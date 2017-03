แนะหญิงไทยถูกสามีทำร้าย “กล้า” ขอความช่วยเหลือกับศูนย์ CPAF

เจ้าหน้าที่คนไทยของ CPAF แนะนำองค์กรเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฟรี! ทั้งที่พัก อาหาร หางาน หรือแม้แต่การขอกรีนการ์ด เผยองค์กรเปิดมา 40 ปี มีเคสคนไทยเพียงรายเดียว กระตุ้นคนไทยหากตกเป็นเหยื่อ โทรแจ้ง CPAF 24 ชั่วโมง ขอความช่วยเหลือด่วน!

Center for the Pacific Asian Family หรือ CPAF เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นและเปิดบริการมาเป็นเวลา 40 ปี และเมื่อเร็วๆ นี้ได้รวมตัวกับ Asian Pacific Women Center เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงเชื้อสายเอเชี่ยนแปซิฟิกและหมู่เกาะไอซ์แลนด์ที่ถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวและที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหลัก แต่คนไทยไม่ค่อยรู้จัก ดังนั้นเพื่อการให้บริการที่เข้าถึงคนไทยมากขึ้น ทาง CPAF จึงบรรจุเจ้าหน้าที่ไทย โดยปัจจุบันมีคนไทยทำงานให้กับ CPAF 3 คน

นางทอญ่า บริล เจ้าของที่ฝ่าย Family Advocate ของ Center for the Pacific Asian Family กล่าวว่า การดำเนินงานของ CPAF มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนทำร้ายจากคนในครอบครัว และผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลผู้หญิงเหล่านั้น ทางองค์กรจะมี Emergency Shelter ซึ่งถ้าผู้ที่โทรเข้ามาในฮอตไลน์สายด่วนอยู่ในสภาพที่เขาไม่ปลอดภัย เราจะให้เขามาอยู่ที่ Emergency Shelter ซึ่งการที่อยู่ที่นี่จะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะได้รับอาหาร ที่พัก หากต้องการทำงาน CPAF จะช่วยขอใบทำงานหรือขอกรีนการ์ดให้ด้วย

หลังจาก 3 เดือนใน Emergency Shelter แล้ว ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะย้ายไปอยู่ที่พักถาวร ซึ่งเป็นอพาร์ทเม้นท์ของ CPAF ที่สามารถอยู่ได้ 1 ปี การช่วยเหลือของที่นี่มีรูปแบบเดียวกัน คือ จะช่วยยื่นเรื่องขอสวัสดิการ กรณีที่ผู้หญิงมีลูก จะได้รับสวัสดิการเพิ่มในส่วนของค่าอาหารและเงินใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจากที่อยู่ในความดูแลครบ 12 เดือน CPAF จะช่วยหาบ้านให้เขาอยู่ต่อไป

นางทอญ่า เล่าว่า มีตัวอย่างของคนไทยที่ถูกทำร้ายและอยู่ในความดูแลของ Center for the Pacific Asian Family เมื่อปี 2015 น้องคนนี้ได้รับความช่วยเหลือทุกด้าน เช่น การขอกรีนการ์ด เงินช่วยเหลือ เขาบอกกับ CPAF ซึ่งสำคัญมาก คือ เขารู้สึกปลอดภัย และขอบคุณ Center for the Pacific Asian Family

“น้องเขาตัวคนเดียว ไม่รู้จะทำอย่างไร ได้มาถึงตรงนี้และดีใจที่มีองค์กรเช่นนี้อยู่ เพราะฉะนั้น CPAF เราจำเป็นต้องบอกให้รู้ว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ (สามีซ้อม) โดยเฉพาะในสังคมคนไทย จะบอกว่าเรื่องผัวเมียไม่อยากยุ่ง เราเข้าใจ แต่ถ้าเกิดผู้หญิงโดนทำร้ายร่างกาย เราก็ควรจะบอกให้เขารู้ว่าให้โทรมาหาเรา Center for the Pacific Asian Family ทางฮอตไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามีปัญหาเรื่องภาษาที่นี่ก็มีล่ามให้ อยากให้คนไทยรู้เพราะ CPAF ช่วยได้จริงๆ” ส่วนสำนักงาน CPAF เปิดวันธรรมดา ตั้งแต่ 8.00–17.30 น.

ถามถึงกรณีเป็นแค่แฟนกันยังไม่ได้แต่งงาน แต่ถูกทำร้ายสามารถติดต่อองค์กร CPAF ได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ทอญ่า บอกว่า ได้แต่หากมีหมายตำรวจจะยิ่งทำให้เคสแข็งแรงขึ้น กรณีที่โดนทำร้าย แม้ไม่ได้แจ้งความ แต่ร่างกายฟกช้ำดำเขียว ก็รู้ว่าโดนทำร้ายมาจริง ทาง CPAF ก็จะให้ความคุ้มครอง หรือกรณีที่ถูกขู่ ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน เพราะเป็นการข่มเหงทางจิตใจ

