A demonstrator in support of U.S. President Donald Trump swings a stick towards a group of counter-protesters during a "People 4 Trump" rally in Berkeley, California March 4, 2017. REUTERS/Stephen Lam

ทรัมป์ต้นเหตุชาวเบิร์กเลย์ กองเชียร์/ต่อต้านตีกันเละ ผู้สนับสนุนทรัมป์ปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง ในเมืองเบิร์กเลย์ แคลิฟอร์เนีย ทั้งสองฝั่งใช้ไม้ไล่ตี พ่นสเปรย์พริกไทย บางคนมีกระบอง/โล่ ครบมือ สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม หรือหนึ่งวันหลังจากการชุมนุมทั่วอเมริกาเพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบ ยกเว้นการชุมนุมในเมืองเบิร์คเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เกิดเหตุผู้สนับสนุนปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัว ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเบิร์กเลย์ ผู้ประท้วงจากทั้งสองฝั่งใช้ไม้ไล่ตีกัน โดยกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งบางคนชูธงชาติสหรัฐฯ ได้พ่นสเปรย์พริกไทยใส่กลุ่มต่อต้านที่สวมชุดดำ แกนนำการชุมนุม “สปิริต ออฟ อเมริกา” ที่จัดขึ้นในอย่างน้อย 28 เมืองใน 50 รัฐ ปรากฏว่ามีคนออกมาร่วมชุมนุมน้อยกว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่นายทรัมป์เข้ารับตำแหน่งทำเนียบขาวและมีฝูงชนจำนวนมากพร้อมใจแสดงพลังต่อต้านทรัมป์เต็มถนนในวอชิงตันและเมืองอื่นๆ นายปีเตอร์ บอยกิน ประธานกลุ่ม “เกย์ ฟอร์ ทรัมป์” ซึ่งสนับสนุนปธน.ทรัมป์และเป็นกลุ่มที่ช่วยจัดการชุมนุมในวอชิงตัน เผยว่า มีกลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่พอใจและออกมาประท้วง ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่า จำเป็นต้องให้การสนับสนุนรัฐบาลนี้ ขณะที่ในหลายเมืองมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเพียงไม่กี่ร้อยคน แถมบางจุดผู้สนับสนุนทรัมป์ดูเหมือนบางตากว่ากลุ่มต่อต้านที่ไปรวมตัวกันตะโกนโจมตีฝ่ายตรงข้าม ไบรอน ไวท์ โฆษกสำนักงานตำรวจเผยว่า ที่เบิร์กเลย์ กลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านมีจำนวนรวมกันราว 200-300 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ 3 คน รวมถึงคนหนึ่งที่ฟันหลุด และถูกจับกุม 5 คน ผู้สนับสนุนทรัมป์คนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเหตุรุนแรง ได้พกกระบอง 1 อัน กับหน้ากากป้องกันแก๊ส และโล่ประดับรูปธงชาติอเมริกา ด้านตำรวจซึ่งติดตามสถานการณ์อยู่แล้ว ดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเข้าระงับเหตุและจับกุมผู้ก่อความรุนแรง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงที่สวมหน้ากากในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ ขัดขวางการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้บรรยายขวาจัดที่มีพฤติกรรมยั่วยุคนหนึ่งด้วยการจุดไฟเผาและทุบทำลายหน้าต่าง นอกจากเมืองเบิร์กเลย์แล้ว ยังเกิดการปะทะกันเล็กน้อยในพื้นที่อื่นๆ เช่น ที่มินนิโซตาในเมืองเซนต์ปอล ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐ ผู้สนับสนุนทรัมป์ 400 คนเผชิญหน้ากับกลุ่มต่อต้านที่มีจำนวนน้อยกว่าและมีการปะทะกัน ตำรวจจับกุมกลุ่มต่อต้าน 6 คน ที่แนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ผู้สนับสนุนทรัมป์และผู้ต่อต้านตะโกนด่ากันและมีการใช้กำลังกันประปราย ทว่าทหารประจำรัฐเข้าระงับเหตุก่อนบานปลาย อย่างไรก็ตามการชุมนุมส่วนใหญ่ดูเหมือนเกิดขึ้นอย่างสงบและราบรื่น เช่น ในเมืองแลนซิง รัฐมิชิแกน Share Facebook

