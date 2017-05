จนท.อิมมิเกรชั่นถูกทางโรงเรียนประถมในนิวยอร์คเชิญออกจากสถานศึกษาในระหว่างทำการเข้าตรวจภายในพื้นที่

โรงเรียนประถมในนครนิวยอร์กไล่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่มองหานักเรียนประถมเกรด 4 จากสถานศึกษา อธิการบดีและกรรมาธิการสนง.นายกเทศมนตรีฝ่ายกิจการผู้อพยพ ยืนยันเป็นเพียงการตรวจสอบด้านกิจการโรงเรียนเกี่ยวกับคำร้องขอสวัสดิการของนักเรียนต่างด้าว ขณะที่ผู้ปกครองสงสัยการทำงานของอิม เหตุใดเข้าตรวจสถานศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ยกเว้นตรวจค้น

ข้อมูลจาก www.dnainfo.com รายงานเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2017 ที่ MASPETH โดยกระทรวงการศึกษาของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 2 ราย ได้พยายามที่จะเข้าไปที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมือง Queens ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. แต่ถูกเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไล่ออกไป

ตามที่โฆษกหญิงของกระทรวงการศึกษาและUSCIS ระบุว่า เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐอเมริกา (United States Citizenship and Immigration Services- USCIS) เข้าไปยัง P.S. 58 ใน Maspeth เมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน

โฆษกหญิง Katie Tichacek ได้ยืนยันข้อมูลในอีเมลว่า ทั้งคู่ได้เข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งบนถนน Grand Avenue เพื่อ “สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการคำขอสวัสดิการคนต่างด้าว” อย่างไรก็ตาม, พวกเขาไม่ได้ขอพูดกับนักเรียนผู้ที่ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหา

“แม้ว่าการเข้าตรวจโรงเรียนไม่ใช่เรื่องปกติในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน” เธอกล่าว “ฉันต้องเน้นว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสวัสดิการต่างด้าว”

ขณะนี้เหตุการณ์กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงการศึกษา ซึ่งเตือนให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนมีความปลอดภัยและยินดีต้อนรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการเข้าเมืองของพวกเขา

ต่อมาในเช้าวันจันทร์ที่ 15 พ.ค. อธิบการบดี Carmen Fariña และ Nisha Agarwal กรรมาธิการของสำนักงานนายกเทศมนตรีฝ่ายกิจการคนต่างด้าว ได้รอทักทายผู้ปกครองและนักเรียนที่หน้าโรงเรียน

“เราอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าโรงเรียนของเราปลอดภัยและเด็กๆ ของเราจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่” อธิการบดีกล่าวและเสริมว่า ผู้ปกครองใน P.S. 58 และทั่วเมือง ได้รับการแจ้งว่า “โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย”

ด้าน Nisha Agarwal กรรมาธิการของสำนักงานนายกเทศมนตรีฝ่ายกิจการคนต่างด้าว กล่าวว่า การเข้าตรวจจากเจ้าหน้าที่ USCIS เป็นครั้งแรกที่เมืองโปรโตคอลถูกทดสอบขึ้นเนื่องจากนายกเทศมนตรี Bill de Blasio และ Fariña มั่นใจว่าพวกเขาจะปกป้องนักเรียนต่างด้าวและผู้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะเช่นเดียวกับที่โรงเรียนและที่ทำงาน

แต่ความพยายามในการสอบถามนักเรียนในโรงเรียนยังคงสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าผู้ปกครอง ซึ่งสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องเข้ามาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

คุณแม่ลูกสามที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้แต่ขอไม่เปิดเผยนาม กล่าวว่า ผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะเข้าหาเด็กๆ โดยที่ไม่มีผู้ปกครองของพวกเขาอยู่ด้วย

“ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคุยกับผู้ปกครอง เด็กที่โตที่สุดที่นี่อายุแค่ 12 ปีเท่านั้น พวกเขาจะรู้อะไร นี่มันน่ากลัวมากจริงๆ” คุณแม่ท่านนี้กล่าว

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าทางอธิการบดีและกรรมาธิการของสำนักงานนายกเทศมนตรีฝ่ายกิจการคนต่างด้าวได้ใช้ความพยายามที่จะแก้สถานการณ์ให้คลี่คลายและดึงความเชื่อมั่นของผู้ปกครองคืน จากปัญหาการเข้าปฏิบัติงานขอตรวจข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครั้งนี้ ที่สร้างความตื่นตระหนกภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

ก่อนหน้านี้ US Immigration and Customs Enforcement (ICE) ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการตรวจจับ หน่วยงานควบคู่กับ USCIS ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายทะเบียน ซึ่งทั้งสองอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลว่าโรงเรียนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จะไม่เข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากบอบบางต่อความรู้สึกของประชาชนชาวสหรัฐฯ

อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงาน US Immigration and Customs Enforcement (ICE), Department of Homeland Security ที่มาบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจับกุมตัวคนต่างด้าวที่อยู่ในสหรัฐฯ แก่ผู้แทนสมาคมฯ/องค์กร และสื่อมวลชนไทยท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคน 2017 ณ สถานกงสุลใหญ่ไทยแอล.เอ.

โดยนาย Jorge Field, Assistant Field Office Director, Enforcement and Removal Operations และนาย Marco Martinez, Community Relation Officer ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะดำเนินการเพื่อมิให้กระทบกับผู้เยาว์ และจะไม่ตั้งจุดตรวจบนถนนหรือสุ่มตรวจในพื้นที่สาธารณะ, ไม่มีการลาดตระเวณเพื่อการจับกุม, ไม่ตรวจในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อน อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล โบสถ์ วัดหรือสถานกงสุล เป็นต้น รวมถึงไม่มีนโยบายจับกุม/คุมขังผู้เยาว์ด้วย