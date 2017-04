กองสืบสวนทุจริตด้านภาษี จับธุรกิจสินเชื่อจอมปลอม!

การจ่ายเช็คเสียภาษีปลอม นำไปสู่การจับกุมและลงโทษธุรกิจหลอกหลวงให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย!

Tax Recovery and Criminal Enforcement (TRaCE) เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2017 จากซาคราเมนโต้ เกี่ยวกับการสืบสวนของกอง TRaCE ได้นำไปสู่การฟ้องร้องและลงโทษนาย Carlo Hamrahi วัย 44 ปี ในเมืองซานต้าคลาริต้า เนื่องจากการออกเช็คปลอมของเขา ทำให้ตรวจพบธุรกิจหลอกลวงให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเขาถูกตัดสินว่ากระทำผิดใน 2 ข้อหาร้ายแรง คือ โจรกรรมและก่ออาชญากรรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียเกิน 100,000 เหรียญเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2017 ที่ศาลสูงสุดลอสแอนเจลิสเค๊าน์ตี้ ในเมืองนอร์วอล์ค มีโทษจำคุกเป็นเวลา 3 ปีและเสียค่าปรับอีก 140,000 เหรียญเพื่อชดเชยให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

กองกำลังงาน TRaCE เริ่มการสืบสวนขึ้นหลังจาก Board of Equalization (BOE) ได้รับเช็คปลอมมูลค่ารวมกว่า 900,000 เหรียญจากนาย Hamrahi โดยหลังจากที่ BOE ตรวจพบว่าเช็คเหล่านั้นเป็นเช็คปลอม กองสืบสวน TRaCE ได้ดำเนินการออกหมายค้นที่บ้านของ Hamrahi ในเดือนมีนาคม 2015 ซึ่งปรากฏหลักฐานมัดตัวว่า Hamrahi ได้ใช้นามแฝงว่า Roberto Colleoni ดำเนินกิจการ Colleoni Enterprises ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ตัวแทนจากองกำลังงาน TRaCE พบว่า Hamrahi ได้ชักจูงเจ้าของบ้านที่ไม่ฉุกใจคิดเป็นจำนวนมากให้ทำการปรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยหลอกล่อด้วยคำสัญญาว่าจะให้ค่าลดหย่อนจำนองบ้านแก่พวกเขา 50 %, ลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 % และขยายเวลาการผ่อนคืนนานถึง 40 ปีพร้อมรับประกันคืนเงินตลอดระยะเวลา

Hamrahi ได้เก็บค่าธรรมเนียมและเงินมัดจำจากเจ้าของบ้านที่เชื่อใจเขา โดยทำให้เหมือนว่าได้มีการดำเนินการขอสินเชื่อประเมินค่าและเปิดบัญชี escrow ก่อนที่ Hamrahi จะออกเช็คปลอม “เพย์ออฟ” ให้เหยื่อเหล่านั้น ซึ่งในที่สุดเช็คถูกตีกลับจากธนาคารเนื่องจากเช็คเด้ง และไม่มีเจ้าของบ้านรายใดเลยที่ได้รับเงินกู้จากการนำบ้านเข้าสินเชื่ออย่างถูกต้องจากการฉ้อโกงของ Hamrahi

ทั้งนี้กองกำลังงาน TRaCE ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบและตัวแทนพิเศษจาก California Department of Justice, Board of Equalization, California Attorney General’s Office, Franchise Tax Board, Employment Development Department, Department of Motor Vehicles, Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service and U.S. Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2014 เพื่อสืบสวนคดีอาญาในระบบเศรษฐกิจใต้ดินขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการผลิต, การนำเข้า, การจัดจำหน่ายและการขายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกิดจากการหลีกเลี่ยงภาษีธุรกิจและภาษีเงินได้

ภารกิจของกองกำลังงาน TRaCE คือ การต่อสู้ในการจัดการระบบเศรษฐกิจใต้ดินขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการผลิต, การนำเข้า, การจัดจำหน่ายและการละเมิดลิขสิทธิ์ขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการหลีกเลี่ยงธุรกิจ, เพย์โลว์และ / หรือภาษีเงินได้

ระบบรับข้อมูลส่วนกลางของ TRaCE สำหรับรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษี, การฉ้อโกงแรงงาน, การละเมิดลิขสิทธิ์, การปลอมแปลงและการค้ามนุษย์ สามารถรายงานได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรแจ้งได้ทันที โปรดช่วยหน่วยกำลังงาน TRaCE เพื่อขจัดปัญหาเศรษฐกิจใต้ดิน

โดยติดต่อ Board of Equalization Office of Public Affairs ได้ที่ (916) 327-8988 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รัฐแคลิฟอร์เนีย สามารถดูได้ที่ www.boe.ca.gov/TRaCE