WASHINGTON, DC - FEBRUARY 07: Homeland Security Secretary John Kelly (C) prepares to testify to the House Committee on Border Security on Capitol Hill on February 7, 2017 in Washington, D.C. Kelly spoke about border security and President Trump's recent refugee ban. Mario Tama/Getty Images/AFP

สหรัฐฯอาจขอให้ผู้ขอวีซ่าเข้าปท.เผยรหัสผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ผู้ขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ อาจต้องเผย “รหัสผ่าน” โซเชียลมีเดียให้สถานทูตตรวจสอบประวัติ สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า สถานทูตสหรัฐฯ อาจขอทราบรหัสผ่านโซเชียลมีเดียของผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อตรวจสอบประวัติการใช้งาน โดยนายจอห์น เคลลี รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ แถลงเมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา ระบุว่า มาตรการดังกล่าวกำลังถูกพิจารณาและอาจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคัดกรองคนเข้าประเทศที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อกีดกันบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง โดยเฉพาะพลเมืองจาก 7 ประเทศมุสลิมที่ยังไม่มีระบบตรวจสอบประวัติที่ดีพอ ได้แก่ อิหร่าน อิรัก ลิเบีย โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย และเยเมน “เรากำลังมองหาวิธีคัดกรองที่เข้มงวดยิ่งขึ้น” นายเคลลี ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสภาผู้แทนราษฎร “เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และขอทราบรหัสผ่านด้วย การคัดกรองพลเมืองจากประเทศทั้ง 7 นี้เป็นเรื่องยากมาก… แต่ถ้าพวกเขาจะเดินทางมายังสหรัฐฯ เราก็คงต้องถามว่า ที่ผ่านมาพวกเขาเข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง บอกรหัสผ่านให้เราทราบด้วย เพื่อเราจะได้เห็นว่าพวกเขาทำอะไรในอินเทอร์เน็ต” นายเคลลี ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าพวกเขาไม่เต็มใจให้ความร่วมมือก็ไม่เดินทางเข้ามา อย่างไรก็ดี เขาย้ำว่า เรื่องนี้ยังไม่มีการตัดสินใจ แต่สหรัฐฯ จะมีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดกว่าเก่าอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะทำให้การขอวีซ่าต้องใช้เวลานานขึ้น “นี่คือแนวทางที่เรากำลังพิจารณาอยู่… เราอาจขอทราบข้อมูลลักษณะนี้จากผู้ที่ยื่นขอวีซ่า และถ้าพวกเขาต้องการเดินทางเข้าอเมริกาจริงก็ต้องให้ความร่วมมือ แต่ถ้าไม่ก็… คนถัดไป” ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกคำสั่งบริหารเมื่อวันที่ 27 ม.ค. ห้ามพลเมือง 7 ชาติมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว ทว่าคำสั่งนี้ถูกผู้พิพากษาศาลในนครซีแอตเติลระงับไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2017 Share Facebook

