ประกาศรับสมัครตัวแทนเลือกตั้งประธานหอการค้าไทยอเมริกันฯ

ประกาศรับสมัครตัวแทนและทีมงานลงสมัครชิงเก้าอี้ “ประธาน” หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ลงรับเลือกตั้งได้ ต่อจาก “พลเทพ อินทุรัตน์” ที่จะหมดวาระปฏิบัติหน้าที่สิ้นเดือนมิ.ย. นี้

คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย(TCCC) กำลังเปิดรับสมัครตัวแทนผู้สมัครพร้อมทีมงานลงเลือกตั้งประธานหอการค้าไทยอเมริกันคนใหม่ เนื่องจากทีมชุดปัจจุบันซึ่งมีนายพลเทพ อินทุรัตน์ เป็นประธานฯ นั้น จะหมดวาระการปฎิบัติหน้าที่ลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2017

ทั้งนี้คณะกรรมการบอร์ด อ๊อฟ ทรัสตี้ ของหอการค้าไทยอเมริกัน โดยมีนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานฯ มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง จึงขอประกาศเชิญบุคคลที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของหอการค้าฯ ตามกฏระเบียบ ที่ได้วางไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการบริหาร จะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ในวันสมัคร, มีภาพลักษณ์ที่ดีในวงการสังคม, ไม่เคยถูกตัดสินลงโทษความผิดในคดีอาญาที่ต้องจำคุกมากกว่า 1 ปี, ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือบกพร่องทางจิต, ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือค้ายาเสพติด และไม่เป็นผู้ถูกศาลฟ้องล้มละลายและไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของหอการค้าฯ

สำหรับขั้นตอนการสมัครและกำหนดเวลาการรับสมัครเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก ผู้สมัครในแต่ละทีมจะต้องกรอกใบสมัครของผู้สมัครแต่ละคน และต้องระบุตำแหน่งของผู้สมัครทุกคนด้วย โดยสามารถยื่นใบสมัครได้จนถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 5:00 pm. ขอแบบฟอร์มและส่งใบสมัครไปที่ Board of Trustee Thai American Chamber of Commerce of California 1123 Vine St. Ste 6 Los Angeles, CA 90038 (323) 464-1425