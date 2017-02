USCISบรรยายการเข้าเมืองสหรัฐฯ ขั้นตอนขอใบเขียว/สัญชาติอเมริกัน

สถานกงสุลไทยแอล.เอ. ร่วมกันสมาคมไทยแคลิฟฯใต้ เชิญเจ้าหน้าที่ USCIS มาบรรยายเรื่องการเข้าเมืองสหรัฐฯที่ถูกต้อง การสมัครใบเขียวและการเปลี่ยนสัญชาติอเมริกัน

เมื่อวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2017 สถานกงสุลไทย ประจำนครลอสแอนเจเลิส ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดบรรยายเรื่อง “การเข้าเมืองสหรัฐ ใบเขียวและสัญชาติสหรัฐฯ” ขึ้นที่ชั้น 2 เวลา 15.00-17.00 น. โดยได้รับเกียติจากเจ้าหน้าที่ของ United States Citizenship and Immigration Services – USCIS เป็นวิทยากรให้ข้อมูล

ทั้งนี้หน่วยงาน United States Citizenship and Immigration Services – USCIS เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ 9/11 โดยมีหน่วยงานสำคัญอยู่ 3 หน่วยงาน คือ 1. United States Citizenship and Immigration Services – USCIS เป็นฝ่ายธุรการ มีหน้าที่พิจารณาออกวีซ่า/ใบเขียวและการเปลี่ยนเป็นอเมริกันซิติเซ่นส์ 2. Immigration and Customs Enforcement (ICE) เป็นหน่วยงานตรวจจับ 3. Customs and Border Protection (CBP) เป็นหน่วยงานสัมภาษณ์เพื่อตรวจบุคคลจากประเทศอื่นๆ ที่ต้องการเข้าสหรัฐฯ และมีอำนาจในการจับกุมเช่นกัน

สำหรับ United States Citizenship and Immigration Services – USCIS ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบหรือจับกุมบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น มีหน้าที่เฉพาะพิจารณาการให้วีซ่า/การออกใบเขียว/การเปลี่ยนสัญชาติเท่านั้น เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถสอบถามข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ USCIS โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะ เพราะ USCIS จะไม่เชื่อมต่อกับ ICE และ CBP โดยเด็ดขาด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ USCIS ยังยืนยันด้วยว่า USCIS ยังคงใช้นโบยายเดิมทั้งหมด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติการให้ใบเขียวหรือเปลี่ยนสัญชาติอเมริกันในขณะนี้แต่อย่างใด

โดยเนื้อหาสำคัญของการจัดบรรยายในครั้งนี้ คือ การให้ประชาชนได้รู้สิทธิ์ของการถือครองวีซ่า ใบเขียวและการเป็นพลเมืองอเมริกัน เช่น สิทธิพิเศษของผู้ที่ถือใบเขียวสามารถที่จะสมัครให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใบเขียวด้วย คือ สามี/ภรรยา/บุตรที่อายุต่ำกว่า 21 และยังไม่ได้แต่งงาน หากเป็นอเมริกันซิติเซ่นส์สามารถสมัครบุคคลให้ได้ใบเขียว คือ สามี/ภรรยา/บุตรที่อายุต่ำกว่า 21 และยังไม่ได้แต่งงาน รวมถึงบิดา/มารดา/พี่น้องในครอบครัวเดียวกันได้ โดยเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณาต่างกันและพิจารณาความสำคัญตามลำดับญาติใกล้ชิด เป็นต้น

เจ้าหน้าที่จาก USCIS ได้กล่าวตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการกฎหมายที่เรียกว่า DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) ที่ให้ความคุ้มครองเด็กที่เข้าประเทศสหรัฐฯ มากับพ่อแม่อย่างผิดกฎหมายเมื่อตอนยังเป็นผู้เยาว์ว่า ยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงและได้กล่าวว่าขอให้บุคคลที่มีสิทธิในการยื่นขอใบเขียวอย่างได้นิ่งนอนใจให้รีบยื่นขอโดยเร็ววัน

ทั้งนี้ USCIS มีเว็บไซต์ www.uscis.gov ที่รวบรวมข้อมูล/ขั้นตอนและการอัพเดทต่างๆ ตลอดจนลิงค์ของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้บริการช่วยเหลือรวมอยู่ในเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า/ใบเขียวและอเมริกันซิติเซ่นส์

เจ้าหน้าที่ USCIS ย้ำว่าให้สังเกตชื่อเว็บไซต์จะต้องลงท้ายด้วย .gov เท่านั้นถึงจะเป็นเว็บไซต์แท้ของรัฐบาลสหรัฐ หากลงท้ายด้วยสกุลอย่างอื่น อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่จ้องหาผลประโยชน์จากท่านหรืออาจเป็นเว็บไซต์ปลอมของพวกมิฉาชีพ และมีสองกลุ่มเท่านั้นทีมีสิทธิเป็นตัวแทนเจรจาและยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น คือ กลุ่มที่เป็นหน่วยงานไม่ค้ากำไรที่ได้รับอนุมัติจากUSCIS และทนายความ

นอกจากนี้ยังกล่าวลงท้ายด้วยว่า ขอให้ระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างในการติดต่อขอทำใบเขียว