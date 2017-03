rer030317f/a1/03.03. 2017/Roberto E. Rosales The Mexican Consulate in Albuquerque and consulates all over the country are opening "defense centers" for the benefit of Mexican Citizens so that they know their rights if they get caught up in the Trump administration push to detain, arrest or depot undocumented people. Pictured are kiosks equipped with computers so anyone who is concerned about their rights can have their questions answered inside the lobby. Roberto E. Rosales/Albuquerque Journal Rio Rancho, New Mexico

เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพเม็กซิกันทั่วเมกา รัฐบาลทรัมป์ วางแผนป้องกันการอพยพเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายทุกวิถีทาง ขณะที่รัฐบาลเม็กซิโก เตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย ที่สถานกงสุลเม็กซิโก 50 แห่งทั่วสหรัฐฯ ผลจากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้เปิดฉากกวาดล้างครั้งใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อจับกุมผู้อพยพเข้าประเทศโดยผิดกฏหมาย และเมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่านายจอห์น เคลลี รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กล่าวว่า รัฐบาลทำเกือบทุกวิถีทาง ในการยับยั้งประชาชนจากอเมริกากลาง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งลักลอบนำพาเข้าสู่สหรัฐ โดยผ่านดินแดนเม็กซิโก ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐมีประสบการณ์มหาศาลในการจัดการกับเด็กและผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ส่งเด็กเหล่านี้ต่อไปให้กระทรวงสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำเด็กไปไว้ที่สถานสงคราะห์ โดยให้ติดต่อกับพ่อแม่หรือญาติที่อยู่ในสหรัฐ และเด็กจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ผู้วางกรอบมาตรการ กล่าวว่า การเข้าสู่อเมริกาของผู้อพยพไร้ทักษะจำนวนมาก ทำให้สิ้นเปลืองเงินภาษีของชาวอเมริกันหลายพันล้านเหรียญ และส่งผลกระทบต่อค่าจ้างและโอกาสการทำงาน ทรัมป์ประกาศจะสร้างกำแพงกั้น ตามแนวเขตแดนด้านติดกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้อพยพที่เขาระบุว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติด ฆาตกร และอาชญากรข่มขืน ก่อนหน้านั้นมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์จากกรุงเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ว่า นายหลุยส์ วิเดอกาเรย์ รมว.ต่างประเทศเม็กซิโก ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลสหรัฐ ให้เคารพสิทธิของชาวเม็กซิกัน และเปิดทางให้ทำถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองโดยถูกต้อง “เราไม่ได้ส่งเสริมการทำผิดกฎหมาย” วิเดอกาเรย์ กล่าว ในระหว่างการเปิดศูนย์ช่วยเหลือ ที่สถานกงสุลเม็กซิโกในนครนิวยอร์ก พร้อมกับย้ำว่าเม็กซิโกสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ก็หมายความว่าต้องมีการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วย โดยรัฐบาลเม็กซิโกได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ที่สถานกงสุลเม็กซิโก 50 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลือพลเมืองเม็กซิกัน ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการกวาดล้างผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมาย ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้ลงนามในคำสั่ง เพิ่มความเข้างวดกระบวนการเนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมาย ในช่วงเดือนแรกของการรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเขาประกาศจะต่อสู้กับการลักลอบเข้าเมือง และสร้างกำแพงกั้นตามแนวชายแดนร่วม สหรัฐ-เม็กซิโก จากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยพิว ปัจจุบันมีชาวเม็กซิกันเกือบ 6 ล้านคน ที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองโดยถูกต้อง อาศัยอยู่ในสหรัฐ Share Facebook