ทั้งนี้การคุ้มครองจะไม่มีการแบ่งแยกเพราะเป็นเหยื่อของความรุนแรงเหมือนกันหมด การตรวจสอบเคสแต่ละเคสจะขึ้นอยู่กับรายบุคคล เจ้าหน้าที่ทอญ่า กล่าวว่า การตรวจสอบเริ่มจากการพูดคุย กรณีที่โทรศัพท์เข้ามา คำถามแรก คือ เขาปลอดภัยหรือไม่, มีการเรียกตำรวจหรือไม่, มีรอยฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายหรือไม่ เหล่านี้ CPAF ถือว่าใช้เป็นหลักฐานได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถตรวจสอบได้แค่เพียงพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์เท่านั้น ทางผู้ถูกทำร้ายและเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันหลายอย่าง ซึ่งหากเข้ามาที่สำนักงานหรือศูนย์ชุมชนเพื่อรับปรึกษาก็จะทำให้การทำงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น

“CPAF ดูแลผู้หญิงทั่วแคลิฟอร์เนีย แต่ก็มีบางเคศที่ส่งมาจากรัฐอื่นๆ บ้าง เราพยายามที่จะช่วยเหลือและทำงานร่วมกับทุกเคสในกลุ่มเอเชี่ยนแปซิฟิกและหมู่เกาะไอซ์แลนด์ นอกเหนือจากผู้หญิงและเด็กแล้ว CPAF ยังให้บริการช่วยเหลือผู้ชายและเพศที่ 3 ที่ตกเป็นเหยือถูกทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย ซึ่ง Emergency Shelter และที่พักถาวร ทางองค์กรได้จัดเตรียมส่วนพักสำหรับผู้ชายไม่ให้ปะปนกับผู้หญิง แต่ผู้หญิงยังเป็นกลุ่มหลักที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่จะถูกทำร้าย”

สำหรับเคสคนไทยนั้นที่ผ่านมามีเพียงรายเดียวที่กล้าขอความช่วยเหลือกับ CPAF เกิดขึ้นเมื่อปี 2015 เป็นหญิงไทยที่ถูกสามีซ้อม ทำร้ายร่างกายจนเกือบเสียชีวิต ปัจจุบันสามีของเธอนั้นยังคงต้องชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองทำไว้ในคุก โดยถูกตัดสินจองจำเป็นเวลา 10 ปี ส่วนหญิงไทยคนนี้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีบ้านเป็นของตัวเอง ได้กรีนการ์ดจาก CPAF ดำเนินการยื่นเรื่องให้ และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกเป็นเวลา 48 ปี หลังจากที่อยู่ในความดูแลของ Center for the Pacific Asian Family ครบ 1 ปี รวมตลอดกระบวนการได้รับเงินจากรัฐบาลเป็นเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ในส่วนของ Emergency Shelter และ Community Center ของ CPAF จะถูกปกปิดสถานที่เป็นความลับ เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่เหยือ

เจ้าหน้าที่ทอญ่า กล่าวต่อว่า คนเกาหลีเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ถูกทำร้ายมากที่สุด ส่วนคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักองค์กรนี้มากนัก มองในแง่ดีอาจจะเห็นว่าคนไทยโชคดีที่ไม่มีปัญหาการถูกทำร้ายจากคนในครอบครัว แต่เราก็ทราบดีว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ถูกทำร้ายแต่ไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากปัญหาดังกล่าว เพราะความกลัว กลัวไม่ได้กรีนการ์ดจากสามี กลัวไม่ได้เงินดูแลจากสามี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะยังไม่มีใบทำงาน และโดยเฉพาะในช่วงนี้ การที่อยู่ในอเมริกาโดยไม่มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้องนั้น เป็นเรื่องที่ผู้หญิงเหล่านี้กลัวมากว่าการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ จะยิ่งทำให้เรื่องเลวร้ายลง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ CPAF ตระหนักดีจึงได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปถึงคนในชุมชนเอเชี่ยนต่างๆ ให้มากที่สุด

“ทางเราประชาสัมพันธ์อย่างหนักในเรื่องความปลอดภัยของที่นี่ ถ้ามาถึงแล้วไม่ต้องกลัวว่า CPAF จะไม่ช่วยเต็มที่ อันนี้ไม่ต้องห่วง ปัญหาที่เราห่วงมาก คือ ความคิดของคนไทยที่คิดว่าองค์กรลักษณะเช่นนี้จะไม่ช่วยจริงจัง แต่ CPAF เราช่วยจริงๆ เพราะเป็นองค์กรใหญ่ที่ดำเนินงานมากว่า 40 ปี อยากให้คนไทยกล้าที่จะปกป้องตัวเอง แค่ขอความช่วยเหลือและทุกอย่างจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ อย่าติดอยู่แต่คำว่ากลัว เราต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ คุณจะต้องมีความกล้าที่จะออกมาจากตรงนั้น”

ศูนย์ CPAF มีเจ้าหน้าที่คนไทย Patima Komolamit และทอญ่า บริล ที่คอยช่วยเหลือและเป็นล่ามให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะ ติดต่อโทร. 310-784-2525 ต่อ 106 หรือโทรแจ้ง Hot line สายด่วน 24 ชั่วโมงถึง CPAF ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-339-3940 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.nurturingchange.org