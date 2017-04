สส.หญิงจูดี้ ชู รับปากกงสุลใหญ่ฯหนุนเยาวชนไทยฝึกงานการเมือง

กงสุลใหญ่แอล.เอ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ Minority Business Development Agency (MBDA) เมือง Pasadena พร้อมหารือสส.หญิงจูดี้ ชู สนับสนุนนักศึกษาไทยฝึกงานที่สำนักงานตามโครงการ Thai American Leadership Project

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2017 กงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ สถานกงสุลไทย ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้ร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ Minority Business Development Agency (MBDA) สังกัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและให้ความสำคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างสหรัฐฯ และชาวต่างชาติ ที่เมือง Pasadena

กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับนาย David Honda ประธานศูนย์ฯ และนาย Daniel Sieu ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญหลัก คือ การเข้าพบผู้จัดการสนามบินนานาชาตินครลอสแอนเจลิสเพื่อหารือความร่วมมือด้านการบิน เเละในโอกาสที่การบินไทยอาจจะได้เปิดเส้นทางการบินไปสหรัฐฯ ในปีนี้

นอกจากนี้กงสุลใหญ่ฯ เสนอให้จัดคณะนักธุรกิจจากมลรัฐเเคลิฟอร์เนียเยือนประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนเเละการค้าขายร่วมกัน ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เเละสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC)

ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ฯ ไปพบหารือกับ Rep. Judy Chu (D-CA) ส.ส. เขต 27 ซึ่งได้กล่าวเปิดงานฯ โดย Rep. Judy-Chu (D-CA) เเจ้งว่า พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานที่สำนักงานตามโครงการ Thai American Leadership Project ประจำปี 2560 ตามคำขอของกงสุลใหญ่ฯ

รวมถึงการพบปะกับผู้เเทนบริษัทต่าง ๆ อาทิ Dr. Nhut Ho. ประธานบริษัท Human Automation Teaming Solutions Inc. (HATS) ซึ่งคิดค้นเทคโนโลยีการบินระบบนักบินอัตโนมัติ โดยสามารถลดจำนวนนักบินจาก 2 คน ให้เหลือ 1 คน เพื่อนำเครื่องบินลงจอดได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

เเละผู้เเทนจากบริษัทอื่น ๆ เช่น บริษัท NanoSmart Pharmaceuticals Inc. ผู้ผลิตยาต้านมะเร็ง, บริษัท Tahlequah Steel Inc. ผู้ดำเนินธุรกิจเหล็กเส้นและการก่อสร้าง และบริษัท Quantum Ventura Inc. ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเเละเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น