ้งจากเปียงยางเมื่อต้นเดือนนี้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเขา เกาหลีเหนืออาจเพิ่งตระหนักถึงความเป็นไปได้ว่านักโทษชาวอเมริกันอาจเสียชีวิตในเงื้อมมือของพวกเขา บิล ริชาร์ดสัน อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งเคยช่วยเจรจาให้เกาหลีเหนือปล่อยตัวคนอเมริกันมาแล้วหลายราย กล่าวว่า เขาได้พบกับพวกนักการทูตเกาหลีเหนือ 20 ครั้ง ในช่วงที่วอมเบียร์ถูกจองจำที่เกาหลีเหนือ แต่ไม่เคยมีการพูดถึงปัญหาสุขภาพของวอมเบียร์เลย เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐถือว่าเกาหลีเหนือคือผู้รับผิดชอบต่อการคุมขังวอมเบียร์อย่างไม่ยุติธรรม และต้องการให้เกาหลีเหนือปล่อยตัวคนอเมริกันอีก 3 รายที่ถูกคุมขังอยู่ ด้านบริษัทนำเที่ยว ยังไพโอเนียร์ทัวร์ส ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจีน ประกาศว่าบริษัทจะไม่รับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีเหนืออีกต่อไป ความเสี่ยงสำหรับคนอเมริกันมีสูงมาก และบริษัทไม่ต้องการให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำอีก Share Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn