เปิดศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวชาวเอเชี่ยน สตรี-เด็กถูกทำร้าย/ล่วงละเมิดทางเพศ

เปิดศูนย์ชุมชน Center for the Pacific Asian Family แห่งใหม่ ขยายการบริการให้ทั่วถึงแก่ครอบครัว สตรี และเด็กของชุมชนชาวเอเชี่ยนและหมู่เกาะแปซิฟิกในนครนางฟ้า ได้หลุดพ้นจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศ

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 Debra Suh ผู้อำนวยการบริหารของ Center for the Pacific Asian Family (CPAF) จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเอเชี่ยนท้องถิ่นในนครลอสแอนเจลิส และทำพิธีเปิดศูนย์ชุมชนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมี David Ryu – Los Angeles City Council Member District 4 ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี

Deborah Suh ผู้อำนวยการบริหารของ Center for the Pacific Asian Family กล่าวว่า ศูนย์ชุมชนแห่งนี้ เกิดขึ้นจาก 2 องค์กร คือ Asian Pacific Women’s Center (APWC) และ Center for the Pacific Asian Family (CPAF) หลังจากที่ได้ร่วมมือกันมาเป็นเวลากว่า 17 ปี เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สตรี เด็ก และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ วันนี้ได้ผนวกรวมกันเป็นหนึ่งองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ชุมชนชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก (API) ในลอสแอนเจลิส ซึ่งองค์กรใหม่นี้จะยังคงดำเนินการภายใต้ชื่อว่า Center for the Pacific Asian Family (CPAF) ต่อไป

นอกจากนี้ Center for the Pacific Asian Family หรือศูนย์ชุมชน CPAF นี้ ยังได้ย้ายที่ทำการไปที่เลขที่ 3424 Wilshire Boulevard ในลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีขนายใหญ่กว่าเดิมและเพียงพอสำหรับทีมงานของทั้งสององค์กรที่จะทำงานร่วมกันและสะดวกต่อการให้บริการที่ครบวงจรแก่ชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและล่วงละเมิดทางเพศ

ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจพบว่า มีชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกจำนวนกว่า 1.5 ล้านคน อาศัยอยู่ในมณฑลลอสแอนเจลิส โดยร้อยละ 64 เป็นผู้อพยพ และร้อยละ 43 มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่ง 1 ใน 2 ของผู้อพยพที่เป็นผู้หญิงชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกถูกทำร้ายทางร่างกาย เพศ หรือเป็นที่รองรับอารมณ์ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้หญิงชาวเอเชีย เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มต่ำที่สุดที่จะรายงานการถูกทำร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ดังนั้นเป้าหมายของศูนย์ CPAF นอกจากจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงได้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประสบความสำเร็จ ตลอดจนช่วยพวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปข้างหน้าได้แล้ว ทางศูนย์ฯ ยังหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ความรู้แก่ชุมชนชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก เกี่ยวกับความสำคัญของสิทธิสตรีและการคุ้มครองสตรีภายใต้กฎหมายปัจจุบันด้วย

สำหรับการติดต่อศูนย์ CPAF ได้เปิดให้บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการช่วยเหลือการคุ้มครองและที่พักอาศัยสำหรับกรณีฉุกเฉินและเฉพาะกาล โดยบริการทั้งหมดเหล่านี้เป็นการบริการฟรี และเก็บข้อมูลทุกอย่างของเหยื่อเป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีบริการล่ามให้การช่วยแปลภาษาเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกมากถึง 30 ภาษา รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือเหยื่อในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและการขอวีซ่าผู้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฏหมายในสหรัฐฯด้วย

อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมา ศูนย์ CPAF ได้ตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินจากเหยื่อผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติเป็นจำนวนเกือบ 4,000 สาย ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาได้รับคำแนะนำปรึกษา การวางแผนความปลอดภัย และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสาธารณะและบริการเพิ่มเติมต่างๆ

“บริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านเป็นผู้เลือกที่จะบอกอะไรแก่เราบ้างและเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัดสินใจของท่าน” Deborah Suh ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ CPAF กล่าวและฝากถึงผู้ที่คิดว่ากำลังเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ ขอให้โทรศัพท์ถึงสายด่วน 24 ชั่วโมงของ CPAF ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-339-3940 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของ CPAF ที่ www.nurturingchange.org ทันที

ศูนย์ CPAF มีเจ้าหน้าที่คนไทย Patima Komolamit และทอญ่า บริล ที่คอยช่วยเหลือและเป็นล่ามให้ฟรี สำหรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะ ติดต่อโทร. 310-784-2525 ต่อ 106