ยินดี3คนไทยร่วมทีมหนัง “Zootopia” คว้าออสการ์

สถานกงสุลไทยแอล.เอ. ร่วมยินดี 3 คนไทยในสหรัฐฯ ทีมงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง“Zootopia” คว้ารางวัล “ออสการ์”

เฟซบุ๊คสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคนไทยในสหรัฐอเมริกา ว่า สถานกงสุลใหญ่ไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับคนรุ่นใหม่คนเก่ง ได้แก่ น.ส.ประสานสุข วีระสุนทร Story Artist, นายณัฐ มินทราศักดิ์ Technical Director Animation และนายรัตนินทร์ ศิรินฤมาน Effects Animator ซึ่งเป็นกลุ่มแอนิเมชั่นที่ทำงานร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ไทยฯ และที่สำคัญเป็นศิลปินไทยในทีมงานของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Zootopia ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนต์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ปี 2017 ถือเป็นความสำเร็จและภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

สำหรับน.ส.ประสานสุข นอกจากเป็นทีมงานในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Zootopia แล้ว ยังเป็นทีมงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Frozen และ Moana ด้วย ส่วนนายณัฐเป็นทีมงานในภาพยนต์แอนิเมชั่นของวอล์ท ดิสนีย์ เรื่อง Big Hero 6 และเป็นศิลปิน Visual Effects ในภาพยนต์ชื่อดังอื่นๆ อาทิ Iron Man 3 และ Maleficent ขณะที่นายรัตนินทร์เป็นทีมงานในภาพยนต์แอนิเมชั่นอื่นๆของวอล์ท ดิสนีย์เช่นกัน ทั้ง Frozen Big Hero 6 และ Moana อีกทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Annie Awards ปี 2017 ในด้าน Outstanding Achievement in Animated Effects in an Animated Production จากเรื่อง Zootopia.