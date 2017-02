เตรียมปฏิรูปด่วน!หลัง4ร้านอาหารไทยถูกบุกตรวจ

กงสุลใหญ่แอล.เอ. เชิญตัวแทนเจ้าของร้านอาหารไทยประชุมหาทางแก้ปัญหาด่วน! หลังได้รับรายงาน 4 ร้านอาหารไทยในไทยทาวน์ ถูกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน เข้าตรวจจับพร้อมกันในวันเดียว ขณะที่เจ้าของร้านเดือดร้อนหนัก โดย 2 เด้ง ถูกลูกจ้างดำเนินดคีฟ้องย้อนหลังด้วย!

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในไทยทาวน์และย่านใกล้เคียง ผู้แทนชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี/กฏหมายแรงงาน ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร้านอาหารไทย

โดยการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้น ด้วยความประสงค์ของกงสุลใหญ่ฯ ธานี ที่ต้องการแจ้งในที่ประชุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจร้านอาหารไทย เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับรายงานว่ามีร้านอาหารไทย 4 ร้าน ถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯจากหลายหน่วยงานบุกตรวจจับ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับชุมชนไทยเป็นอย่างมาก ทางกสญ.จึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยและรับฟังรายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข ป้องกันในเบื้องต้นและพัฒนาไปสู่การปฏิรูปร้านอาหารไทยในแอล.เอ.ทั้งระบบให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด โดยเจ้าของร้านอาหารไทยได้เปิดใจให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาทางอุดช่องปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่มักมีปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนั้นในที่ประชุมฯ จึงได้ข้อสรุปการแก้ไขในเบื้องต้น ดังนี้

-การจัดอบรมให้ความรู้ โดยทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเชิญเจ้าหน้าที่จาก 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีอำนาจหน้าที่ให้การตรวจสอบร้านอาหารไทยในส่วนต่างๆ คือ Labor & Workforce Development Agency (LWDA), The State Board of Equalization (BOE), Employment Development Department (EDD) เเละ Division of Occupational Safety and Health (DOSH) หรือเรียกว่า CAL/OSHA มาบรรยายเพื่อให้ความรู้เเก่เจ้าของร้านอาหารเเละพนักงานร้านอาหาร เพื่อการปฏิบัติตามกฏระเบียบของแต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

-กงสุลใหญ่ฯ เสนอจะจัดผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำไกล่เกลี่ยการเจรจาหารือระหว่างเจ้าของร้านอาหารกับลูกจ้างในกรณีที่จำเป็น

-จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในไทยทาวน์และ East Hollywood เพื่อแจ้งความคืบหน้าในกลุ่มไลน์เมื่อโดนหน่วยงานของสหรัฐฯ เข้ามาตรวจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่านอื่นๆ

-พิจารณาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมกัน โดยอาจพิจารณารูปแบบของโครงการ Business Improvement District (BID) บริหารโดย City of Los Angeles เพื่อร่วมมือกันจัดการรักษาความปลอดภัย