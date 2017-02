A woman writes a message on a protest wall near the Washington Monument during a protest against Donald Trump in Washington, DC on February 3, 2017. / AFP PHOTO / Andrew CABALLERO-REYNOLDS

ศาลอุธรณ์ตัดสินตบหน้าโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันบ่ายวันพฤหัสนี้ ศาลอุธรณ์ได้ตัดสินแบบเอกฉันท์ยืนยันคำตัดสินของศาลชั้นต้นถูกต้องที่สวนทางกับโดนัลด์ ทรัมป์ นับว่าเป็นชัยชนะของผู้สนับสนุนเหล่าโรบินฮูดทั้งหลายแหล่ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้พิพากษาศาลอุทรณ์กอปร์ด้วยผู้สังกัดพรรคเดโมแครตสองท่านและสังกัดพรรครีพับลิกันหนึ่งท่าน แต่โดนัลด์ ทรัมป์กลับเอาไม่อยู่ที่ได้สร้างความผิดหวังให้กับเขาครั้งใหญ่ที่เดียว อย่างไรก็ตามโดนัลด์ ทรัมป์ยังไม่ยอมแพ้ โดยจะยื่นอุธรณ์ไปยังศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาอีกต่อหนึ่งที่อาจจะกลายเป็นวิกฤติการณ์การเมืองของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ กฎเหล็กหรือที่เรียกว่า “Executive Order” นับเป็นอาวุธชิ้นสำคัญของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกๆคน ทั้งนี้แล้วแต่ว่ากฎเหล็กที่ประธานาธิบดีแต่ละคนจะใช้นั้น มีความชอบธรรม มีจริยธรรมและขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ อีกทั้งอาวุธกฎเหล็กชิ้นนี้มีความพิเศษคือ ไม่จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส กฎเหล็กล่าสุดที่โดนัลด์ ทรัมป์ ลงปากกาเซ็นต์จนได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดและสร้างความสับสนวุ่นวายอย่างมากที่สุดเป็นวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศก็คือ “กฎเหล็กห้ามคนสัญชาติจากกลุ่มประเทศมุสลิมเจ็ดประเทศเข้าสหรัฐอเมริกาอันได้แก่ อิรัก อิหร่าน ลิเบีย โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย และเยเมน !!! ทันทีที่กฎเหล็กประกาศออกมาปรากฏว่า ผู้รักษาการรัฐมนตรียุติธรรม แซลลี เยตส์ ผู้ที่ชื่อไม่ค่อยคุ้นหูคนทั่วไป แต่เธอได้กลายเป็นเทพธิดาของบรรดาเหล่าผู้ต่อต้านกฎเหล็กของโดนัลด์ ทรัมป์ แต่ท้ายที่สุดเธอกลับถูกปลดกลางอากาศแบบสายฟ้าแล่บ แท้จริงแล้วหาก แซลลี เยตส์ เลือกทางออกเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวก็สามารถจะทำได้เพียงแค่เธอชิงยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง แต่เธอมิได้ทำเยี่ยงนั้น เพราะแซลลี เยตส์ ได้ออกคำสั่งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศห้ามปฏิบัติกฎเหล็กของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยเธอแสดงจุดยืนที่มั่นคง แม้จะต้องหอบกระเป๋าก้าวเดินออกจากสำนักงานหลังจากที่ถูกปลดก็ตาม แต่ขณะนี้ชื่อของเธอกลับโด่งดังเป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมแซ่ซ้องในวงการยุติธรรม อีกทั้งยังมีบริษัทชั้นนำต่างๆอ้าแขนแสดงความจำนงต้องการที่จะรับเธอเข้าทำงาน และถึงแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะกัดไม่ปล่อยมุ่งหน้าโจมตีเธออย่างหนักก็ตาม แต่ปรากฏว่ากฎเหล็กนี้กลับถูกกระแสต่อต้านทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ดั่งจะเห็นได้จากผู้ที่ออกมาประท้วงเริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศทั่วโลก ที่เพียงแค่สามวันก็ออกมาร่วมเซ็นต์ลงนามต่อต้านแล้วกว่าหนึ่งพันคน สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศได้ออกมาประท้วงติดต่อกันเป็นระยะๆและขยายตัวไปทั่วโลกอีกด้วย วงการอุตสาหกรรมไฮเทคที่เป็นหัวใจหลักกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของสหรัฐฯร่วม 100 แห่งได้ผนึกพลังต่อต้านกฎเหล็กของทรัมป์ดังเช่น Apple, Facebook, Google, Microsolft, Tesla และ SpaceX เป็นต้น อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนี้คนอเมริกันถึง 40% มีความคิดเห็นว่า “โดนัลด์ ทรัมป์ สมควรจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง” ทั้งนี้กระแสต่อต้านต่อประธานาธิบดีทรัมป์ ขยายตัวไปยังผู้นำที่เคยเป็นมิตรอันแน่นแฟ้นของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ แคนนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี และ ออสเตรเลีย โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ที่ทรัมป์วางหูโทรศัพท์ลงดื้อๆขณะที่กำลังคุยกันอยู่ โดยทรัมป์ไม่ยอมรับผู้ลี้ภัย 1,200 คน ที่ประธานาธิบดีโอบามาเคยเจรจาตกลงกันมาก่อน และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดนัลด์ ทรัมป์ต้องเผชิญขบวนยุติธรรมอีกหลายเดือนอย่างแน่นอน Share Facebook

