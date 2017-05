‘ฮิลลารี’จัดตั้งองค์กรเคลื่อนไหวต้าน’ทรัมป์’

Check Also

สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ประกาศรับเลือกตั้งและการประชุมประจำปีเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2017 Board of Trustee – Thai American Chamber of Commerce of ...