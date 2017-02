ศาลระงับคำสั่งแบน 7 ชาติมุสลิม/ขออุทธรณ์ไม่ผ่าน

ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ตัดสินใจไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ขอให้เริ่มการบังคับใช้มาตรการแบน 7 ชาติมุสลิมเข้าประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังถูกศาลชั้นต้นโดยผู้พิพากษา ‘เจมส์ โรบาร์ต’ สั่งระงับเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากเหตุผล ที่ทรัมป์อ้าง 9/11 เพื่อออกคำสั่งดังกล่าว ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง เพราะหลังจากเหตุ 9/11 สหรัฐฯไม่เคยเกิดเหตุโจมตี จากพลเรือนทั้ง 7 ประเทศ และชี้ด้วยว่าคำสั่งของทรัมป์ จะกลายเป็นกม.ได้ ต้องไม่ใช้จินตนาการ!

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ประจำเขตที่ 9 แห่งสหรัฐอเมริกา (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) ปฏิเสธคำร้องอุทธณ์จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่ขอให้มีการรเริ่มบังคับใช้คำสั่งระงับวีซ่าชาติมุสลิม 7 ประเทศและงดรับผู้อพยพชั่วคราวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ใหม่ในทันที หลังจากเมื่อวันศุกร์ ผู้พิพากษาศาลรัฐวอชิงตันมีคำสั่งระงับคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าว

ทั้งนี้ คำสั่งระงับวีซ่าชาติมุสลิม 7 ประเทศ ประกอบด้วย อิหร่าน, อิรัก, ลิเบีย, โซมาเลีย, ซูดาน, ซีเรีย และเยเมน เป็นเวลา 90 วัน และห้ามผู้อพยพทั้งหมดเข้าประเทศเป็นเวลา 120 วันของประธานาธิบดีทรัมป์ ถูกมองอย่างกว้างขวางว่า ไม่ชอบธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่นายทรัมป์ระบุว่า คำสั่งนี้จำเป็นในการปกป้องสหรัฐฯ จากผู้ก่อการร้ายอิสลามิสต์

อย่างไรก็ดี ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. ผู้พิพากษา เจมส์ โรบาร์ต ออกคำสั่งระงับคำสั่งแบนของทรัมป์ โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่นายทรัมป์ใช้การโจมตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เมื่อ 11 ก.ย. 2001 เป็นเหตุผลในการอ้างความชอบธรรมแก่การออกคำสั่งดังกล่าว โดยผู้พิพากษาโรบาร์ตระบุว่า นับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ไม่มีการโจมตีบนแผ่นดินสหรัฐฯ ที่เกิดจากฝีมือของพลเรือนทั้ง 7 ประเทศที่ถูกแบนเลย การที่คำสั่งของนายทรัมป์จะกลายเป็นกฎหมายได้นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และไม่ใช่จินตนาการ

หลังจากผู้พิพากษาโรบาร์ตมีคำสั่งออกมา ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตข้อความบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์โจมตีทันทีว่าความเห็นของผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้พิพากษาคนนี้น่าหัวเราะสิ้นดี “ประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งสามารถระงับคำสั่งห้ามการเดินทางของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ และทุกคนแม้แต่ผู้ที่มีควมประสงค์ร้ายสามารถเข้าสู่สหรัฐฯ ได้?” เขายังยืนยันกับผู้สื่อข่าวที่รีสอร์ตส่วนตัวของเขาในรัฐฟลอริดาด้วยว่า “เราจะชนะ เพื่อความปลอดภัยของประเทศ เราจะชนะ”

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ประจำเขตที่ 9 แห่งสหรัฐอเมริกา โดยโจมตีเหตุผลของผู้พิพากษาโรบาร์ตว่า ละเมิดหลักการแบ่งแยกอำนาจ (ฝ่ายนิติบัญญัติ , ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายตุลาการ) และก้าวล่วงอำนาจของประธานาธิบดีที่อยู่ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุด และยืนยันว่า คำสั่งของนายทรัมป์ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติระหว่างชาวคริสต์และมุสลิม แต่ในที่สุดศาลอุทธรณ์ฯ ก็ตัดสินใจไม่รับคำร้องของกระทรวงยุติธรรม

อนึ่งถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานเพื่อตัดสินชะตาคำสั่งแบนของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่คำสั่งของผู้พิพากษาโรบาร์ตกับการตัดสินของศาลอุทธรณ์ฯ ทำให้เกิดโอกาสช่วงสั้นๆ สำหรับนักเดินทางจาก 7 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งแบน บองนายทรัมป์เพื่อเข้าสู่สหรัฐฯ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิระบุว่า พวกเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งศาล และคาดว่าจะเริ่มรับผู้อพยพอีกครั้งในวันจันทร์นี้

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้พิพากษา Neil Gorsuch ได้ออกมาพูดถึงนายโดนัล ทรัมป์ที่กล่าวตำหนิการ ตัดสินของศาลชั้นต้นว่า เป็นการทำคนขาดความเชื่อถือและไม่มีความเชื่อมั่น

สำหรับ ผู้พิพากษา Neil Gorsuch ได้รับการเสนอชื่อจากนายโดนัล ทรัมป์ให้เป็นผู้พิพากษาใน ศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐฯ แทนผู้พิพากษา Antonin Scalia ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016