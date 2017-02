FILE - In this June 22, 2016, file photo, Border Patrol agent Eduardo Olmos walks near the secondary fence separating Tijuana, Mexico, background, and San Diego in San Diego. The number of immigrants in the U.S. illegally has changed little since the Great Recession began, dropping to 11.1 million in 2014 from 11.2 million in 2012 and 11.3 million in 2009, according to a study released Tuesday, Sept. 20, 2016, by the Pew Research Center. (AP Photo/Gregory Bull, File)

มาตรการใหม่จับโรบินฮูดทุกคนที่มีคดีอาญาไม่สนดคีใหญ่/เล็ก ยุคประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามกีดกันคนต่างด้าว โดยกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ เผยมาตรการใหม่ในกระบวนการปฏิรูป 'ระบบคนเข้าเมือง' จะมีการขับไล่คนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ประกอบอาชญากรรมทุกคดี ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สำนักข่าววีโอเอไทย รายงานว่า กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐฯ (Homeland Security) เปิดเผยแนวนโยบายใหม่ ที่อาจส่งผลให้มีการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ จอห์น เคลลี่ เปิดเผยแนวนโยบายดังกล่าวซึ่งระบุถึงสิ่งที่กระทรวงต้องทำต่อจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ผ่านมา รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา มุ่งเป้าไปที่การขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงออกจากสหรัฐฯ แต่ภายใต้มาตรการชุดใหม่ ของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ จะมีการขับไล่คนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ประกอบอาชญากรรมใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ รวมทั้งผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดี ละเมิดโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาล และผู้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นภัยต่อสาธารณชนและความมั่นคง อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายใหม่นี้จะไม่ถอดถอนคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามา ที่ปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งเข้ามาในสหรัฐฯ ตั้งแต่ยังเด็ก หรือพ่อแม่ของพลเมืองอเมริกันและผู้ถือกรีนการ์ด ซึ่งผู้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่เรียกว่า DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) ที่ปกป้องการพรากผู้ปกครองจากเด็กที่เข้าประเทศสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย เมื่อตอนยังเป็นผู้เยาว์ คาดว่ามีบุคคลที่เข้าข่ายดังกล่าว หรือที่เรียกว่า 'Dreamers' อยู่ราวๆ 750,000 คนทั่วสหรัฐฯ โดยพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองให้อยู่และทำงานในสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเนรเทศ รัฐมนตรีเคลลี่ ยังขอให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มอีก 10,000 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวณชายแดนอีก 5,000 ตำแหน่ง รวมทั้งขยายโครงการที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น สามารถทำงานในลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

