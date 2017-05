Oscar Munoz, chief executive officer of United Continental Holdings Inc., pauses while speaking to members of the media after a discussion at the U.S. Chamber of Commerce aviation summit in Washington, D.C., U.S., on Thursday, March 2, 2017. The 16th annual summit is entitled Technology, Innovation and the Future of Aviation. Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

รัฐสภาสหรัฐสอบซีอีโอ United Airline ด้านเหยื่อยอมไกล่เกลี่ย ‘รับเงินชดเชย’ ยังไม่จบ ซีอีโอ United Airline ถูกเรียกตัวให้ปากคำต่อรัฐสภา ถึงแม้ตัวเหยื่อนายแพทย์จะยอมเจรเจาไกล่เกลี่ยปิดคดี “รับเงินชดเชย” แล้ว แต่ไม่เปิดเผยตัวเลข หลายคนเชื่อจำนวนเงินหลายหลัก! นายออสการ์ มูนอซ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) สายการบิน United Airline ได้เข้าให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารสภาคองเกรสในกรุงวอชิงตัน ในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2017 เกี่ยวกับเหตุการณ์เจ้าพนักงานของสนามบินเมืองชิคาโกบังคับลากดึงผู้โดยสารลงจากเครื่องบินของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2017 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การปรากฎตัวของนายมูนอซ ต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมและสาธารณูปโภค สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเป็นบททดสอบการจัดการกับบริษัทที่ประพฤติมิชอบ ส่วนผู้ที่จะเข้าร่วมถูกสอบปากคำกับมูนอซ ประกอบด้วย นายสกอตต์ เคอร์บี ประธานบริษัทสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส รวมทั้งคณะผู้บริหารของอีกหลายสายการบิน เช่น อเมริกันแอร์ไลน์ เซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ อแลสกา แอร์ไลน์ และที่ปรึกษาสหภาพผู้บริโภค กลุ่มผู้บริหารสายการบินจะถูกซักฟอกหนัก เนื่องมาจากความไม่พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสายการบินต่างๆ มากขึ้น โดยเหตุการณ์นายแพทย์ David Dao ชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามวัย 69 ปี ถูกลากดึงลงจากเครื่องบินของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ที่สนามบินเมืองชิคาโก เพื่อให้ที่นั่งพนักงานของยูไนเต็ด เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยปรากฏต่อสาธารณะ นายบิล ชูสเตอร์ ส.ส.พรรครีพับลิกัน ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมและสาธารณูปโภค กล่าวในแถลงการณ์ ว่า การสอบปากคำครั้งนี้จะเป็นโอกาสได้เรียนรู้ สิ่งที่ได้ทำไปแล้วเพื่อปรับปรุงการให้บริการผู้โดยสารการบิน ส่วนนายริค ลาร์สัน ส.ส.เดโมแครต ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบิน สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า กลุ่มผู้บริหารสายการบินต้องเจอกับคำถามที่ยากลำบากมากและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐ ได้สอบปากคำแยกต่างหากในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2017 เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ลากตัวผู้โดยสารออกจากเครื่อง ทำให้สายการบิน United Airline เสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหุ้นที่ดิ่งร่วงอย่างรวดเร็ว และการถูกแบนจากชาวอเมริกันที่ล่าชื่อกว่า 40,000 คน เพื่อกดดันให้ซีอีโอลาออก แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือการเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง ซึ่งดูเหมือนว่าโชคยังเข้าข้าง เมื่อทนายความของนายแพทย์ David Dao ออกมาเปิดเผยว่า นายแพทย์ David Dao ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยและยอมความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ขอเปิดเผยจำนวนเงินชดเชยที่ได้รับ นาย Thomas Demetrio ทนายความของนายแพทย์ David Dao ได้ออกมากล่าวว่านาย Oscar Munoz ผู้บริหารของสายการบินยูไนเต็ดนั้น สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีและย้ำว่าทางสายการบินได้แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดแล้ว จากการประกาศยอมความในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ United Airline ได้ทำการประกาศนโยบายและกฏต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร รวมถึงการเพิ่มเงินชดเชยสูงสุดถึง 10,000 เหรียญให้กับผู้โดยสารเพื่อสละที่นั่ง ในกรณีที่ทางสายการบินปล่อยให้มีการจองตั๋วเกินอัตตราความจุของเครื่องบิน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ทางซีอีโอได้ออกมาให้ข่าวว่าทางสายการบินจะยกเลิกนโยบายให้ที่นั่งแก่พนักงาน เหตุการณ์ของนายแพทย์ David Dao เกิดขึ้นเมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามวัย 69 ปีคนนี้ เป็นหนึ่งในผู้โดยสารจำนวน 4 รายที่ถูกสุ่มให้สละที่นั่งให้กับเจ้าพนักงาน แลกกับเงินตอบแทน แต่นายแพทย์ปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าเขาต้องบินจาก Chicago ไปจุดหมายปลายทางที่เมือง Louisville รัฐ Kentucky เนื่องจากต้องไปดูคนไข้ในวันรุ่งขึ้น ท้ายสุดเจ้าหน้าที่ของสายการบินใช้กำลังโดยบังคับลากตัวเขาลงจากเครื่องจนได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ จมูกแตก และฟันหน้าหักถึงสองซี่ ตลอดเหตุการณ์ถูกบันทึกวิดีโอเป็นคลิปไวรัลที่ถูกวิจารณ์ในสังคมออนไลน์ไปทั่วโลก Share Facebook

